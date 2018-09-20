2018-09-20T01:41:44+03:00
Экономика

Инга Легасова: «Мягкая сила» способна творить чудеса

Одной из ключевых тем форума призвано стать заседание «Женской двадцатки» (W20)
Марина АНИКЕЕВА
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Инга ЛегасоваИнга Легасова
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О роли этого объединения в России и мире беседуем с Председателем правления НКО «Союз Женских Сил», академиком Международной Академии Менеджмента Ингой Легасовой

– Инга Валерьевна, для начала поясним, что такое «Женская двадцатка», для чего она создана?

– Это аутрич-объединение женщин в «Группе двадцати», возникшее в мае 2015 года. Аутрич – это общественная деятельность, восполняющая имеющиеся пробелы в деятельности официальных государственных учреждений, служб и коммерческих структур. Женщины представляют собой огромный потенциал для экономического развития любой страны. Поэтому цель W20 – повлиять на процесс принятия решений мировых лидеров и групп в G20 таким образом, чтобы они осознали это и позволили женщинам реализовывать его всем на благо. Своими задачами W20 видит включение женских тем и приоритетов во все направления работы «Группы двадцати» (в обсуждение вопросов макро- и микроэкономики, глобального экономического управления, формирования бюджета, повышения производительности и улучшения управления и пр.).

– Зачем, по-вашему, нужна женская активность? Мужчины с серьезными делами не справляются? Или на современном этапе из соображений толерантности и демократии важно соблюсти равноправие полов?

– Дело не в умозрительных теориях и женских амбициях. Уже доказано, что вовлеченность женщин в деловую сферу любой страны меняет жизнь к лучшему. Важно также отметить, что деловая активизация женщин способствует экономическому росту и росту ВВП. И это объяснимо: мы, женщины, скрупулезнее и исполнительнее мужчин, а потому – результативнее. Мужчины видят цель где-то за горизонтом, но по дороге к ней могут споткнуться. А женщины способны преодолевать гигантское расстояние до намеченной цели шаг за шагом. Мужчины – стратеги, женщины – тактики.

Кроме того, женщина – это прежде всего хозяйка, мать, жена. И женщине свойственно вникать во все вопросы семьи и находить и подсказывать мужчине эффективные решения многих социальных вопросов. Социальная ответственность присуща абсолютному большинству нормальных женщин. Всеми знакомыми мне женщинами, в то или иное время пришедшими в бизнес или политику, изначально двигало желание помочь своей семье в решении бытовых вопросов, помочь своим мужчинам в организации их или общих с ними предприятий, то есть женщины всегда держат в голове достижение некой социальной цели прежде всего. Материальное благополучие значимо для большинства женщин не само по себе, а как средство достижения той или иной социальной цели. Кроме того, как показывает мой личный опыт, женщины социально активнее мужчин, быстрее и острее мужчин реагируют на проблемы социального характера и более инициативно ведут себя при их возникновении, предлагая возможные оригинальные решения. Поэтому, конечно, государству нужно обязательно привлекать женщин как к открытому обсуждению всех социальных задач, так и к их решению.

– Расскажите, пожалуйста, о деятельности W20 в России.

– Россия стала участницей «Женской двадцатки» с самого ее основания. Официально представляет Россию в W20 глава Российской делегации на саммите W20 – проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова. А доверенным лицом руководителя страны с 2013 года в G20 является Светлана Лукаш. Что касается российских организаций, участвующих в деятельности W20, то это НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» (СЖС); МОО «Ассоциация «Женщины и бизнес»» и Общероссийская Общественная Организация «Женщины бизнеса». Как видите, наши женщины ведут себя довольно активно.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко анонсировала первое в России заседание женской деловой «двадцатки». Оно состоится 20 сентября в Санкт-Петербурге как раз в рамках Второго Евразийского женского форума.

Конечно, мы планируем там быть. На повестке дня: обсуждение вопроса о женском вкладе в социальное предпринимательство, о равных возможностях женщин на рынках труда и доступе к цифровой экономике, более активное вовлечение женщин в сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и международное сотрудничество; основные достижения и будущие приоритеты W20.

Наша организация – СЖС – принимает участие во всех международных саммитах, интерактивных «круглых столах» и вебинарах. В частности, в апреле этого года мы работали на вебинаре W20, который был посвящен теме гендерных перспектив развития форм будущего образования и труда. Мы обсуждали проблемы цифровой экономики, женского лидерства в науке, политике и в отраслях народного хозяйства (строительство, энергетика). Выявили барьеры, которые препятствуют женщинам занимать серьезные лидерские позиции во всех этих сферах. В рамках W20 мы инициировали анализ социальных факторов, влияющих на желание и возможности женщин и молодых девушек двигаться вперед по карьерной лестнице (все участницы горячо поддержали это предложение и решили внести его в рабочий план). Озвучили и проблему сексуальных домогательств. В итоге было принято решение сделать это отдельной темой для следующих вебинаров.

– Приходилось ли вам сталкиваться с сопротивлением мужчин в решении деловых вопросов?

– Крайне редко. И только в тех случаях, когда я бываю либо малоубедительна, либо совсем не права. Вообще мужчины обычно сопротивляются женщинам в тех случаях, когда женщины ведут себя агрессивно, напористо, скорее по-мужски, чем по-женски. Если в общении с мужчиной предъявлять ему свои женские качества в любой деловой или бытовой ситуации, то он не захочет сопротивляться, а будет склонен помогать женщине.

– Что в ближайших планах у «Союза Женских Сил»?

– Участие в саммите «Женской двадцатки» в Аргентине в октябре 2018 года и других мероприятиях W20 с целью обмена опытом по проектам СЖС «Женское Социальное Предпринимательство» и «Серебряный возраст» (45 – 65 лет). Аналитический подход к этим тематикам в рамках РФ и дальнейшая презентация наших исследований и путей к разрешению имеющихся женских проблем – вот основная задача деятельности СЖС в рамках W20 в ближайшие годы.

– А не сложно ли женщине постоянно находиться в алертном состоянии и, по сути, держать удар? Не противоречит ли это женской природе?

– Ну, во-первых, не надо держать удар. Это, как мне кажется, не по-женски. Женщинам более свойственно не держать удар, а принимать все предлагаемые жизнью сложности как естественные. Принятие – вот главная женская черта характера, делающая женщину именно женщиной и отличающая ее от мужчины, призванного обществом как раз держать удар. Думаю, что правильно воспринимать жизнь не как наносящую нам удары, а как ставящую нас всех в разнообразные ситуации, необходимые для получения того или иного опыта, то есть для личностного роста.

Во-вторых, для любой женщины алертное состояние совершенно нормально и естественно, ибо оно означает ее постоянную готовность к любому неожиданному или ожидаемому событию. Женщина природой задумана как носительница ХХ-хромосом, то есть как суперустойчивая биологическая система, способная выдержать самые сложные житейские ситуации. Именно в силу своего естественного алертного состояния любая из нас может и должна поддерживать своих близких – мужа, детей, братьев и сестер , родителей и друзей. Такова наша основная женская роль в социуме.

Участницы каких стран входят в w20

– Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, ЕС, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки

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