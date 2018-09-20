К закону о пенсионной реформе поступило 150 поправок

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-20T14:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В нижнюю палату парламента поступило 150 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство. Самые важные из них - девять президентских, которые предусматривают в том числе защиту трудовых прав людей старшего возраста.

На прошлой неделе Госдума поддержала инициативу о введении уголовной ответственности за отказ принять на работу или необоснованное увольнение тех, кому до пенсии осталось меньше пяти лет. Теперь бизнес-объединения предлагают сбалансировать эту поправку льготами для тех предприятий, которые будут трудоустраивать пожилых людей. Например, за счет снижения для них страховых взносов (с нынешних 22% от зарплаты до 20% или даже 14%).

По словам председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослава Нилова, поправки в основном вносят депутаты и сенаторы, а от регионов предложений пока не поступало. Последний срок - до 24 сентября. После этого поправки сначала рассмотрит профильный комитет, а потом будет назначена дата второго чтения.

Напомним, в конце августа Владимир Путин обратился к гражданам России. Он высказал свое мнение насчет неизбежности пенсионной реформы и попросил правительство и депутатов смягчить внесенный в Госдуму законопроект. Среди самых серьезных президентских поправок: снижение возраста выхода на пенсию для женщин (с 63 до 60 лет), введение досрочных пенсий для многодетных матерей, имеющих трех и более детей, а также сохранение федеральных и региональных льгот для лиц предпенсионного возраста.

При этом депутаты тоже внесли некоторые важные поправки. Самая нашумевшая - от «Единой России». Партия предложила отменить дополнительные пенсионные преференции, которые сейчас действуют для членов Госдумы и Совета Федерации.