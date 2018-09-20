После публикации в «КП» по делу о гибели в Ростове 15-летнего футболиста Олега Орлова возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-20T15:18:38+03:00

Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании

Изменить размер текста: A A

Уже в день публикации текста «Рейд «Антидилера»: Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке» было возбуждено уголовно дело по факту гибели от отравления наркотиками 15-летнего ростовчанина Олега Орлова. Так же в сообщении ведомства значится, что «будет тщательно проверена изложенная в статье информация о свободной продаже в аптеках региона ограниченных в свободной продаже препаратов, способных вызвать наркотическую зависимость». Материал от 19 сентября не остался незамеченным ни в самом Ростове-на-Дону ни в Москве.

После того, как газета легла на стол старшего помощника Следственного комитета России генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, в Ростовскую область тут же был направлен целый ряд запросов и бумаг.

Во-первых, касательно истории погибшего 15-летнего футболиста Олега Орлова. Отца мальчика пригласили на прием в отделение СК по Ростовской области. И тем же вечером, спустя 9 месяцев после гибели, возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В следственном управлении СК России по Ростовской области решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным и сегодня уголовное дело возбуждено. - сообщили «Комсомолке» в Главном управление СК РФ. - В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, дана всесторонняя и объективная юридическая оценка действиям сотрудников СК, которые отказали в возбуждении уголовного дела.Также в рамках расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего следователями СК России будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов внутренних дел, которые своевременно не приняли меры, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи, том числе несовершеннолетним, лекарственных средств, способных вызвать наркотическую зависимость.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

В случае, если что-то пойдет не так, папу мальчика ждут и в Москве, в центральном аппарате ведомства.

Что касается аптек, торгующих наркотиками (строго рецептурными препаратами), то их деятельность тоже тщательно проверят. Тут же первому заместителю Губернатора Ростовской области из ГУ СК РФ была направлена соответствующая информация для организации проверок всеми надзорными органами, в том числе Росздравнадзором. Их цель — исключить незаконную продажу препаратов строго учета. Аналогичные письма направлены в адрес прокурора Ростовской области и начальника ГУВД по Ростовской области.

Решается вопрос о необходимости выезда сотрудников центрального аппарата СК России в Ростовскую область для принятия мер реагирования, адекватных сложившейся ситуации.

"КП" в свою очередь будет и дальше следить за ситуацией в Ростове-на-Дону и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Антидилер»: Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке

Рецептурные препараты, или, как их еще называют, «аптечные наркотики», продают без рецепта в этом южном городе на каждом углу. Владельцы аптек имеют миллиардные прибыли.

Похожая ситуация в Ставрополе, Краснодаре, Кабардино-Балкарии, Пятигорске… Вместе с общественным движением «Антидилер» (см. «Справка «КП») корреспондент «КП» устроила себе «наркотический тур» по Ростову-на-Дону. И без труда накупила целую сумку самых разных препаратов строгого учета. Поштучно, по дозам. (подробности)