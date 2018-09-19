2018-09-19T20:26:37+03:00
Телевизор

«Из зачуханной моли в красавицу»: 56-летняя Екатерина Андреева показала, с помощью чего выглядит молодо

Так лицо Первого канала еще лет 20 продержится в статусе самой прекрасной ведущей
Юлия СТЕПАНОВА
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Нужно ли строить рожки обстоятельствам?Нужно ли строить рожки обстоятельствам?Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезды, который так любят отрицать хирургическое вмешательство в их лица, не могут просто мазаться «чудо-кремом» и выглядеть моложе лет на 15-20. Да, чудеса макияжа, телевизионного или театрального грима никто не отменял. Но при от дамы, которую требуется красить по 3 часа перед каждым выходом на сцену, в кадр или в телеэфир, рано или поздно откажутся.

Лицо — часть звездной профессии, как бы это не звучало. Работают люди лицом. Вот и сохранять в буквальном смысле его необходимо.

Екатерина Андреева почти каждый день встречает миллионы россиян в самых разных жакетах и рубашечках, но все с той же неизменной красотой и молодостью. Как? Хотели бы узнать тысячи женщин немножечко за 50. Андреевой 56. И в это поверить непросто. Она так выглядит не на отфотошопленных снимках из Инстаграма, это видео, где делать ретушь значительно сложнее.

И на радость дамам, которые хотели бы выглядеть также молодо, Екатерина Андреева порой даже чересчур откровенна. Лицо Первого канала возьми, да и расскажи, что она с собой делает. И еще видео приложила.

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Какие-то жемчужные сыворотки, массажи, гилауроновые эликсиры. Надо смотреть.

А еще Андреева постоянно путешествует, радуется своему семейному счастью с бизнесменом Душаном Перовичем. Они иногда, к слову, летают на частных лайнерах. Любимая работа, любимый мужчина и новые впечатления помогают ей оставаться энергичной, молодой и красивой.

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Что женщине-хорошо,то мужчине-смерть !
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