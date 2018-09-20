И снова «ореховские»: кому выгодно обвинять предпринимателя Сергея Вялкова в покушении двадцатилетней давности?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-20T14:57:22+03:00

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Эта история достойна романа. Практически «Три товарища» Ремарка. Один сослуживец со временем стал бизнесменом, второй – бандитом, третий милиционером. В конце 90-х милиционер пережил покушение. по горячим следам заказчика найти не удалось. Но спустя два десятилетия бандиты вспомнили его имя. Как не странно, это оказался бизнесмен — Сергей Вялков.

При этом уголовное дело фактически не содержит улик и основано лишь на показаниях особо опасных преступников, осужденных на десятилетия, а некоторые пожизненно.

ДОНОС ИЗ ПРОШЛОГО

Известный в Одинцово бизнесмен Сергей Вялков находится в следственном изоляторе с января 2018-го. Его обвиняют в том, что он ровно 20 лет назад, в 1998-м, якобы «заказал» убийство сотрудника милиции Николая Петрова.

«Адвокат Евгений Харламов в телепрограмме «Момент истины» сообщил, что в уголовном деле Вялкова появился изначально один-единственный листок: донос из тюрьмы для пожизненно заключенных, написанный бывшим главарем «ореховской» банды Сергеем Буториным по кличке Ося (и как потом выяснилось – был еще один донос (основной) со стороны его подельника киллера Марата Полянского)», - уточняет журналистское агентство FreeLance Bureau.

Предприниматель Сергей Вялков арестовали по обвинению в том, что когда-то заказал убийство милиционера Николая Петрова, своего бывшего армейского сослуживца. Хотя, дороги сослуживцев после армии (в 1992 году) разошлись: Вялков решил заняться бизнесом, а Петров пошел работать в милицию. Да и дружеские связи вскоре прекратились, как это часто бывает.

Как вы уже догадываетесь, третий армейский сослуживец — «ореховский» главарь Сергей Буторин.

Автор программы «Момент истины» Андрей Караулов обратил внимание, что после покушения на Петрова, после которого тот остался жив и продолжил служить в правоохранительных органах, следователи допросили все окружение милиционера. В том числе и Вялкова. Но так как он уже давно не общался с Петровым, никаких вопросов у следователей тогда не возникло.

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

Адвокат Евгений Харламов, в прошлом бывший начальник криминальной милиции одного из московских РОВД, обращает внимание на то, что дело против Вялкова было заведено со множеством процессуальных нарушений (смотрите «Дословно»). В связи с этим остается непонятным, почему суд, не имея явных доказательств вины его подзащитного, все-таки избрал для него меру пресечения в виде ареста.

«Он обвиняется в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ни много ни мало, в покушении: я опытный журналист. Харламов - опытный адвокат, - цитирует Андрея Карулова «Независимая газета». - Ни он, ни я, не встречали таких уголовных дел. Кому ж так понадобился Вялков? Какие показания из него выбивают?.. Крупный заказ. Серьезный. Чем больше думаю о деле Вялкова, тем острее становиться не по себе: Вялков был арестован в январе 2018 года, по показаниям бандита, пожизненно осуждённого и находящегося в тюрьме для пожизненно осужденных. Спустя 20 лет бандит вспомнил - вдруг - что именно Вялков заказал убийство своего бывшего приятеля по армейского службе. Понятно, что через 20 лет нет и не может быть никаких доказательств. Как говорит Евгений Харламов, в уголовном деле Вялкова изначально появился 1 листок. Донос из тюрьмы. Так или иначе - создан прецедент - по показаниям бандита с серьезным сроком, ничто не подтверждено, а Вялков - в тюрьме. Так на кого угодно может показать кто угодно. А не покажет - ему устроят такую жизнь в колонии, что ему мало не покажется».

С ПЫЛЬНОЙ ПОЛКИ

Кому выгодно обвинение предпринимателя из Одинцова в заказном покушении на убийство милиционера? Этим вопросом задаются многие.

«Один из лидеров банды — криминальный авторитет Сергей Буторин, осужденный на пожизненное заключение, неожиданно решил поквитаться с некогда близким другом Сергеем Вялковым, видным предпринимателем из Одинцова, - пишет «Московский комсомолец». - По утверждению маститого бандита эпохи 90-х, Вялков был заказчиком покушения на высокопоставленного милиционера, произошедшего почти 20 лет назад. На бизнесмена также показания дали находящиеся за решеткой киллеры Марат Полянский и Александр Васильченко».

По версии следствия, капитан милиции Петров вел активную разработку могущественной банды, что и послужило мотивом преступления. Однако по неизвестным причинам это громкое дело положили на полку. И там оно пылилось долгих 19 лет. За это время Сергея Буторина и Александра Васильченко приговорили к пожизненному заключению, а их собрата Марата Полянского - к 22 годам заключения в колонии строгого режима.

БЕСПРЕДЕЛ

Как пишет «МК», в 90-х годах Вялков ежемесячно платил Буторину от 8 до 12 тыс. долларов для защиты своего бизнеса от других бандитов. Тогда были такие времена, что по другому и не выживешь. После кризиса 1998 года Буторин обосновался в Испании, но продолжал руководить преступной группировкой, пока его оттуда не экстрадировали вместе с Полянским. Обо всех этих особенностях «бизнеса по-русски» Вялков рассказал на одном из процессов по делу «ореховских» в 2003 году. Потом всех первых лиц банды посадили и, казалось бы, в гангстерской саге можно ставить точку. Но, видимо, Вялкову прилетела «ответка»...

На сегодня Вялков находится в СИЗО. А Буторин и Полянский до сих пор находятся в статусе свидетелей. Хотя, обратим внимание, по версии следствия, стрелял в милиционера именно Полянский.

В каждом конкретном случае, когда человека без всяких оснований пытаются привлечь к уголовной ответственности, существует чья-то личная заинтересованность тех. Преследование Сергея Вялкова по всем признакам относится именно к таким случаям».

ДОСЛОВНО

«Твердое убеждение, что это дело заказное»

Из интервью адвоката Евгения Харламова о деле Сергея Вилкова Агентству журналистских расследований «Правда Студия» (стиль и орфография сохранены):

ГЕНПРОКУРАТУРА ОТКАЗАЛАСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ АРЕСТ

- Вы знаете, я и сам раньше работал в структурах — спецструктурах и приходилось видеть те или иные расследования. Адвокатом работаю второй десяток лет, но такого вопиющего факта фальсификации еще не встречал. У меня есть тому не то, чтобы доказательства, а твердое убеждение, что это дело заказное. Вот сами посудите: Сергей Леонидович Вялков возвращается из отпуска в январе 2018 года, ничего не подозревая, проходит таможенный контроль на территории аэропорта в Подмосковье. Его чуть ли не со спецназом захватывают… Ему объясняют, что вы подозреваетесь в совершении преступления, которое было совершено двадцать лет назад (1998 г.).

После этого Вялкова поместили в изолятор временного содержания, провели показательный обыск у него дома, где присутствовала всего лишь одна жена… Они вышли с ходатайством об аресте Вялкова, и, что самое удивительное, представитель Генеральной прокуратуры отказался поддерживать ходатайство следователя в аресте Вялкова, что является редким случаем… Это говорит о том, что даже Генеральная прокуратура осознавала для себя, что доказательств, каких-либо, указывающих на причастность Вялкова к совершению данного преступления в деле нет, но, тем не менее, его арестовывают. Что происходит дальше? Начинаем выяснять, как все произошло, что спустя двадцать лет Вялков оказывается в камере. Оказывается, Полянский Марат – это бывший киллер Ореховских, на его счету несколько убийств, почти два десятка, написал явку с повинной 16 ноября 2017 года, находясь уже там, на зоне. Это говорит о том, что он знает, что Вялков якобы в 1998 году заказывал убийство сотрудника милиции Петрова, причем, следует отметить, что явка с повинной была написана 16 ноября 2017 года, а дело возобновили 8 ноября, что в принципе не логично. Если поступило заявление, то потом возбуждается дело, а не наоборот.

ЗАЯВИТЕЛЯМ ОБЕЩАЛИ СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА?

- Мы стали разбираться... Почему в этом деле такая вакханалия идЕт, просто попрание закона! Выясняется, что к бывшему киллеру Ореховской группировки «Белку» приезжали туда, где он отбывает пожизненное – это Ямало-Ненецкий округ сотрудники спецслужб.

Сначала уговаривали, потом требовали дать показания на Вялкова Сергея Леонидовича, что он является членом банды. Также просили они дать показания на Журбу – это также Одинцовский предприниматель. Надо отдать должное хоть и бывшему, но киллеру, который осуждён пожизненно, он отказался оклеветать, причем отказывался он не раз, его несколько раз пытали, имеется в виду морально: ты напиши, ты напиши, мы все равно с тобой будем работать. Но поймите, в тех условиях, в которых находится «Белок», очень трудно отказывать сотрудникам спецслужб, все-таки у них больше рычагов воздействия, но, тем не менее, он отказал. И его адвокат, за что ей огромное спасибо, она несколько раз обращалась с жалобами на имя прокурора. Сейчас по этим жалобами проводится проверка. Получается, что «Белок» отказался оклеветать Вялкова и Журбу.

ВЫБОР МЕЖДУ КЛЕВЕТОЙ И ПОТЕРЕЙ БИЗНЕСА

- Другой вопрос: почему вообще эта история была рождена сотрудниками спецслужб? И здесь мы нашли ответы. Когда только задержали Вялкова Сергея Леонидовича, к нему приходили сотрудники спецслужб и просили дать показания на высокопоставленных государственных чиновников из администрации Московской области и, в том числе, из правительства РФ. Я несколько раз просил Сергея Леонидовича изложить все это в письменной жалобе, но он боится за свою жизнь. Как пояснили Сергей Леонидовичу Вялкову, данные просьбы, а затем и требования, были настоятельными, знаете, такие поступательно-настоятельные. В противном случае, его предупредили, что он потеряет весь бизнес. Бизнес, которым владеет Сергей Леонидович Вялков, он не маленький. Я смею напомнить и акцентировать внимание, что только за 2017 год налоговые отчисления от компаний Сергея Леонидовича Вялкова достигают почти 300 000 000 рублей. Его активы — это девять компаний с двумя тысячами рабочих мест, которые заняли жители Одинцовского района Московской области. Все эти девять компаний: земля, собственность почти 1,5-2 млрд. рублей… И теперь мы понимаем ради чего некоторые недобросовестные работники спецслужб принялись, я не побоюсь этого слова, фальсифицировать такие дела.

«НА ЕГО МЕСТЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЛЮБОЙ ИЗ НАС»

- Маленький пример — Полянский Марат, который написал явку с повинной 16 ноября 2017 года, ведь его судили на двух процессах в 2011 году и в 2013 году. Последний процесс, который закончился двадцати двумя годами лишения свободы, предусматривал рассказ со стороны Полянского всех обстоятельств дела Ореховской группировки: кто являлся членом банды, кто финансировал, что вообще происходило? Он рассказал все от «А» до «Я». Так вот, в этих показаниях, во всем судебном процессе нет ни одного слова о Вялкове Сергее Леонидовиче. О каком-то заказе убийства сотрудника милиции. Это говорит о чем? Это говорит о том, что не было Вялкова Сергея Леонидовича в этой банде, да и быть не могло. Да и какой вообще был бы мотив у Вялкова «убирать» своего бывшего сослуживца – а теперь сотрудника милиции - Петрова, если они не пересекались и не общались с 1992 года? Это же не логично, просто противоречит здравому смыслу. Неужели мы запросто можем поверить двум пожизненно осужденным киллерам и одному, которому светит сейчас пожизненное, в противовес человеку, который ранее не был привлечен, не то, чтобы к уголовной или административной ответственности, он не совершал ничего противоправного в своей жизни.

ВИНОВЕН ЛИ? ОПРЕДЕЛЯТ ПРИСЯЖНЫЕ

- Мы добились уже на стадии предварительного слушания прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в отношении Вялкова Сергея Леонидовича, и сейчас по решению Московского городского суда данное уголовное дело направляется для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы с участием присяжных заседателей.