ГАЗ принимает участие в крупнейшей мировой выставке коммерческого транспорта

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-20T09:50:53+03:00

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19 сентября в Ганновере открылась крупнейшая мировая выставка коммерческого транспорта «IAA-2018», в которой уже второй раз принимает участие ведущий российский производитель малотоннажных автомобилей, грузовиков и автобусов Группа ГАЗ. Автогигант демонстрирует автомобильную технику для экспортных рынков. Экспозиция компании включает легкие коммерческие автомобили и грузовики полной массой от 3,5 до 22 тонн, автобусы пассажировместимостью от 17 до 100 человек. Техника оснащена различными типами двигателей, соответствует экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6, представлены варианты для стран с левосторонним и правосторонним движением. Включая машины экологического стандарта Евро-6 для европейского рынка – легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NEXT», автобус «Вектор NEXT» и двигатель ЯМЗ-530.

Экспозиция Группы ГАЗ включает легкие коммерческие автомобили и грузовики полной массой от 3,5 до 22 тонн, автобусы пассажировместимостью от 17 до 100 человек. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ".

- На международной выставке мы планируем показать новые модели во всех сегментах, в которых работает «Группа ГАЗ». Это и легкие коммерческие автомобили, и грузовики, и автобусы. С учетом той важности, которую имеет для нас экспорт, некоторые разработки мы показываем впервые именно в Европе. Наши стратегические планы мы также выстраиваем, исходя из приоритета экспортного направления. Пожалуй, уникальный случай в нашей истории, когда компания начинает выпуск новой модели именно с экспортной версии., - пояснил журналистам перед открытием экспозиции Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

Новый грузовик «Садко NEXT», наследник легендарного «ГАЗ-66», будет производиться сначала в версии с правым рулем, так как компания видит большой потенциал для этой модели в азиатских странах с левосторонним движением, а затем и классической леворульной модели. В новых разработках автогигант применяет самые современные технические решения, которые существует в мире. При этом техника сохраняет преимущество, которое на протяжении своей 85-летней истории развивает бренд ГАЗ - машины способны работать в тяжелых дорожных условиях, при постоянных максимальных нагрузках и адаптированы для различных климатических условий.

Новый грузовик «Садко NEXT» - наследник легендарного «ГАЗ-66» Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Более подробно расскажем об экспозиции Группы ГАЗ на выставке коммерческого транспорта «IAA-2018».

Легкие коммерческие автомобили

«ГАЗель NEXT» Евро-6

На выставке IAA-2018 в Ганновере ГАЗ впервые представил обновленную модель легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» с дизельным двигателем экологического стандарта Евро-6, шестиступенчатой коробкой передач, подушками безопасности и системой ESP. Автомобиль стал еще более эффективным, эргономичным и функциональным.

На выставке IAA-2018 в Ганновере ГАЗ впервые представил обновленную модель легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

На автомобиль установлен дизельный двигатель производства Volkswagen и новая шестиступенчатая коробка передач – собственная разработка Горьковского автозавода. Конструктивные изменения позволили на 10% снизить уровень расхода топлива, уменьшить шумы и вибрации, улучшить тягово-динамические характеристики. Представленная на выставке модель соответствует требованиям европейского стандарта Евро-6. Также с данным силовым агрегатом планируется выпускать автомобили, соответствующие стандарту Евро-5.

Компактный дизельный двигатель объём 2,0 л с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail отвечает самым строгим требованиям к силовым агрегатам для коммерческого транспорта. Максимальная мощность двигателя – 136 л.с. Максимальный крутящий момент 340 Н•м достигается на наиболее востребованном диапазоне 1600-2250 оборотов в минуту. Небольшой объем и высокая литровая мощность обеспечивают топливную эффективность на уровне лучших образцов в классе лёгких коммерческих автомобилей.

Наличие люка для подключения коробки отбора мощности позволяет легко устанавливать большое количество специального оборудования – например, автогидроподъемники и краново-манипуляторные установки.

Автомобиль представлен на выставке в Ганновере в двух модификациях: шасси и цельнометаллический фургон. В отличие от действующей модели, которая традиционно выпускается с двухскатной ошиновкой заднего моста, цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» впервые представлен в варианте с односкатной ошиновкой. Такие модификации планируется выпускать для ряда экспортных рынков.

Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» на выставке впервые представлен в варианте с односкатной ошиновкой.Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

«ГАЗель NEXT» имеет рамную конструкцию, что обеспечивает надежность автомобиля и возможность эксплуатации в сложных дорожных условиях при больших нагрузках, а также позволяет устанавливать на автомобиле широкую линейку специализированных надстроек для различных видов бизнеса.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT» - новая модель, созданная на шасси автомобиля «ГАЗель NEXT» полной массой 4.6 тонн. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров (включая 14 сидячих мест). Микроавтобус оснащен задним мостом типа «спайсер» и тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах. Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров и комфорт в пути, а сдвижная дверь с электроприводом и высоким дверным проемом в сочетании с выдвижной подножкой – удобство входа и выхода.

Три отопителя и кондиционер обеспечивают оптимальный климат в салоне при любой погоде. Повышенная жесткость кузова и зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, гарантируют безопасность пассажиров и водителя.

На микроавтобус установлен дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 (мощность 140 л.с., крутящий момент – 320 Нм).

Электромобиль «ГАЗель NEXT»

Электробус «Газель NEXT». Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

«ГАЗ» разработал единую электрическую платформу для легких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT». На ее основе созданы несколько модификаций: фургоны, грузовики и микроавтобусы. На выставке в Ганновере электробус «Газель NEXT» представлен в версии микроавтобуса пассажировместимостью 16 человек. Асинхронный электродвигатель переменного тока установлен в заднем свесе автомобиля. Запас хода на одной зарядке – 100 км. Время быстрой зарядки (80% ёмкости) – 30 мин., время полной зарядки – 120 мин. Время зарядки от бытовой сети 220В – 12 ч. Электромобиль прошёл все испытания и сертификацию.

Среднетоннажные грузовики

Внедорожный грузик «Садко NEXT»

Среднетоннажный внедорожник «Садко NEXT» - представитель нового поколения знаменитой линейки внедорожников марки ГАЗ, который сочетает уникальную проходимость с высоким уровнем комфорта, расширенную функциональностью и современные технические решения. Грузоподъемность новой модели 3 тонны.

Автомобиль сохранил уникальные внедорожные возможности своих предшественников: хорошую проходимость; высокий клиренс (315 мм); наличие понижающей передачи и блокировок дифференциалов переднего и заднего мостов; систему подкачки шин; высокоэластичный дизельный двигатель ЯМЗ-534, который позволяет передвигаться с высоким крутящимся моментом двигателя на минимальной скорости.

Основные изменения коснулись комфорта, управляемости и функциональности автомобиля.

Внедорожник «Садко NEXT» - представитель нового поколения знаменитой линейки внедорожников марки ГАЗ. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Новый «Садко» оснащен просторной трехместной (семиместной в грузопассажирском исполнении) кабиной NEXT с подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой. Интегральное рулевое управление в сочетании с модернизированной передней подвеской обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге. Новая, полностью пневматическая, тормозная система обеспечивает эффективное торможение с небольшим усилием на педаль тормоза. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора, система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Автомобиль укомплектован усиленной раздаточной коробкой part-time. Подключение переднего привода и понижающей передачи осуществляется кнопками на панели приборов.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объёмом 95 л, лебёдкой, шноркелем. В зависимости от требований заказчика на автомобиль устанавливается силовой агрегат стандарта Евро-3, Евро-4, Евро-5.

На стенде представлена машина с правым расположением руля. Это связано с намерением компании развивать экспорт продукции в страны с левосторонним движением. В серийное производство данная модель будет запущена в двух модификациях: с правым и левым расположением рулевой колонки.

Вепрь NEXT

На выставке «ГАЗ» представляет перспективную модель внедорожного пикапа для работы и путешествий в экстремальных условиях. Автомобиль станет отличным помощником для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли и в автономных путешествиях. В конструкции машины высокая проходимость и мощные внедорожные качества сочетаются с комфортом и эргономичностью.

Вепрь NEXT- перспективная модель внедорожного пикапа для работы и путешествий в экстремальных условиях. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Автомобиль обладает огромным внедорожным потенциалом. Жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда и выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка позволяют преодолевать самые сложные препятствия. В то же время в автомобиле обеспечен высокий уровень эргономики и комфорта, непривычный для внедорожного грузовика. Просторная и комфортабельная кабина с широким дверным проемом укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.

Большегрузные автомобили

«Урал NEXT 6х4»

Семейство автомобилей «Урал NEXT 6х4» включает самосвалы грузоподъемностью до 16 т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи для буксирования полуприцепов с полной массой автопоезда до 62 т и шасси с различными длинами колёсных баз, на которых может устанавливаться широкий ряд спецтехники массой до 19 т. Автомобили предназначены для применения в строительной, дорожной, сельскохозяйственной и других отраслях.

«Урал NEXT 6х4» обладает рациональным соотношением динамических и тяговых свойств при эксплуатации на асфальтовых и технологических дорогах. Ведущие мосты с бортовыми редукторами оснащаются межколесными и межосевыми блокировками, обеспечивающими возможность движения автомобиля в различных дорожных условиях.

«Урал NEXT 6х4» отлично себя чувствует в любых дорожных условиях. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Грузовик оснащен просторной трехместной кабиной, спроектированной в соответствии с современными требованиями эргономики. Высота кабины позволяет комфортно разместиться в ней водителю и пассажирам. Благодаря применению современных материалов обивок и качественных уплотнителей в кабине обеспечена отличная термошумоизоляция и герметичность. Кабины могут изготавливаться со вторым рядом сидений, увеличивающим общее количество посадочных мест до семи. Кабина седельного тягача оснащается спальным местом.

На выставке в Ганновере семейство «Урал NEXT 6х4» представлено автоцистерной для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Цистерна для перевозки пищевых жидкостей объемом 11 куб.м – трехсекционная, из нержавеющей стали. Площадка обслуживания со складным поручнем и лестницей имеет перфорированную поверхность, что позволяет избежать скольжения при любых климатических условиях. Автомобиль оснащен современным экономичным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта Евро-5 мощностью 328 л.с.

Автобусы

Вектор NEXT

В пассажирском сегменте компания представляет автобус для междугородных перевозок «Вектор NEXT» общей вместимостью 41 человек. Автобус оснащен двигателем ЯМЗ-53426-30 экологического стандарта Евро-6 (мощность - 170 л.с., крутящий момент - 597 н.м.) и мультиплексной системой, которая в автоматическом режиме контролирует работу параметров двигателя с возможностью передачи данных в парк.

Автобус для междугородных перевозок «Вектор NEXT» общей вместимостью 41 человек. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

В автобусе большое внимание уделено комфорту пассажиров и водителя. Улучшенная эргономика рабочего места водителя позволяет значительно снизить утомляемость во время эксплуатации. Комфортная температура в автобусе достигается за счет раздельной системы кондиционирования для пассажиров и водителя. В автобусе обеспечивается низкий уровень шума благодаря применению современного двигателя и эффективной системы шумоизоляции. Комфортные сиденья с регулируемыми спинками, удобные багажные полки и мультимедийная система сделают удовольствием любую поездку. Модели могут оснащаться системами ADAS, электронными рейсоуказателями, бегущей строкой с информацией о маршруте, автоинформатором, видеосистемой и другими дополнительными опциями по требованию клиента.

В автобусе предусмотрены комплексные системы безопасности для эксплуатации в тяжелых дорожных и климатических условиях. Применена современная электронная противобуксовочная система ASR, которая обеспечивает эффективный разгон и позволяет плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии. Также автобус оснащен системой электронного распределения тормозных усилий (EBD) между колесами, что обеспечивает максимально эффективное сцепление с дорогой. В качестве опции может применяться система курсовой устойчивости ESC, которая позволяет предотвратить занос автобуса в повороте.

В автобусе Вектор NEXT предусмотрены комплексные системы безопасности для эксплуатации в тяжелых дорожных и климатических условиях. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Компания выпускает линейку автобусов «Вектор NEXT длиной от 7 до 9 м, рассчитанную на перевозку от 43 до 53 пассажиров, с большой гаммой модификаций, с дизельными и газовыми двигателями. Линейка включает низкопольные модификации, оборудованные механической аппарелью и местом для инвалидной коляски, а также функцией опускания задней подвески для удобства входа и выхода маломобильных пассажиров. В зависимости от компоновки салона автобусы могут работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Автобус большого класса ЛиАЗ-5292

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Пассажировместимость составляет 101 человек, это один из лучших показателей в классе больших городских автобусов. Низкий уровень пола и отсутствие ступеней обеспечивают высокую скорость пассажирообмена.

Машина комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-536 «Евро-5». Высокий крутящий момент обеспечивает надежную работу машины на рельефной местности. Эксплуатационный ресурс - около 1 млн км.

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

В салоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров. Автобус оборудован механической откидной аппарелью. Регулируемый угол наклона автобуса (до 7° в сторону дверей) облегчает посадку и высадку пассажиров.

Двигатели

На выставке компания представляет образцы средних дизельных и газовых двигателей собственного производства. Семейство двигателей ЯМЗ-530 с диапазоном мощности 136-330 л.с. (100-243 кВт) разработано в сотрудничестве с инжиниринговой компанией AVL (Австрия). На его базе создано свыше 200 модификаций и комплектаций двигателей с высокой степенью унификации. Двигатели применяются в составе техники различных классов и назначений, включая грузовые автомобили и автобусы, экскаваторы, автогрейдеры, тракторы, комбайны, дизель-генераторные установки и морские суда.

Дизельный двигатель Евро-6

ГАЗ впервые демонстрирует дизельный двигатель экологического стандарта Евро-6. Рядный 4-цилиндровый двигатель ЯМЗ-53426 рабочим объемом 4,43 л имеет оптимальные технико-экономические показатели по расходу масла и топлива, диапазон мощности - 170 – 210л.с., крутящий момент - 664 – 780 Н.м.

В Ганновере ГАЗ впервые продемонстрировал дизельный двигатель экологического стандарта Евро-6 - ЯМЗ-53426. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

До экологических норм Евро-6 двигатель доработан совместно с компанией Bosch. Система подачи топлива двигателей ЯМЗ-534 Евро-6 – микропроцессорная, аккумуляторного типа, с давлением впрыска топлива 2000 Бар. Для достижения экологического уровня Евро-6 в двигателях ЯМЗ-534 применяется система рециркуляции отработавших газов EGR с электрическим приводом заслонки и система подачи мочевины SCR, а также модернизированная система турбонаддува.

Газовый двигатель Евро-5

Двигатель ЯМЗ-536 CNG – 6-цилиндровый рядный газовый двигатель стандарта «Евро-5». Газовые двигатели ЯМЗ-530 CNG разработаны совместно с компанией Westport. Значительная унификация газовых двигателей с дизельными моделями семейства ЯМЗ-530 позволяет снизить затраты на обслуживание техники. Линейка 6-цилиндровых рядных газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG представлена в диапазоне мощности 260 - 312 л.с., с крутящим моментом в диапазоне 1080-1220 Нм.