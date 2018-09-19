Перед вторым туром выборов главы Хакасии подсчитали, про кого из кандидатов чаще пишут СМИ
Хакасия готовится ко второму туру выборов главы республики, который будет избран на пятилетний срок. Первый тур прошел в Единый день голосования, 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать больше половины голосов избирателей, поэтому был назначен второй тур. Около 44% жителей республики отдали свои голоса Валентину Коновалову из КПРФ, более 32% - действующему главе республике Виктору Зимину, представляющему партию «Единая Россия». Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Голосующие должны будут выбрать только из двух кандидатов.
Накануне стали известны результаты исследований информационного поля накануне выборов главы Хакасии. Статистику упоминаний двух кандидатов в средствах массовой информации опубликовала компания «М-13» , которая анализирует около 40 тысяч источников. Замеры проводились в период с 16 по 18 сентября.
Виктор Зимин
Как следует из этого исследования, по общему числу упоминаний Виктор Зимин почти в два раза обошел своего оппонента Валентина Коновалова. 543 публикации против 281. Соотношение публикаций, в которых кандидат на пост главы республики фигурировал как основной ньюсмейкер или спикер, еще выше - 380 против 58 (то есть, про Зимина писали в 6,5 раз чаще).
При этом соотношение публикаций в федеральных СМИ - с еще более серьезным разрывом. 153 раз у Валентина Коновалова и 241 у Зимина. (1 к 16).
В исследовании «М-13» есть еще один интересный пункт - «соотношение позитива к негативу». У «единоросса» Виктора Зимина на одну негативную в целом публикацию приходится в среднем 2,3 позитивных, у «коммуниста» Валентина Коновалова эта цифра в несколько раз ниже - 0,9.
При этом Зимин вчистую выигрывает у второго кандидата и в категории «Качество распространения ключевых тезисов».
Валентин Коновалов
Так, на днях действующий глава республики извинился перед жителями региона за возможные просчеты в своих действиях. «Большое спасибо всем тем, кто высказался категорично, но самое главное - честно и прямо. Для меня это действительно холодный душ. Ледяной», - заявил Виктор Зимин. Эту фразу СМИ процитировали 263 раза. Для сравнения, самая популярная цитата Валентина Коновалова (когда он заявил, что в случае своей победы пригласит в Хакасию Счетную палату) фигурировала всего в 12 публикациях.
В каком ракурсе обоих кандидатов чаще всего упоминали политологи и другие эксперты? 35% «в общем массиве оценок и мнений» - размышления о том, что представляющий КПРФ Коновалов сумел пробиться во второй тур, удачно оседлав общефедеральный тренд, когда действующие главы субъектов РФ теряли часть голосов из-за пенсионной реформы. 21% - извинения Зимина перед жителями Хакасии. 18% - высказывания о выстроенных отношениях Виктора Зимина с федеральным центром (это означает, что никакие негативные изменения республике не грозят).
На днях между кандидаты провели в телеэфире дебаты, во время которых оба могли еще раз проговорить основные акценты своих избирательных программ. Зрители отмечали эмоциональность Валентина Коновалова и спокойную рассудительность Зимина. Представитель КПРФ сделал акцент на острых вопросах в адрес оппонента, а «единоросс» больше говорил о своей программе по улучшению социальной жизни жителей Хакасии. Эксперты «М-13» проанализировали и ключевые слова в речах обоих кандидатов - по частоте употребления. Десятка таких слов от Виктора Зимина - региона, хозяйство, программа, Хакасия, сейчас, работать, школа, человек, экономический, должный. ТОП-10 слов Валентина Коновалова – думать, проблема, предприятие, население, хотеть, ваш, республика, сказать, говорить, сегодня.
Итак, 23 сентября в Хакасии пройдет второй тур выборов главы республики. В этот день будут работать 13 территориальных и 388 участковых избирательных комиссий.