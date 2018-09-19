Перед вторым туром выборов главы Хакасии подсчитали, про кого из кандидатов чаще пишут СМИ

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-19T18:50:23+03:00

По числу упоминаний Виктор Зимин обходит своего оппонента Валентина Коновалова почти в два раза

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Хакасия готовится ко второму туру выборов главы республики, который будет избран на пятилетний срок. Первый тур прошел в Единый день голосования, 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать больше половины голосов избирателей, поэтому был назначен второй тур. Около 44% жителей республики отдали свои голоса Валентину Коновалову из КПРФ, более 32% - действующему главе республике Виктору Зимину, представляющему партию «Единая Россия». Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Голосующие должны будут выбрать только из двух кандидатов.

Накануне стали известны результаты исследований информационного поля накануне выборов главы Хакасии. Статистику упоминаний двух кандидатов в средствах массовой информации опубликовала компания «М-13» , которая анализирует около 40 тысяч источников. Замеры проводились в период с 16 по 18 сентября.

Виктор Зимин

Как следует из этого исследования, по общему числу упоминаний Виктор Зимин почти в два раза обошел своего оппонента Валентина Коновалова. 543 публикации против 281. Соотношение публикаций, в которых кандидат на пост главы республики фигурировал как основной ньюсмейкер или спикер, еще выше - 380 против 58 (то есть, про Зимина писали в 6,5 раз чаще).

При этом соотношение публикаций в федеральных СМИ - с еще более серьезным разрывом. 153 раз у Валентина Коновалова и 241 у Зимина. (1 к 16).

В исследовании «М-13» есть еще один интересный пункт - «соотношение позитива к негативу». У «единоросса» Виктора Зимина на одну негативную в целом публикацию приходится в среднем 2,3 позитивных, у «коммуниста» Валентина Коновалова эта цифра в несколько раз ниже - 0,9.

При этом Зимин вчистую выигрывает у второго кандидата и в категории «Качество распространения ключевых тезисов».

Валентин Коновалов

Так, на днях действующий глава республики извинился перед жителями региона за возможные просчеты в своих действиях. «Большое спасибо всем тем, кто высказался категорично, но самое главное - честно и прямо. Для меня это действительно холодный душ. Ледяной», - заявил Виктор Зимин. Эту фразу СМИ процитировали 263 раза. Для сравнения, самая популярная цитата Валентина Коновалова (когда он заявил, что в случае своей победы пригласит в Хакасию Счетную палату) фигурировала всего в 12 публикациях.

В каком ракурсе обоих кандидатов чаще всего упоминали политологи и другие эксперты? 35% «в общем массиве оценок и мнений» - размышления о том, что представляющий КПРФ Коновалов сумел пробиться во второй тур, удачно оседлав общефедеральный тренд, когда действующие главы субъектов РФ теряли часть голосов из-за пенсионной реформы. 21% - извинения Зимина перед жителями Хакасии. 18% - высказывания о выстроенных отношениях Виктора Зимина с федеральным центром (это означает, что никакие негативные изменения республике не грозят).

На днях между кандидаты провели в телеэфире дебаты, во время которых оба могли еще раз проговорить основные акценты своих избирательных программ. Зрители отмечали эмоциональность Валентина Коновалова и спокойную рассудительность Зимина. Представитель КПРФ сделал акцент на острых вопросах в адрес оппонента, а «единоросс» больше говорил о своей программе по улучшению социальной жизни жителей Хакасии. Эксперты «М-13» проанализировали и ключевые слова в речах обоих кандидатов - по частоте употребления. Десятка таких слов от Виктора Зимина - региона, хозяйство, программа, Хакасия, сейчас, работать, школа, человек, экономический, должный. ТОП-10 слов Валентина Коновалова – думать, проблема, предприятие, население, хотеть, ваш, республика, сказать, говорить, сегодня.

Итак, 23 сентября в Хакасии пройдет второй тур выборов главы республики. В этот день будут работать 13 территориальных и 388 участковых избирательных комиссий.