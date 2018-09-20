2018-09-20T14:31:08+03:00
Общество

Репост - не преступление. Верховный суд пояснил, когда следует наказывать за соцсети

Уголовное дело светит только провокаторам и разжигателям ненависти
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Верховном суде объяснили, что наказывать за каждую опрометчивую фразу или лайк в соцсетях нельзя.В Верховном суде объяснили, что наказывать за каждую опрометчивую фразу или лайк в соцсетях нельзя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Молодежь стала с опаской делиться постами на своих страничках в Интернете. Боятся, что за какую-нибудь бунтарскую заметку или картинку на них могут завести уголовное дело — обвинят в экстремизме. Истории о разборках с полицией из-за лайков и репостов посыпались в прессе одна за другой. В дело пришлось вмешиваться Верховному суду. Там приняли постановление и объяснили, что наказывать за каждую опубликованную глупость в соцсетях нельзя.

- Судьям, еще на досудебной стадии, когда обжалуется возбуждение уголовного дела, нужно проверять не сам факт размещения, не сам репост, ни какие-то лайки, а нужно проверять именно мотивы. И если оснований для возбуждения уголовного дела нет, то нужно принимать соответствующее решение, чтобы уже на этом этапе не допустить незаконного возбуждения уголовного дела и незаконного привлечения лица к ответственности, - объяснил председатель уголовной коллегии Верховного суда Владимир Давыдов. - Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский - это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел.

Но как же разобраться бездумно какой-нибудь студент запостил экстремисткий шарж или же хотел оскорбить людей?

- Пока непонятно, как все это будет работать. Верховный суд уже говорил, что нужно смотреть на контекст каждой записи. Но проблема с уголовкой за репосты никуда не ушла, - поделился с «КП» адвокат Илья Ремесло. - Да, следователям и суду в каждой истории нужно разбираться отдельно. Вот судят какого-нибудь девушку за репосты. А у нее на компьютере нашли папку, в которой она хранит картинки с нацистской символикой. Наверно, она это делает не просто так. Тут понятно, что она специально разжигает ненависть в сети. Следователь может изучить страницу, посмотреть, как часто человек постит экстремистские записи. Если среди смешных картинок разово проскользнула какая-то запретная запись, возможно, человек сделал ее несознательно и ломать ему жизнь судимостью не нужно.

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