2018-09-20T15:42:15+03:00
Общество

График переноса праздников в 2019 году: россиян ждет несколько серий длинных выходных

Правительство утвердило график переноса праздников в 2019 году
Евгений БЕЛЯКОВ
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Опубликован календарь праздничных дней в 2019 году.Опубликован календарь праздничных дней в 2019 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство подписало постановление о переносе праздничных дней в следующем году. Это традиционное мероприятие. И делается по понятным причинам. Большинству граждан удобнее, когда в течение года есть не только отпуск, но и длинные выходные (новогодние, февральские, мартовские, майские и т.д.). Полный график переноса праздников в 2019 году опубликовали заранее, чтобы можно было запланировать мини-отпуск, договориться от отгулах на работе и купить билеты на транспорт.

Официальный календарь на 2019 год с праздниками и выходными выглядит так:

Календарь праздничных дней в 2019 году. Фото: Рушан КАЮМОВ

Календарь праздничных дней в 2019 году.Фото: Рушан КАЮМОВ

Самые большие каникулы на Новый год - сразу 10 дней. Они продлятся с 30 декабря по 8 января. Плюс власти взяли несколько дней из зимних праздников (5 и 6 января), выпадающих на выходные, и перенесли их к майским. Туда же прилетел и еще один день с февраля. День защитников отечества выпадает на субботу, но продлевать февральские праздники не стали. Дополнительные день присовокупили к другой части майских праздников.

Поэтому теперь на 1 мая будем отдыхать пять дней, а на День Победы - 4 дня.

В итоге в промежутке между 1 мая и Днем победы всего три рабочих дня. Можно планировать внеочередной отпуск почти на две недели.

День России (12 июня) выпадает на среду, поэтому это будет единственный короткий выходной посреди рабочих будней. Что тоже неплохо. А в ноябре отдохнем со 2 по 4 ноября. И можно будет снова готовиться к следующим новогодним каникулам!

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