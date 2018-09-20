Об обращении Светланы Орловой к жителям Владимирской области: «Это может сработать»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-20T11:57:42+03:00

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19 сентября глава Владимирской области Светлана Орлова попросила помощи у населения региона. В видеообращении, размещенном в «ВКонтакте», губернатор обратилась к жителям области с обращением поддержать ее во втором туре выборов губернатора. По ее словам, если население поддержит ее, то все значимые шаги будут предприниматься совместно в рамках проекта «Народное решение».

Эксперты положительно оценивают обращение губернатора к жителям Владимирской области.

- Итоги первого тура показали, что избирателей не устраивает, когда власти просто рассказывают о результатах своей работы. Им нужен диалог и демонстрация уважения, - сообщил политолог Аббас Галлямов, - В людях просыпается чувство собственного достоинства. Они хотят не просто пожинать плоды, но и чувствовать свою сопричастность. В своем обращении Орлова говорит о том, что поняла этот запрос и готова считаться с ним. В принципе это может сработать. Все-таки многие голосуют за оппозицию на столько потому что реально хотят сменить власть, сколько просто ради того, чтобы послать ей сигнал о своем недовольстве. Если такой избиратель поверит, что Орлова его действительно услышала, то во втором туре он вполне может проголосовать за нее.

Напомним, на выборах губернатора Светлана Орлова, идущая от «Единой России», получила 36,42% голосов, ее оппонент — представитель ЛДПР Владимир Сипягин — набрал 31,36%. В регионе назначен второй тур выборов, который состоится 23 сентября.