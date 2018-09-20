Злые шутки, кино за деньги и много Бузовой: что ждать от ТВ в новом сезоне

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-20T14:10:48+03:00

Мы разобрались, что происходит по ту сторону телеэкрана, кто и за что спорит, кто с кем воюет, как все это отразится на нас

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Включая телевизор, все мы верим. Верим, что он лекарство от одиночества, поставщик любви и радости, проводник разумного, или кажущегося таковым. И сколько бы раз телевизор не обводил нас вокруг пальца, мы снова и снова доверчиво тыкаем кнопками пульта. И в модное утверждение «я телевизор не смотрю» верится примерно так же, как в некогда популярную максиму «я смотрю только канал «Культура».

Телесмотрение, конечно, падает, но к этому падению эпитеты «стремительно», «с грохотом», «прямо камнем» никак не подходят. Ну и активность телебоссов в поисках новых форм, переформатировании и создании новых каналов говорит о том, что жизнь в ящике кипит, и наблюдать за ней крайне любопытно.

Статус-кво на нашем телевидении сохраняется много лет. Где-то высоко решают свои имперские задачи короли российского ТВ-рынка Первый и «Россия». Совсем рядом идут НТВ и Пятый канал. За право называться семейным, молодежным, мужским, женским, прогрессивным, веселым, умным и прочая-прочая бьются ТНТ и СТС, а им в спину дышат ТВ-3, «Пятница», «Че», «Домашний» и некоторые другие. Особняком стоят «Матч-ТВ» и «Россия-К». Есть десятки других, порой очень приличных каналов, но, пожалуй, основных игроков мы перечислили.

Создание клонов

Новый сезон начался с презентации нового канала «Супер». Он уже появился во многих районах Москвы, и в ближайшее время, как утверждают на канале, его можно будет найти во всех телевизорах столицы, а потом и других городов. Контент «Супера» подозрительно напоминает контент «семейного» СТС. Достаточно сказать, что флагманским проектом (рекламными щитами которого обклеена все Первопрестольная) является ситком «Гранд» - логическое продолжение сериала «Отель Элеон» (СТС), которое, в свою очередь, является продолжением сериала «Кухня» (СТС). В «Гранде» от первоначальной «Кухни» остались некоторые герои, от «Отеля Элеон» декорации, а снимается проект все той же компанией Yellow, Black and White.

Проект "Гранд" нового телеканала "Супер".

Еще один сериал «ИП Пирогова» может похвастаться Еленой Подкаминской в главной роли. Да-да, той самой из «Кухни». Милош Бикович (вы не поверите – звезда «Кухни») будет вести реалити-шоу «Это так Милаш»… Всего десяток жизнерадостных премьер для семейного просмотра.

Если бы мы строили конспиративные теории, то обратили бы внимание и на такой пустяк, как корпоративный цвет, который у «Супера», явно по случайному совпадению, точно такой же как у СТС – жизнерадостно желтый.

«Супер» - часть компании «Газпром-медиа», одного из крупнейших игроков на нашем ТВ-рынке (НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ-3, «Матч-ТВ», ТНТ-4). И в области позитивного семейного телевидения у компании своей площадки не было («Пятница» могла бы стать своей площадкой, но если бы ее захватили сериалы, пришлось бы отказаться от массированной бомбардировки зрителя многочасовыми дорогостоящими проектами а-ля «Орел и решка», «Ревизорро» и «На ножах»). Теперь «Супер» играет на поле СТС, который, в свою очередь, усилились такими монстрами креатива, как Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Основные премьеры канал готовит ближе к середине осени, так что посмотрим кто окажется жизнерадостнее. У эфир СТС вернется шоу «Слава богу, ты пришел». А еще канал намерен снимать... продолжение «Кухни».

Избавление от лишнего

Канал ТНТ за последние сезоны явно взял курс на «чистоту жанра». Для начала все несмешные и экспериментальные проекты (в стилистике «Чернобыля») ушли на ТВ-3. Все эксперименты с юмором «за гранью» на ТНТ-4, часть новых шоу и сериалов на платный канал ТНТ-Премьер. Что осталось? Очень много Ольги Бузовой («Бородина против Бузовой», «Замуж за Бузову», «Дом-2») и разнообразных ответвлений «Дома-2», «Битва экстрасенсов», «Танцы», линейка юмористических программ и несколько сериалов, чаще всего в сто пятидесятых сезонах. Набор, казавшийся востребованным все последние годы, теперь выглядит довольно скромным.

Афиша телепроекта "Замуж за Бузову".

Впрочем, другим каналам это вполне может дать свежую кровь. На ТВ-3 руководителями пришли Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они как раз создают сериалы «о которых говорят», но которые безнадежно проигрывают по рейтингам любой мелодраме на канале «Россия-1». Теперь канал специализируется на таких ярких проектах в надежде составить конкуренцию западной сериальной индустрии. В ближайшее время появятся сериалы «Мертвое озеро» (мистический детектив с Евгением Цыгановым в главной роли) и «Обычная женщина» (героиня Анны Михалковой совершает жуткие поступки, но оправдывает их интересами семьи). А еще запланированы «Толя-Робот» (с Александром Палем), «Перевал Дятлова», «Карамора» (в предреволюционной России промышляют вампиры) и телеверсия «Гоголя».

Неизвестно, выдержит ли канал, его руководители, сценаристы и режиссеры предложенный темп, но уже в сезоне 2018/19 нам обещано больше 10 премьер.

Все эксперименты с юмором, к которым явно еще не готова публика федеральных каналов ушли на канал ТНТ-4. Сначала там показывали доисторические выпуски Камеди клаб (совершенно несмешные по нынешним временам) и сериалы в стиле «ретро», например «Счастливы вместе». Но потом взяли курс на жесткий американский юмор. Впрочем, все равно все ударные проекты ТНТ-4 зрители предпочитают смотреть в интернете. Там и публика более подготовленная, да и использование нецензурной лексики скорее приветствуется. В результате канал решился даже в очередной раз посеять на российскую почву такой жанр как «Прожарка» (героя программы известные гости костерят на чем свет стоит, поминая и родителей, и детей героя, и его сексуальную ориентацию, половую распущенность и творческую бездарность. Герой обязан смеяться и весело парировать оскорбления).

За дополнительную плату

Важная тенденция сезона - появляются новые площадки в интернете, с хорошим ТВ-контентом, но за дополнительные деньги. Сначала канал «Матч-ТВ» отказался от части топовых матчей чемпионата России по футболу. Теперь на федеральном канале показывают две игры каждого тура, зачастую выбирая весьма проходные игры. Но все поединки в прямом эфире показывают на канале «Матч-Премьер» (219 рублей в месяц). Неизвестно пока, принесло ли это решение приличные барыши, но рейтинги «Матч-ТВ» заметно упали.

Новый канал «ТНТ-Премьер» - тоже платный (129 рублей в месяц). И его концепция еще смелее. Часть сериалов ТНТ сначала показывают именно здесь. И еще тут заранее можно увидеть выпуски некоторых шоу канала. Например, пока сериал Семена Слепакова «Домашний арест» (в главной роли Павел Деревянко) есть только на этой платформе. Как и новый проект Валерии Гай-Германики «Бонус». Возможно, это хорошее стратегическое решение. Пока же в уйме интернет-контента эти платные предложения не кажутся сильно привлекательными.

Монстры без каникул

На центральных каналах новостей, как всегда, много, но кардинально ничего не меняется. В пику воскресному шоу Малахова «Привет Андрей» («Россия-1»), на Первом запустили передачу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» (вариант «Пусть говорят», но с топ-персонами). На «России-1» после размолвки Евгения Петросяна и Елены Степаненко ожидается передел юмористической составляющей, но как изменится юмор и заметим ли мы серьезные отличия от того, что было – большой вопрос. Первый снимает новый сезон «Голоса», запускается новый проект Елены Летучей. «Россия-1» ответит новой программой Леонида Закошанского и бронебойными сериалами, среди которых, например, «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли. Стало еще больше политически программ, причем теперь в вечерний прайм-тайм, в привычное время для мелодрам. Как говорит Владимир Познер - «Такие времена».