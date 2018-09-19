На храм Минобороны за две недели собрали... миллиард!

СЕГОДНЯ 21:17 2018-09-19T22:08:57+03:00

Храм Минобороны хотят построить в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Министерство обороны РФ

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Пожертвования на строительство главной церкви для военных сыплются словно манна небесная. Со дня старта сборов прошло всего две недели, а на счету фонда «Воскресение» набралось уже больше миллиарда рублей. Храм Минобороны хотят построить в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (то есть всего за полтора года!). По размаху он сможет сравниться с храмом Христа Спасителя. Планируется, что его высота будет 95 метров, а внутри смогут вместиться 6 тысяч человек.

Но как же удалось собрать целый миллиард всего за какие-то две недели? Деньги на военный храм жертвуют крупные компании, например, добывающие уголь. Или же состоятельные люди, среди которых глава ВТБ Андрей Костин, президент ЦСКА Евгений Гинер. Не остались в стороне звезды: певица Валерия, дрессировщик Эдгард Запашный...

- Если быть точным, уже собрали 1 миллиард и 23 миллиона. Пожертвования отправили 1200 человек. Каждую минуту идут-идут деньги, - рассказал «КП» зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. - Сколько нужно собрать всего? Мне сейчас трудно сказать. Конечная сумма будет известна, когда закончится проектирование, тогда утвердят смету. Но объем большой. Это же не только храм, а храмовый комплекс.

КТО УЖЕ ПОЖЕРТВОВАЛ

Никита Михалков, режиссер

Леонид Якубович, телеведущий

Александр Маршал, певец

Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка

Эмир Кустурица, режиссер

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион

Владимир Соловьев, телеведущий

Игорь Бутман, музыкант

Арина Шарапова, телеведущая

Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК

Александр Карелин, олимпийский чемпион

Зара, певица

Виктор Садовничий, ректор МГУ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Какие еще храмы в честь воинских побед строили на пожертвования

Храм Христа Спасителя в Москве (в честь победы в Отечественной войне 1812 года);

Сампсониевский собор в Петербурге (в честь победы в Полтавской битве);

Храм Всех Святых на Мамаевом кургане (в память о павших в битве за Сталинград);

Морской Николаевский собор в Кронштадте (в память о погибших моряках).