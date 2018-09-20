Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
В четверг, 20 сентября, ФИФА опубликовала новую версию рейтинга футбольных сборных. Наша команда после двух успешных встреч в начале сентября поднялась вверх на три строчки и теперь занимает 46 место. У нас - 1423 зачетных балла.
В лидерах, что неожиданно, сразу две команды - Франция и Бельгия, набравшие по 1729 очков. Третья позиция - у сборной Бразилии, 1663 очка. В десятку лучших входят Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.
Сборная России в этом месяце, напомним, сыграла матч Лиги Наций УЕФА в Турции и одержала победу со счетом 2:1 в выездной игре. А спустя три дня разгромила в домашней товарищеской игре команду Чехии со счетом 5:1.
Напомним, что сборная России в прошлом месяце совершила скачок на 21 строчку вверх благодаря отличной игре на ЧМ-2018. На этом турнире мы дошли до четвертьфинала впервые в истории, проиграв Хорватии в серии пенальти в Сочи.
Следующие игры у россиян в октябре пройдут в Лиге Наций - против Швеции в Калининграде и Турции в Сочи.