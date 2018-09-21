Старший сын Шаинского не может получить наследства отца

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-20T19:09:00+03:00

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в больнице Сан-Диего, через две недели после 92-го дня рождения Фото: Личный архив

А ему есть за что побороться - композитор оставил дорогостоящую недвижимость и права на 500 своих произведений

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Гениальный детский композитор ушел из жизни в конце 2017 года. Умер он в США, где в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Шаинский успешно перенес ряд операций и смог прожить большую жизнь - 92 года.

- Здесь (в Сан-Диего - Ред.) дочка училась и здесь есть все условия, чтобы человек мог продлить свою жизнь, - рассказывал Владимир Шаинский в интервью «КП». - Не только клиника, но и медицинское обслуживание, специальные медицинские приспособления, которые нужны после операции по удалению органа в 2007-м. В России таких приспособлений нет и заказывать их было очень сложно, - в итоге получали совсем не то.

Несмотря на переезд за океан, он никогда не забывал о родине, да и в Москву Владимиру Яковлевичу было куда приезжать. Он владел 4-комнатной (более 100 кв. метров) квартирой на Земляном Валу. Такая недвижимость в центре Москвы оценивается, примерно, в три десятка миллионов рублей. Рядом с домом композитор купил гараж. И, разумеется, владел недвижимостью в США. У Шаинского был дом с садом в центре Сан-Диего, стоимостью, примерно, миллион долларов. Но главное, это творческое наследие композитора. Согласно реестру Российского авторского общества, Шаинский являлся правообладателем 500 музыкальных произведений, среди которых большинство - музыка к песням, но есть музыка к спектаклям, инструментальные пьесы, вокальные циклы и арии.

Теперь это все по закону будут делить, ведь со времени смерти Владимира Яковлевича прошло уже больше полугода. По установленным юридическим правилам, его родные должны были подать заявление и открыть наследственное дело в течение этих шести месяцев. Наследники - это трое детей и жена.

Владимир Шаинский женат был трижды. В первом браке с композитором Асей Султановой детей не было. Во втором, с Натальей Шаинской, родился первенец музыканта Иосиф. Теперь 46-летний старший сын композитора сам дважды отец. В третий раз Владимир Яковлевич повел под венец поклонницу Светлану, которая была младше его на 30 лет. Она родила ему Вячеслава (сейчас ему 31 год) и дочь Анну (ей 27 лет).

Однако мирно разделить имущество знаменитого композитора пока не удается. В Москве идут суды за право старшего сына Шаинского претендовать на наследство отца.

Младшие дети композитора - Вячеслав и АннаФото: Личный Архив

- В суд поступило заявление от Иосифа Шаинского, которому было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство и он, соответственно, этот отказ намерен обжаловать, - сообщила «КП» пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.

- Это может быть связано с тем, что Владимир Шаинский не вписал сына в завещание?

- Когда сын Шаинского Иосиф после смерти отца обратился в нотариальную контору, он подал заявление о принятии наследства по всем основаниям, которые положены ему, как родственнику. Но нотариус вынес постановление об отказе выдачи свидетельства на право на наследство. Иосиф Шаинский с этим не согласен, а обжалование происходит только в судебном порядке.

- Основная причина, по которой могут отказать в праве на наследство - наследник не внесен в завещание. Но, если это близкий человек, например сын, он имеет право требовать свою долю имущества в суде, - объяснила «КП» адвокат Светлана Дубровина.

Связаться с Иосифом, который вместе с женой, сыном и дочерью живет в Израиле, не удалось. Хотя известно, что для вступления в наследство он приезжал в Москву. Чтобы понять, что происходит в семье замечательного детского композитора, мы поговорили с младшим сыном Шаинского, Вячеславом.

Сын Шаинского ИосифФото: Личный архив

- Вячеслав, вы знаете об этой ситуации? Ваш брат не является наследником?

- Я плохо знаком с этой историей.

- Иосиф подал заявление на выделение его наследственной доли.

- Наверное, так нужно по законодательству.

- У вас нет с братом близких отношений?

- Хоть мы живем в разных странах, но мы держим контакт.

- А ваша мама Светлана в США?

- Нет, она сейчас в Москве.

- Из-за наследственного дела?

- Наверное.

- А вы в нем участвовать планируете?

- Нет. Я не вижу необходимости.

Напомним, Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в больнице Сан-Диего, через две недели после 92-го дня рождения. Композитор завещал похоронить его на родине в России. В связи с тем, что музыкант ушел из жизни в период длительных рождественских и новогодних праздников сначала в Америке, а затем в России, его тело предали земле только спустя месяц. Замечательный детский композитора похоронили на Троекуровском кладбище столицы.