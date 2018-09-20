Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-20T12:29:04+03:00

Сборная России в июле дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, проиграв там Хорватии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФИФА опубликовала свежую выкладку футбольных сил, на первом месте сразу две команды - Франция и Бельгия

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В четверг, 20 сентября, ФИФА опубликовала новую версию рейтинга футбольных сборных. Наша команда после двух успешных встреч в начале сентября поднялась вверх на три строчки и теперь занимает 46 место. У нас - 1423 зачетных балла.

В лидерах, что неожиданно, сразу две команды - Франция и Бельгия, набравшие по 1729 очков. Третья позиция - у сборной Бразилии, 1663 очка. В десятку лучших входят Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Сборная России в этом месяце, напомним, сыграла матч Лиги Наций УЕФА в Турции и одержала победу со счетом 2:1 в выездной игре. А спустя три дня разгромила в домашней товарищеской игре команду Чехии со счетом 5:1.

Напомним, что сборная России в прошлом месяце совершила скачок на 21 строчку вверх благодаря отличной игре на ЧМ-2018. На этом турнире мы дошли до четвертьфинала впервые в истории, проиграв Хорватии в серии пенальти в Сочи.

Следующие игры у россиян в октябре пройдут в Лиге Наций - против Швеции в Калининграде и Турции в Сочи.