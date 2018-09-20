2018-09-20T14:10:48+03:00
Телевизор

Злые шутки, кино за деньги и много Бузовой: что ждать от ТВ в новом сезоне

Мы разобрались, что происходит по ту сторону телеэкрана, кто и за что спорит, кто с кем воюет, как все это отразится на нас
Павел САДКОВ
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Если вы устали от Ольги Бузовой, постарайтесь пореже включать телевизор.Если вы устали от Ольги Бузовой, постарайтесь пореже включать телевизор.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Включая телевизор, все мы верим. Верим, что он лекарство от одиночества, поставщик любви и радости, проводник разумного, или кажущегося таковым. И сколько бы раз телевизор не обводил нас вокруг пальца, мы снова и снова доверчиво тыкаем кнопками пульта. И в модное утверждение «я телевизор не смотрю» верится примерно так же, как в некогда популярную максиму «я смотрю только канал «Культура».

Телесмотрение, конечно, падает, но к этому падению эпитеты «стремительно», «с грохотом», «прямо камнем» никак не подходят. Ну и активность телебоссов в поисках новых форм, переформатировании и создании новых каналов говорит о том, что жизнь в ящике кипит, и наблюдать за ней крайне любопытно.

Статус-кво на нашем телевидении сохраняется много лет. Где-то высоко решают свои имперские задачи короли российского ТВ-рынка Первый и «Россия». Совсем рядом идут НТВ и Пятый канал. За право называться семейным, молодежным, мужским, женским, прогрессивным, веселым, умным и прочая-прочая бьются ТНТ и СТС, а им в спину дышат ТВ-3, «Пятница», «Че», «Домашний» и некоторые другие. Особняком стоят «Матч-ТВ» и «Россия-К». Есть десятки других, порой очень приличных каналов, но, пожалуй, основных игроков мы перечислили.

Создание клонов

Новый сезон начался с презентации нового канала «Супер». Он уже появился во многих районах Москвы, и в ближайшее время, как утверждают на канале, его можно будет найти во всех телевизорах столицы, а потом и других городов. Контент «Супера» подозрительно напоминает контент «семейного» СТС. Достаточно сказать, что флагманским проектом (рекламными щитами которого обклеена все Первопрестольная) является ситком «Гранд» - логическое продолжение сериала «Отель Элеон» (СТС), которое, в свою очередь, является продолжением сериала «Кухня» (СТС). В «Гранде» от первоначальной «Кухни» остались некоторые герои, от «Отеля Элеон» декорации, а снимается проект все той же компанией Yellow, Black and White.

Проект "Гранд" нового телеканала "Супер".

Проект "Гранд" нового телеканала "Супер".

Еще один сериал «ИП Пирогова» может похвастаться Еленой Подкаминской в главной роли. Да-да, той самой из «Кухни». Милош Бикович (вы не поверите – звезда «Кухни») будет вести реалити-шоу «Это так Милаш»… Всего десяток жизнерадостных премьер для семейного просмотра.

Если бы мы строили конспиративные теории, то обратили бы внимание и на такой пустяк, как корпоративный цвет, который у «Супера», явно по случайному совпадению, точно такой же как у СТС – жизнерадостно желтый.

«Супер» - часть компании «Газпром-медиа», одного из крупнейших игроков на нашем ТВ-рынке (НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ-3, «Матч-ТВ», ТНТ-4). И в области позитивного семейного телевидения у компании своей площадки не было («Пятница» могла бы стать своей площадкой, но если бы ее захватили сериалы, пришлось бы отказаться от массированной бомбардировки зрителя многочасовыми дорогостоящими проектами а-ля «Орел и решка», «Ревизорро» и «На ножах»). Теперь «Супер» играет на поле СТС, который, в свою очередь, усилились такими монстрами креатива, как Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Основные премьеры канал готовит ближе к середине осени, так что посмотрим кто окажется жизнерадостнее. У эфир СТС вернется шоу «Слава богу, ты пришел». А еще канал намерен снимать... продолжение «Кухни».

Избавление от лишнего

Канал ТНТ за последние сезоны явно взял курс на «чистоту жанра». Для начала все несмешные и экспериментальные проекты (в стилистике «Чернобыля») ушли на ТВ-3. Все эксперименты с юмором «за гранью» на ТНТ-4, часть новых шоу и сериалов на платный канал ТНТ-Премьер. Что осталось? Очень много Ольги БузовойБородина против Бузовой», «Замуж за Бузову», «Дом-2») и разнообразных ответвлений «Дома-2», «Битва экстрасенсов», «Танцы», линейка юмористических программ и несколько сериалов, чаще всего в сто пятидесятых сезонах. Набор, казавшийся востребованным все последние годы, теперь выглядит довольно скромным.

Афиша телепроекта "Замуж за Бузову".

Афиша телепроекта "Замуж за Бузову".

Впрочем, другим каналам это вполне может дать свежую кровь. На ТВ-3 руководителями пришли Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они как раз создают сериалы «о которых говорят», но которые безнадежно проигрывают по рейтингам любой мелодраме на канале «Россия-1». Теперь канал специализируется на таких ярких проектах в надежде составить конкуренцию западной сериальной индустрии. В ближайшее время появятся сериалы «Мертвое озеро» (мистический детектив с Евгением Цыгановым в главной роли) и «Обычная женщина» (героиня Анны Михалковой совершает жуткие поступки, но оправдывает их интересами семьи). А еще запланированы «Толя-Робот» (с Александром Палем), «Перевал Дятлова», «Карамора» (в предреволюционной России промышляют вампиры) и телеверсия «Гоголя».

Неизвестно, выдержит ли канал, его руководители, сценаристы и режиссеры предложенный темп, но уже в сезоне 2018/19 нам обещано больше 10 премьер.

Все эксперименты с юмором, к которым явно еще не готова публика федеральных каналов ушли на канал ТНТ-4. Сначала там показывали доисторические выпуски Камеди клаб (совершенно несмешные по нынешним временам) и сериалы в стиле «ретро», например «Счастливы вместе». Но потом взяли курс на жесткий американский юмор. Впрочем, все равно все ударные проекты ТНТ-4 зрители предпочитают смотреть в интернете. Там и публика более подготовленная, да и использование нецензурной лексики скорее приветствуется. В результате канал решился даже в очередной раз посеять на российскую почву такой жанр как «Прожарка» (героя программы известные гости костерят на чем свет стоит, поминая и родителей, и детей героя, и его сексуальную ориентацию, половую распущенность и творческую бездарность. Герой обязан смеяться и весело парировать оскорбления).

За дополнительную плату

Важная тенденция сезона - появляются новые площадки в интернете, с хорошим ТВ-контентом, но за дополнительные деньги. Сначала канал «Матч-ТВ» отказался от части топовых матчей чемпионата России по футболу. Теперь на федеральном канале показывают две игры каждого тура, зачастую выбирая весьма проходные игры. Но все поединки в прямом эфире показывают на канале «Матч-Премьер» (219 рублей в месяц). Неизвестно пока, принесло ли это решение приличные барыши, но рейтинги «Матч-ТВ» заметно упали.

Новый канал «ТНТ-Премьер» - тоже платный (129 рублей в месяц). И его концепция еще смелее. Часть сериалов ТНТ сначала показывают именно здесь. И еще тут заранее можно увидеть выпуски некоторых шоу канала. Например, пока сериал Семена Слепакова «Домашний арест» (в главной роли Павел Деревянко) есть только на этой платформе. Как и новый проект Валерии Гай-Германики «Бонус». Возможно, это хорошее стратегическое решение. Пока же в уйме интернет-контента эти платные предложения не кажутся сильно привлекательными.

Монстры без каникул

На центральных каналах новостей, как всегда, много, но кардинально ничего не меняется. В пику воскресному шоу Малахова «Привет Андрей» («Россия-1»), на Первом запустили передачу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» (вариант «Пусть говорят», но с топ-персонами). На «России-1» после размолвки Евгения Петросяна и Елены Степаненко ожидается передел юмористической составляющей, но как изменится юмор и заметим ли мы серьезные отличия от того, что было – большой вопрос. Первый снимает новый сезон «Голоса», запускается новый проект Елены Летучей. «Россия-1» ответит новой программой Леонида Закошанского и бронебойными сериалами, среди которых, например, «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли. Стало еще больше политически программ, причем теперь в вечерний прайм-тайм, в привычное время для мелодрам. Как говорит Владимир Познер - «Такие времена».

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