Оксана Федорова устроила праздник для девочек из детских домов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-20T16:23:57+03:00

Фонд «Спешите делать добро!» провёл в Москве пятый благотворительный фестиваль «Между нами, девочками»

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17 сентября в Москве Оксана Фёдорова собрала 150 разных девочек в возрасте от 12 до 17 лет из 9 детских домов на одной площадке на фестиваль «Между нами, девочками».

Фестиваль открылся бьюти-завтраком, в рамках которого профессиональные стилисты сделали участницам модные укладки и раскрыли несколько секретов создания стильной причёски. Специальными гостями стали Эльмира Мингазова - профессор, доктор медицинских наук, главный специалист Минздрава России по школьной медицине по ПФО и Анетта Орлова - психолог, теле и радиоведущая. Они вместе с девочками обсудили этапы и психологию взросления, поговорили о женском здоровье и изменениях в организме и в характере во время переходного возраста.

Девочки узнали, как полюбить себя и добить успеха

Оксана Фёдорова вместе с экспертом музейно-выстовочного центра «Музей моды» Полиной Ухановой провела для участниц масстер-класс на тему стиля. Девочки узнали, как правильно определить тип фигуры, подобрать одежду и всегда чувствовать себя красивой и уверенной.

Оксана Фёдорова, президент фонда «Спешите делать добро!», отметила, что девочки активной участвовали в месстер-классах, слушали лекции и задавали экспертам вопросы.

«Впервые накануне фестиваля мы провели тестирование участниц, которое показало, что большинство девочек склонны держать все проблемы в себе, им сложно открываться окружающим. А это одна из причин повышенного стресса и агрессии. Я уверена, что благодаря интенсивной программе фестиваля, девочки получили массу полезной информации, которая им пригодится в жизни, и мощный заряд позитива!» - выразила уверенность Оксана Фёдорова.

Кульминацией фестиваля стал концерт с участием музыканта, победителя шоу «Успех» на СТС Ива Набиева и попечителя фонда «Спешите делать добро!», актера и певца Марка Тишмана.

Участницы фестиваля и победитель шоу «Успех» на СТС Ив Набиев

Впервые фестиваль «Между нами, девочками» прошёл в 2013 году. За 4 года фонд Оксаны Фёдоровой с благотворительным фестивалем побывал в Уфе, Подмосковье и Саранске.

Фонд «Спешите делать добро!» создан в 2009 году телеведущей и Мисс Вселенной Оксаной Фёдоровой. Помимо благотворительного фестиваля «Между нами, девочками» фонд реализует ещё 5 программ: «Культура и просвещение», «Яркие дни», спортивная программа «Будь в форме», адресная помощь - «Простые вещи» и «Я хочу помочь». Все фестивали и акции проходят с целью популяризации семейных ценностей, здорового и спортивного образа жизни и оказания адресной помощи людям в трудной жизненной ситуации.