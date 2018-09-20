Как бабуська в парике: Волочкова состарила себя новой прической
Самая обсуждаемая в стране танцовщица давно приучила своих почитателей к не меняющийся десятилетиями прическе. Анастасия Волочкова редко когда меняет свой образ, предпочитая зачесанный хвостик с пробором. Для клипов и других особых случаев 42-летней балерине наращивают волосы, делают кудри.
В обычной жизни сотни тысяч фанатов Волочковой видят ее с привычными убранными назад волосами. Привычка со времен выступлений Анастасии на лучших сценах мира. Ничего не должно мешать изящному танцу.
И вот очень неожиданный эксперимент над своей внешностью, которую многие считают очень притягательной. Волочкова пошла к стилисту и из нее сделали бабульку. Кажется, будто на балерине старушечий парик.
Новый образ моментально состарил танцовщицу. Фанаты, разумеется, разделились на тех, кто восхищен, и тех, кто предлагает оторвать руки такому бездарному парикмахеру. Удивительно, что сама Анастасия Волочкова не видит, что такая прическа ей абсолютно не идет, иначе бы не фотографировалась.
Новый образ Анастасии Волочковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Впрочем, когда балерине было не плевать на мнение окружающих, а особенно хейтеров в сети? После скандала вокруг публикации ее интимных снимков уже, кажется, ничего не страшно.