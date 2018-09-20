Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро, которую якобы отравили российские спецслужбы

СЕГОДНЯ 18:45 2018-09-20T18:57:29+03:00

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Британцы так заигрались в «солсберецкие» игры, что сами запутались, где их вымысел, а где чужой. Так, по мнению английской полиции, отравление модели из России Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга в ресторане в Солсбери могло быть инсценировкой.

Напомним, в таблоиде The Sun недавно появилась статья, в которой Шапиро уверяет, что сам Владимир Путин хотел отравить ее крысиным ядом. Мол российский лидер прогневался на пышногрудую блондинку за то, что она сменила российское гражданство на израильское и часто публично критиковала президента.

Сразу же, как россказни модели объявили фейком, интервью с ней исчезло с сайта The Sun. Хотя в газете «сенсационный» материал вынесли аж на обложку.

При этом журналистов не смутило то, что муж Анны Шапиро неоднократно привлекался к уголовной ответственности за распространение детского порно и наркотиков. А сама она, как выяснилось, вовсе не модель, а проститутка. Причём элитная - ночь с Шапиро, пишет таблоид The Mirror, стоит порядка 4000 фунтов стерлингов (около 350 тыс. рублей).

Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро

СЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Продолжаю ощущать себя кинокритиком, наблюдая за развитием ситуации вокруг отравления в Солсбери, - говорит политолог Игорь Шатров. - Похоже, что в сериале «Дело Скрипалей» серия «Шапиро, дочь офицера» признана неудачной и не войдет в итоговый сценарий. Не устроили новые персонажи. Сыграть убедительно не смогли. Публика не приняла такой поворот событий, он ее не впечатлил.

Вообще, как мне кажется, авторы сценариев первых серий давно уволились из проекта, а франшиза перешла к начинающим режиссерам. И те не сумели придумать ничего серьезного. Трагедия на глазах превращается в комедию.