Как бабуська в парике: Волочкова состарила себя новой прической

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-20T14:55:50+03:00

Балерина напоролась на бездарного стилиста, которые неудачно экспериментирует с ее образом

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Самая обсуждаемая в стране танцовщица давно приучила своих почитателей к не меняющийся десятилетиями прическе. Анастасия Волочкова редко когда меняет свой образ, предпочитая зачесанный хвостик с пробором. Для клипов и других особых случаев 42-летней балерине наращивают волосы, делают кудри.

volochkova_art Это кадр из моего клипа на песню Над землей .

В обычной жизни сотни тысяч фанатов Волочковой видят ее с привычными убранными назад волосами. Привычка со времен выступлений Анастасии на лучших сценах мира. Ничего не должно мешать изящному танцу.

volochkova_art В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами.

И вот очень неожиданный эксперимент над своей внешностью, которую многие считают очень притягательной. Волочкова пошла к стилисту и из нее сделали бабульку. Кажется, будто на балерине старушечий парик.

volochkova_art Давно не была я в салоне моей дорогой Майи Михайловны

Новый образ моментально состарил танцовщицу. Фанаты, разумеется, разделились на тех, кто восхищен, и тех, кто предлагает оторвать руки такому бездарному парикмахеру. Удивительно, что сама Анастасия Волочкова не видит, что такая прическа ей абсолютно не идет, иначе бы не фотографировалась.

Новый образ Анастасии Волочковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, когда балерине было не плевать на мнение окружающих, а особенно хейтеров в сети? После скандала вокруг публикации ее интимных снимков уже, кажется, ничего не страшно.