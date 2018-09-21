Экстремистка «Нового величия» Аня Павликова: Угнать автозак и мочить ментов

СЕГОДНЯ 01:17 2018-09-21T01:21:27+03:00

Наш спецкор Ульяна Скойбеда разбиралась в деталях громкого дела и искала ответ на вопрос, почему дети в 2018-м году хотят революцию [фото, видео]

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Бородатый коммунист Рустам Рустамов по кличке «Руля»:

- Как вы называетесь-то?

Стриженный под гитлерюгенд Руслан Костыленков, кличка «Центр», с издевкой:

- «Новое величие». Как тебе?

- Да что-то как-то, мля… Не по-фашистски.

Общий гогот, выкрики: «Четвертый рейх!»

Съемка камерой, скрытой в пуговице одного из революционеров (из материалов уголовного дела).

Костыленков участвовал в майдане на Украине

«МОЛОДОЙ ОПЕРОК ШИЛ ДЕЛА С ПРОЛЕТАРСКИМ РАЗМАХОМ»

«17-летних детей взяли за то, что они переписывались в чате в Телеграме!» - сообщили в марте газеты.

Версия была такая: гадкая плохая ФСБ заслала к подросткам взрослого агента, тот написал детям программу и устав, за собственные деньги снял помещение, а потом провел аресты и получил звездочку на погоны.

В основу дела действительно легли показания одного человека: экстремист «Руслан Д» (все революционеры знали друг друга по интернет-никам) сделал явку с повинной, был по закону освобожден от уголовной ответственности, получил статус секретного свидетеля. За это и был назван фээсбэшником.

Руслан Костыленков возил членов "Нового величия" на полигон, учил стрельбе

- Я утверждаю, что именно «Руслан Д» был руководителем группы, в которую была втянута моя подзащитная, - заявила адвокат 17-летней Ани Павликовой Ольга Карлова. - Все инструкции Аня получала от «Руслана Д»: у Ани нет ни одного сообщения от 25-летнего Костыленкова (кличка «Центр»), которого делает лидером следствие! Этот человек, «Руслан Д», владеет приемами психологической обработки: он четко, по методике создал экстремистское сообщество. Этот человек не дал моей подзащитной выйти из организации, когда ей все надоело, писал и уговаривал: «Аня, без тебя никак!» Наша позиция: если он сотрудник ФСБ, то дети должны быть освобождены от ответственности. А если обычный человек, то должен сесть первым!

- Для меня совершенно ясно, КТО это, - скривил губы член Совета по правам человека Николай Сванидзе. - Взрослый, среди детей...

Мама юной Ани Павликовой сказала: дочь так травмирована, что рисует пони за решеткой. В СИЗО у девочки начались проблемы с гинекологией, за ее освобождение устраивались марши с игрушками в руках.

Мама Ани Павликовой показывает альбом, в котором дочь рисует пони за решеткойФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669753" frameborder="0"></iframe> Интервью Руслана Костыленкова «Комсомольской правде», 2010 год.Юный националист рассказывает о том, как "местные жители выгнали из подмосковного Хотьково всех мигрантов"

ГОТОВИЛИСЬ ВЫКРАСТЬ СТРЕЛКОВА

Источник, близкий к следствию, предложил мне написать правду об этом уголовном деле. На интервью я взяла фотографию «Руслана Д», напечатанную в прессе, чтобы сличить: не он ли сам придет на встречу?

Пока ехала, попутно прочитала показания Ани Павликовой: «Я опустила одну листовку в почтовый ящик, остальные сунула в урну, домой нести боялась: папа заругает».

- Это Аня-то Павликова боялась иметь дело с листовками? - хмыкают парни, не похожие на «Руслана Д». - Мы когда ее брать приехали, она пачку с балкона выкинула, пришлось ОВД «Крылатское» вызывать, чтобы все подобрать. И о каких детях нам толкуют: там группа взрослая, мужики по 25 - 39 лет...

Короче, так: разработка «Нового величия» велась, потому что группа организовалась в Москве на революции Мальцева 5 ноября 2017 года.

Что? Вы не заметили никакой революции?

Тогда проведу ликбез. Был в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев, больше всего известный высказыванием: «Получается, всегда виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный. Если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если знает и не мешает, надо сажать в тюрьму. А уж если способствует, то надо сажать на…» - дальше призывы к убийству Президента РФ.

Аня Павликова, главная активистка группы

Против Вячеслава возбудили уголовное дело, он сбежал во Францию и оттуда назначил на 5 ноября революцию, то есть массовые протесты.

- Девочки Аня и Маша - это вторая задержанная по делу «Нового величия», 20-летняя Мария Дубовик, - явились в центр Москвы с рюкзаками, увидели, что майдана нет, и стали искать таких же активистов в Телеграме. Нашли Руслана Костыленкова по кличке «Центр», в прошлом фашиста, бойца одной из сотен киевского майдана 2013 - 2014 годов, и Петра Карамзина, ник «Доктор Фриц», участника мальцевского штурмового отряда. То есть девочки, которым мы нанесли арестом «травму», привлекли очень серьезных людей…

Помещение, где происходили встречи. Заговорщики не знали, что полиция в первый день установила здесь скрытую камеру

Дальнейшее надо записать в учебник для юных революционеров: по новообразованию сразу стал работать ЦПЭ, Центр противодействия экстремизму МВД РФ. Старый праворадикал «Руслан Д» (которого адвокаты задержанных провозгласили сотрудником ФСБ) нашел офис для собраний на окраине Москвы - и полиция сразу повесила туда камеру, так что у следствия есть записи всех сходок (из оперативной справки: «Готовились поджечь офисы «Единой России» и Союза добровольцев Донбасса, обсуждали возможность выкрасть и переправить на Украину Игоря Стрелкова, а также после победы выдать Киеву всех ополченцев независимо от гражданства. Планировали собрать базу данных адресов родственников офицеров ФСО и ОМОНа» - видимо, для терактов).

Листовка с призывом бойкотировать выборы

- «Руслан Д» не знал о съемке. Конечно, он снял офис не на свои деньги: за каждую встречу собирал с участников по 200 рублей. А вышел, потому что понял, что группу вот-вот хлопнут. Явился в полицию с программой, обещающей полную люстрацию руководства страны, и со скачанным секретным чатом Nove («Новое величие». - Ред.), где сотни радикальных высказываний и отчеты о расклейке листовок (Аня Павликова, привет!). Кстати, передайте адвокату девочки: чтобы избежать ответственности по статье «экстремистское сообщество», нужно дать показания на товарищей, а не просто хлопнуть дверью.

Забавно: одновременно с «Русланом Д» в спецслужбы явился еще один человек. Его вербовала Маша (ники «Мать Ленина», «Добрый маньяк», «Мария. Цербер»), а он оказался бойцом Росгвардии и стал сознательно копать под революционеров!

То есть одну группу разрабатывали две спецслужбы и два «червя» изнутри одновременно!

Как в анекдоте: три человека - партизанский отряд с предателем…

Но кто же эти люди - современные Троцкие и Кобы Джугашвили?

Политическая программа

«ВШИ, ЛУЧИНА И ГНОЙ - НАШИ ДУХОВНЫЕ СКРЕПКИ!»*

Руслан «Центр»:

- Лет пять назад, когда я еще за правых свастики клеил, я клал под стикер бритву, лезвие. Рабочие срывают - и руки режут. Быстро распространится информация, что листовки «Нового величия» не трогать.

Чат, только что страдавший на тему «Мы клеим-клеим агитацию «Путин правит - ты беднеешь», а сзади идет бабка с клюкой и все чисто «подметает», откликается: «Это же реальная уголовка, здесь люди сразу в ментовку побегут: вдруг лезвия спидозные… Все равно круто. Спасибо, что ведешь нас. Хайль, Руся!»

«Центр», цитирующий Гитлера на тему «Народ имеет право сопротивляться несменяемой власти незаконным способом», берет в ячейке власть элементарно: объявляет, что люди собрались разные, поэтому решения он будет принимать один: «Кого не устраивает - не держу».

По образованию «Центр» психолог.

Я, кстати, сразу напряглась: где видела это лицо? И скоро обнаружила в сети ролик 2010 года (см. на kp.ru): юный «Центр» рассказывает, как «местные жители выгнали из подмосковного Хотькова всех хачей» (именно такие заголовки печатались в газетах). Это была наша доморощенная Кондопога: таджики убили русского парня, жители провели сход, бодались с ОМОНом - и власти вывезли мигрантов из города автобусами. Так было принято реагировать на народные волнения, и мы получили таких «Центров».

- Могу поучить кидать «Молотова» («коктейли Молотова». - Ред.), - говорит в чате Костыленков. - Могу отвезти пострелять, у меня есть полигон в Подмосковье.

Задержание Максима Рощина. Его квартира оказалась похожа на бомжатский притон

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669754" frameborder="0"></iframe> Руслан Костыленков бросает "коктейли Молотова" в недостроенной больнице в Подмосковье.Через пять лет Руслан Костыленков приведет сюда на тренировку партизан из "Нового величия"

Едут.

- За Сталина - за Родину, - глумится «Руслан Д», кидая бутылки с зажигательной смесью в граффити на стенах недостроя. Процесс снят им на скрытую камеру (пленку мне не отдали, но я нашла тренировки «Центра» 13-го года - внушает, см. на kp.ru).

- Какая у вас цель-то? Качать-шатать? - спрашивает хозяин арсенала «Руля», хотьковский активист КПРФ.

- Качать-шатать, - охотно соглашается «Центр».

- Правильно! - излагает Руля. - Нужна национальная рознь! Любой регион поджигаешь: Чечню, Дагестан… Они подожгутся, если убедить их: в России к ним херово относятся. Они не будут терпеть. Естественно, без внешних денег там ничего не разжечь, но, мля, если будет предпосылка, если будет сухой хворост, деньги польются! А как регион поджигаем - можно сразу обвинить Путина в геноциде народа. Так что, мля, 282-ю (статья УК о разжигании розни. - Ред.) качаем! Нужно соседа науськивать: «Вот, ч…ны (южане. - Ред.) понаехали», - чтобы сосед науськивал… Я сам не таких настроений, но это эффективно, чтобы п…сам (властям. - Ред.) подо…рать (навредить. - Ред.). А про коррупцию, мля, это всем надоело.

Изъятое при обысках

Печатаем этот план развала России, чтобы диванные националисты узнали, как ими манипулируют.

В тот же день вечером «Доктор Фриц» - «Руслану Д» в личке:

- Пойти, что ли, хаб «Роснефти» ...нуть (взорвать. - Ред.). Тогда коллапс будет. Я знаю одно место в области, где нефтехранилище есть без всяких периметров. «Центру» я говорил.

Бабушка «Фрица» - личный переводчик посла Исландии в РФ.

Фрагмент переписки

ВЕРА ЗАСУЛИЧ

Но больше всего мне понравилась Аня Павликова («AxxD»):

- Лучший автозак - перевернутый или угнанный. Или сожженный. Угнать и мочить ментов.

«Доктор Фриц»:

- Аve, Мolotov! (Славься, Молотов - лат.)

Девочка, про которую нам рассказывают, что она рисует в альбомах, печатает дома листовки и бегает на все митинги Москвы от Навального до КПРФ, удирает от мужика, пытавшегося побить пигалицу за расклейку, ночует у «Центра» (ха-ха три раза насчет «у них нет ни одного личного сообщения»).

Аня работает на рынке в лаборатории, рубит мясо и ест его сырым, говорит, что «скучает по сладкому запаху гнилой крови».

- Зарубим мента и съедим. Ань, с тебя топор.

- А что, я люблю разделывать туши.

- Я хочу съесть его печень.

- Я - мозг.

- Не получится за отсутствием такового, - диалог в чате, один из многих.

Аня работает на рынке в лаборатории

«Я уже вырезала из пластика трафареты для граффити, - с готовностью принимает девочка любое задание. - Я уже раздавала листовки. Я работаю с 13 - 14 лет, я была пиар-агентом двух актеров из телевизора, держала огромные группы, умела накручивать, продавать рекламу».

Когда мужики плачут, что не могут наскрести на офис (большинство из них безработные), Аня пашет как вол и вносит дельные предложения:

- Есть в Одессе чувак, торгующий оружием в Украине, хочу с ним связаться, он знает людей с майдана, может, посоветует чего…

В общем, та еще овечка.

Еще только пара цитат:

- Может, у меня другой гендер. Вот у меня талии нет, фигура - квадрат. А грудь бесит, срезать бы ее, блин, и только в утиль. Есть гендерно нейтральные люди. (К вопросу, какие женщины идут в революцию. Надеюсь, все помнят портреты Клары Цеткин и Розы Люксембург.)

- Хламидиоз все любят? Кому отсыпать? (И после таких откровений журналисты, в соплях, обвиняли в Аниных женских бедах суд, следствие и весь личный состав ФСБ.)

«Не трогайте Аню, она активистка, она стоит десятерых», - говорил «Центр». Революционные типы - они ведь не меняются через столетие.

«Я ЗА СВОБОДУ ГОТОВА УМЕРЕТЬ»

Да, они только трындели. Глумились, учились стрелять, обсуждали, отменять ли приватизацию, и подыскивали хакеров, чтобы устроить атаки на информационные системы поликлиник и больниц. Но…

Они ничего не сделали.

Это главный аргумент защитников: «За что сажать? За слова?!»

С этим категорически не согласны источники, близкие к следствию:

- Месяц назад 12-летние мальчики в Грозном записали обращение к лидеру запрещенного ИГИЛ, сели в машину и раздавили наряд полицейских, были застрелены. Знаете, что говорят их родители? «Почему вы не остановили наших детей?» Вот, в случае «Нового величия» мы успели... Да, экстремизм - это слова. За определенные слова в нашей стране установлена уголовная ответственность.

Сергей Гаврилов, 26 лет, инженер-программист оборонного предприятия, активно готовился к революции 5 ноября

И она здорово ужесточилась, на этом и погорел «Руслан Д». Я раскопала, почему «праворадикал с 2005 года», как он себя называет, так резво пошел на попятную.

- Мы ничего противозаконного не делаем, уж поверьте моему опыту, - лечил он соратников. - В наших листовках нет экстремизма, потому что экстремизм это: «Бей ч…» (приезжих. - Ред.), «вешай силовиков», «бюрократов на расстрел». Должен быть открытый призыв к насилию, иначе хрен кто что докажет!

Системная оппозиция при этом охреневала от смелости «Нового величия», и наконец один навальнист не выдержал: ребята, мол, что вы делаете? Экспертиза сейчас стопроцентно находит в листовках со словами «долой» и «падет» призывы к свержению строя! Добавил: «Мы даже думали, вы провокаторы…»

Руслан Костыленков, кличка «Центр», единоличный лидер «Нового величия», нацист.

С этого места «Руслан Д» исчез: понял, что обманулся и что поимка соратников - вопрос времени.

Когда за Аней пришли, сначала сотрудники полиции из ЦПЭ, девушка успела прокричать в Телеграм:

- Мне нужен срочно секретный чат с «Центром»! Крысу поганую я найду, пусть не надеется!

И еще:

- Я горжусь, что пришли именно ко мне! Я за свободу готова умереть…

Кто хочет, тот добьется. Другое волнует вашего корреспондента.

20-летняя Мария Дубовик - организатор и глава вербовочного отдела «Нового величия». Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей "Москва"

СОСТАВ ГРУППЫ «НОВОЕ ВЕЛИЧИЕ»

Руслан Костыленков, кличка «Центр», 25 лет, нацист из Хотькова, бывший скинхед из группировки «Белые совы», боец запрещенного в РФ «Правого сектора», лидер группировки. Общался с радикальными группами «Ночной дозор» из Саранска и Кургана.

«Руслан Д», секретарь, возможно, бывший член НБП (запрещена в РФ), сыплет присловьями: «Завершим реформы так: Сталин! Берия! ГУЛАГ!»

Аня Павликова, ник «AххD», 17 лет, основатель группы, вдвоем с «Центром» взяла на себя изготовление и расклейку всей уличной агитации, принимала участие в вербовке, вела переговоры с радикалами. Особо доверенное лицо «Центра».

Мария Дубовик, 20 лет, ники «Мать Ленина», «Добрый маньяк», «Цербер». Глава вербовочного отдела, автор фразы «Наша конечная цель - добиться смены власти, не выйдет мирно, значит, выйдет не мирно».

Рустам Рустамов, кличка «Руля», 29 лет, контакт «Центра», активист КПРФ, в «Новое величие» не входил, но предоставлял арсенал для тренировок в стрельбе.

Петр Карамзин, ник «Доктор Фриц», 32 года, юрист, отвечал за написание политической программы и устава, ту же функцию выполнял в запрещенной «Артподготовке» Мальцева. 5 ноября 2017 года находился в составе штурмового отряда, готового к силовым акциям в случае беспорядков.

Сергей Гаврилов, 26 лет, инженер- программист оборонного предприятия, активно готовился к революции 5 ноября, закупил военное обмундирование, рации для прослушки частот полиции и Росгвардии, во время беспорядков был задержан.

Максим Рощин, «Max R», 39 лет, имел доступ к секретным данным госпредприятий. Во время мальцевской революции оказал сопротивлении полиции. Его квартира оказалась похожа на бомжатский притон.

Павел Ребровский, ник «Paul Vik», 32 года, активист штаба Навального по ЮЗАО Москвы. Оставил Навального из-за недостаточного радикализма, принял участие в революции 5 ноября.

Дмитрий Полетаев, ник «Dmitry», 30 лет. Это он предложил хакерские атаки на поликлиники и больницы Москвы.

Вячеслав Крюков, «Mado», 20 лет. Принимал участие в тренировках по метанию «коктейлей Молотова».

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Вот я, представитель патриотических сил и четкий государственник. Вот они, экстремисты, то ли фашисты, то ли либералы.

И они говорят об обнищании народа, о ценах, о пенсионном возрасте.

И мы об этом говорим. Мы возмущаемся одним и тем же.

И я читаю политическую программу обвиняемых в преступлении: «Закон должен быть равен для всех: и для рабочих, и для чиновников. Необходимо немедленное введение прогрессивного налога. Следует установить жесточайший контроль за производством продуктов питания, ввести уголовную ответственность за их подделку», - и это будто я писала.

Я это и писала. В расследованиях и колонках.

Странный складывается в обществе консенсус.

Давайте начистоту: двигателем революции является социальная несправедливость.

Сегодняшняя ситуация, когда мы знаем о 100-метровых яхтах олигархов и 700-метровых квартирах чиновников, а государство штопает дырявый экономический карман за счет самых бедных, и так обокраденных в 90-е, нестерпима и стерпима быть не может.

Демографический провал 90-х, который чиновники называют причиной повышения пенсионного возраста, случился как раз по вине чиновников. Это из-за них, затеявших приватизацию, народ не рожал, потому что кормить детей было нечем.

Так нужно разделить ответственность с народом.

Отобрать не только грошовую пенсию у бабушки, но и ту яхту, и 66-миллионную зарплату у начальника госкорпорации, и, конечно,

личный музей у виновника, рулившего в 90-е, так будет честно. Это даст народу моральный стимул пережить лишения.

Пересмотр раздела общенародного имущества неизбежен, это вопрос национального примирения. Революционеры из чата, к примеру, предложили «компенсационный налог на нечестно изъятую у народа собственность», то есть у нас с ними снова совпадение.

Есть загвоздка: некоторые политологи и экономисты пишут, что этот пересмотр уже произведен, собственность отобрана у «семибоярщины

90-х» и передана «государевым людям», у которых она - как в Гохране. И этот «Гохран» исправно перечисляет 95 процентов прибыли в бюджет.

К сожалению, народ этого не видит и этому не верит, а чтобы снизить ненависть и обиду в обществе, это нужно пропагандировать из каждого утюга… если это верно.

Если не решить вопрос никак, за «Новым величием» придет еще более людоедское. Законные пути донести до власти свое мнение и у патриотов, и у либералов, по-видимому, исчерпаны.