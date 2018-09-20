Беременная Елизавета Боярская показала редкое фото подросшего сына

СЕГОДНЯ 00:45 2018-09-20T00:57:55+03:00

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Знаменитая актерская пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев неохотно делятся с поклонниками подробностями личной жизни. Еще реже супруги показывают на публике своего сына Андрея. Между тем, мальчик уже подрос – внуку знаменитого «мушкетера» Михаила Боярского исполнилось шесть лет. Редким снимком своего повзрослевшего сына Елизаветав поделилась в Инстаграме.

Актриса выложила на своей страничке несколько фотографий, сделанных во время прогулки по осеннему Петербургу. Елизавета призналась в любви родному городу и рассказала, как воспринимала его в детстве. На снимках шестилетний Андрей Матвеев сфотографирован на фоне главных исторических достопримечательностей города на Неве.

- Когда была маленькой и гуляла по тем же самым местам, что и сын теперь, не замечала всего великолепия и красоты Питера. «Мам, я пойду на Дворцовку на роликах погоняю», для меня было повседневным ритуалом. А сейчас наслаждаюсь и поражаюсь одновременно! Понимаю, что город, возможно, всегда был одним из главных воспитателей, - написала актриса.

lizavetabo Когда была маленькой и гуляла по тем же самым местам, что и сын теперь, не замечала всего великолепия и красоты Питера.

Елизавета старается не показывать лицо сына в соцсетях, поэтому не очень понятно, на кого похож мальчик – на маму или на папу. Волосы у Андрея светлее, чем у Елизаветы и у Максима, но, возможно, со временем они потемнеют.

Через несколько месяцев у мальчика появится брат или сестра: Лиза ждет второго ребенка. О том, что актриса беременна, стало известно в начале сентября. Боярская и Матвеев никогда не скрывали, что хотели бы еще сына или дочь, да и дедушка Михаил Сергеевич периодически говорит в интервью, что мечтает о новых внуках. В Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, где служит актриса, говорят, что Елизавета уйдет в декретный отпуск уже в октябре. Поставить работу на паузу решил и Максим: недавно стало известно, что Матвеев отказался играть в постановке Юрия Бутусова «Человек из рыбы» в МХТ им. Чехова. Артист сослался на семейные обстоятельства. Видимо, Максим решил посвятить все свое время беременной жене, а спектакль в МХТ потребовал бы от него постоянных поездок в Москву.

Актриса сфотографировала Андрея на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Фото: Инстаграм.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в июле 2010 года. А в апреле 2012-го у пары родился сын Андрей. Лиза и Максим живут на два города: Боярская играет в питерском театре, а Матвеев – в столичном. Из-за этого многие предрекали их браку скорый крах. Однако с годами их семья становится только крепче. И вот теперь артисты решили снова стать родителями.