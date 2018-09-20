На повышение премий и окладов чиновников направят дополнительные 600 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-20T14:31:08+03:00

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Как начальство вас мотивирует? Не будешь работать – давай, до свидания. Но с чиновниками - натуры тонкие - так грубо с ними нельзя. Только пряниками. А потому на госслужащих с 2019 по 2021 год обрушатся миллиарды «пряников». Точнее, просто миллиарды. На их материальное стимулирование в проекте федерального бюджета заложили почти 630 млрд рублей. Так, к 2019 году на эти цели может быть израсходовано 138 млрд, в 2020 — 208 млрд и еще 284 млрд в 2021 году.

Большая часть этих денег (489 млрд) пойдет на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания». Если по-простому – им повысят оклады. Надо сказать, что они и так у чиновников не самые маленькие. По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах в прошлом году составила 118 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата по стране – в 3 раза меньше.

Оставшиеся деньги будут тратить на премии за эффективную работу и пенсионное обеспечение. Несколько сотен миллионов раздадут в качестве материального поощрения за реализацию новых «майских указов» президента.

Повышение зарплат и премий чиновникам было заложено еще в указе президента от августа 2016 года. Там говорится, что это должно дополнительно повысить престиж гражданской службы. Правда, непонятно, зачем? По данным опросов Headhunter, 45% жителей страны и так хотели бы работать в госорганах. В коммерческих структурах – всего 32%. Главными преимуществами этой работы люди называли стабильность и постоянство. А на втором месте шли премии, бонусы и соцпакет. После прибавки надо, видимо, ждать нового всплеска интереса к государевой службе.

Впрочем, эксперты говорят, что прибавка к зарплате – мера правильная. Но главное, чтобы с того, кому много дают – много и спрашивалось. Но этот пункт в законопроект почему-то внести забыли.

- В большинстве развитых стран оклады чиновников в несколько раз больше средней цифры по стране, и это правильно, - уверен Виктор Нечипоренко, профессор кафедры социальной конфликтологии РАНХиГС. – Потому что госслужба – это вид государственного управления! А управленцы, как вы знаете, в любой сфере получают больше, чем рядовые работники. У нас функция управления нигде не закреплена – и это большая беда. Второй вопрос – о коррупции. В зарубежных странах там госслужащим говорят: «Ребята, мы вам хорошо платим. Но не дай Бог заметим вас в коррупции – прощайте на всю жизнь». Поэтому и у нас, чтобы не на словах, а на деле бороться с коррупцией, надо чиновникам хорошо платить. Но и жестко тогда требовать c них.