Мифы и легенды Порошенко в Верховной Раде

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-20T16:56:22+03:00

Из всего, что говорил Петр Алексеевич, правдивую информацию отсеять можно только очень частой сетью Фото: REUTERS

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко выступил с очередным ежегодным посланием к Верховной Раде. Обычно руководители государств в такого рода посланиях отчитываются за сделанное в отчетном периоде и ставят новые задачи и цели. Но Порошенко уже традиционно всегда идет своим оригинальным путем заклинаний, мифов, плача и обвинения России.

ПОЛУПРАВДА О ДЕМОГРАФИИ

Из всего, что говорил Петр Алексеевич, правдивую информацию отсеять можно только очень частой сетью. В частности, это касается массовой эмиграции населения страны и демографической ситуации на Украине.

- Серьезные масштабы приобрела эмиграция граждан из страны, - признал Порошенко, но и тут постарался найти позитив. - С этим вызовом сталкиваются все страны Восточной Европы, которые в процессе евроинтеграции становились частью европейского рынка труда.

Характерно, что Порошенко не назвал ни одной конкретной цифры. Что и объяснимо – результаты внутренней и внешней политики нынешних властей Украины более чем красноречивы. Свыше 3,2 млн украинцев проживают и трудятся за рубежом постоянно, и часть из них уже получила гражданство другого государства. 9 миллионов сограждан Порошенко выезжают на заработки в другие страны периодически. На 100 умерших украинцев приходится сейчас всего 55 новорожденных. Некоторые эксперты, исходя из потребления хлеба на Украине высчитали, что реальное население страны составляет не 42 миллиона человек, как заявляют официальные власти, а всего 25-27 миллионов. Ну и насчет европейских интеграции и рынка труда Петя откровенно прихвастнул: отмена виз с ЕС распространяется только на туристические поездки, на давая права на официальное трудоустройство, и большая часть украинцев работает в Европе нелегально.

КОГДА РАК НА ГОРЕ…

Отдельная больная мозоль – Крым. Порошенко решил эту проблему радикальным образом – путем изменения Конституции Украины.

- Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота на Украине, и после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет, - заявил он с трибуны ВРУ. Ага, конечно, а потом сразу парад в Севастополе, как обещал в 2014-м тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей перед Иловайским котлом.

Правда, Порошенко уже научился на основе своего горького опыта не давать конкретных обещаний, вроде «тышигривенвдень» АТОшникам, «завершенияАТО» за две недели» и т.д. Формулировка очень уклончивая – «после того, как мы вернем Крым». В общем, после дождичка в четверг, и чтобы еще рак на горе свистнул обязательно. Отдельно доставляет окончательная замена Порошенко и компанией настоящей реальности виртуальной. Написать бумажку для них означает решить проблему. Поэтому на Украине существует прокуратура в Крыму, полиция в Крыму и даже постпред президента Украины в Крыму. Вот только свою деятельность они осуществляют дистанционно, из Киева или, в лучшем случае, Херсона.

БОЛЬНОЙ БРЕДИТ…

- Высокоточные дальнобойные средства огневого поражения, высокотехнологичная разведка, эффективная система управления, космическая поддержка, ПВО, мощные силы спецопераций, обновлённые военно-морские силы и другие признаки современной армии постепенно становятся в Украине реальностью, - заявил Петр Алексеевич с трибуны, обозначив, что Украина стремится в НАТО «не с пустыми руками, а как солидный партнер».

ВСУ, безусловно, научились воевать за эти четыре года лучше, чем в 2014-м. Но вот что касается «мощности и эффективности», то здесь между словом и делом, как говорят в Одессе, две большие разницы. Новый «грозный» вертолет оказался старым советским Ми-2, немного модернизированным и свежепокрашенным. Кстати, давно снятым с производства. Новая ракета, а вернее реактивный снаряд РС-80 «Оскол», которым на днях хвастался Порошенко, - немного модернизированной старой советской неуправляемой ракетой для НУРСов С-8КОМ. Новая высокоточная снайперская винтовка в основе своей – трехлинейная винтовка Мосина. Точно такими же по сути являются и другие украинские «новинки» вооружений для ВСУ. В лучшем случае – это переделка старого советского оружия. В худшем – одиночное творчество украинских коллективов. Как правило, неработающее или выходящее из строя через раз, другой и даже калечащее и убивающее свои же расчеты, как миномет «Молот».

… И ШИЗОФРЕНИЧЕСКИ ОГОВАРИВАЕТСЯ

Оговорки Порошенко стали уже частью фольклора. Мы все помним его фразы про «сапог украинских оккупантов» и «подлость украинской власти». Многие эксперты-психологи еще тогда сказали, что такие оговорки являются признаком шизофрении. В этот раз он также «порадовал» своими откровениями.

- Мы не будем молиться чужим Богам, - заявил он в той части выступления, где говорил о томосе и создании Единой Поместной автокефальной православной церкви. Ну, немного не в курсе человек, что у христиан самых разных конфессий Бог один и тот же. А в другой части выступления он заявил о необходимости «присутствия миротворцев на всей территории Украины».

Вот еще несколько перлов, которыми Порошенко порадовал украинцев в своем выступлении. Они становятся особо смешными, если сопоставить его заявления с реальностью.

- Мы с вами организовали трансатлантическую коалицию за Украину.

- Нам удалось за 4 года сделать больше чем за 23 года независимости.

- Мы создали армию, которая освободила две трети Донбасса

- Я, как президент, гарантирую честные выборы президента и парламента.

- Президент в условиях войны ни разу не попросил об увеличении своих полномочий. Ни разу.

И, конечно, было много плача и обвинений в адрес России и лично Путина, которому Запад «заглядывает в рот», в отличие от Порошенко и Украины, туда не заглядывающих. А еще обида, что украинцы так и не ощутили никаких «покращений» (улучшений) от его президентства. Какие-то очень нечувствительные и неблагодарные украинцы попались Порошенко. Мало того, что бегут с Родины, кто как может, так еще и улучшений не видят.

Каким-то чудом Порошенко смог все же удержаться от своей «фирменной» фразы в адрес Москвы и не пожелал: «Остаточне прощевай, империя!»