2018-09-20T18:57:29+03:00
В мире

Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро, которую якобы отравили российские спецслужбы

Полиция считает, что это фейк
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ночь с Шапиро стоит порядка 4000 фунтов стерлинговНочь с Шапиро стоит порядка 4000 фунтов стерлинговФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Британцы так заигрались в «солсберецкие» игры, что сами запутались, где их вымысел, а где чужой. Так, по мнению английской полиции, отравление модели из России Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга в ресторане в Солсбери могло быть инсценировкой.

Напомним, в таблоиде The Sun недавно появилась статья, в которой Шапиро уверяет, что сам Владимир Путин хотел отравить ее крысиным ядом. Мол российский лидер прогневался на пышногрудую блондинку за то, что она сменила российское гражданство на израильское и часто публично критиковала президента.

Сразу же, как россказни модели объявили фейком, интервью с ней исчезло с сайта The Sun. Хотя в газете «сенсационный» материал вынесли аж на обложку.

При этом журналистов не смутило то, что муж Анны Шапиро неоднократно привлекался к уголовной ответственности за распространение детского порно и наркотиков. А сама она, как выяснилось, вовсе не модель, а проститутка. Причём элитная - ночь с Шапиро, пишет таблоид The Mirror, стоит порядка 4000 фунтов стерлингов (около 350 тыс. рублей).

Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро

Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро

СЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Продолжаю ощущать себя кинокритиком, наблюдая за развитием ситуации вокруг отравления в Солсбери, - говорит политолог Игорь Шатров. - Похоже, что в сериале «Дело Скрипалей» серия «Шапиро, дочь офицера» признана неудачной и не войдет в итоговый сценарий. Не устроили новые персонажи. Сыграть убедительно не смогли. Публика не приняла такой поворот событий, он ее не впечатлил.

Вообще, как мне кажется, авторы сценариев первых серий давно уволились из проекта, а франшиза перешла к начинающим режиссерам. И те не сумели придумать ничего серьезного. Трагедия на глазах превращается в комедию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Британцы нашли сходство в отравлении Скрипаля и Литвиненко. Россия тоже нашла - Лондон не запускает нормального расследования
Обсуждаем с известным публицистом новую информацию по делу Скрипалей, переговоры Путина и Эрдогана, и скандальные выборы губернатора Приморья
Южноафриканские фермеры бегут в Россию от черного апартеида
Спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в ЮАР и увидела, что политика расовой дискриминации в этой стране по-прежнему процветает. Только цвета поменялись: теперь черное большинство грабит и убивает немногих оставшихся белых. Часть 2 [видео]
Новая версия в деле отравления Скрипалей: «Агенты ГРУ» Петров и Боширов могли быть курьерами олигарха из России
Эксперты продолжают строить предположения, кто же такие эти Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями шпиона в Солсбери, хотя сами себя они выдают за предпринимателей средней руки? [видео]
Новости 24
Будапешт предостерег Украину от попыток запугивания закарпатских венгров
Валуев: восстановление РУСАДА в правах — очень важный шаг
Нетаньяху: Необходимо сохранить сотрудничество между Россией и Израилем по безопасности в Сирии
Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против российских граждан и организаций
Пляжи Италии атаковали медузы-убийцы
Матвиенко допустила выход России из Совета Европы
Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами
Захарова: Террористы доставили зарин в госпиталь в Идлибе
Ученые рассказали о пользе мяса для худеющих
Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин
Пауки опутали греческий город паутиной
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера