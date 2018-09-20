Эд Ширан впервые выступит в России

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-20T14:24:35+03:00

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Эд Ширан выступит в Москве 19 июля 2019 года на стадионе "Открытие-Арена» (он же «Спартак»). А билеты поступят в продажу в четверг, 27 сентября, в 12.00 по московскому времени. Приобрести их можно будет на одном-единственном сайте. Причем билеты будут именными, а пройти на стадион можно будет, лишь предъявив паспорт или иное удостоверение личности. Это делается в целях борьбы с перекупщиками.

Ed Sheeran - Shape of You.

Концерт состоится в рамках мирового тура Divide. Сейчас он полным ходом идет в Северной Америке. Только что, 20 сентября, Ширан анонсировал его продолжение: кроме России, весной и летом будущего года он заедет во Францию, Португалию, Испанию, Италию, Германию, Австрию, Румынию, Чехию, Латвию, Финляндию, Данию, Венгрию и Исландию, а завершит турне в родной Великобритании.

27-летний Ширан пока выпустил только три студийных альбома, + («Плюс», 2011), х («Умножение», 2014) и ч («Деление», 2017), но они позволили ему стать одним из самых популярных артистов современности. Известность пришла к рыжеволосому англичанину еще до выпуска «Плюса» благодаря роликам, которые он выкладывал на YouTube. В 2015-м песня Thinking Out Loud принесла ему две премии «Грэмми» - в категориях «Песня года» и «Лучшее сольное исполнение». Всего он становился лауреатом этой премии четырежды; кроме того, на его счету пять Brit Awards и шесть Billboard Awards. В прошлом году он стал кавалером Ордена Британской Империи за свой вклад в музыку и заслуги в области благотворительности. К настоящему моменту продано 26 миллионов его альбомов и 100 миллионов синглов.