2018-09-20T19:18:12+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым»

Премьер-министр предупредил об угрозах на фоне обострения санкций
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Следующий 2019 год станет адаптационным периодом к тем решениям, которые сейчас принимает правительство, — сказал Медведев. Фото: Александр Астафьев/ТАСССледующий 2019 год станет адаптационным периодом к тем решениям, которые сейчас принимает правительство, — сказал Медведев. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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В четверг на заседании правительства его глава Дмитрий Медведев рассказал о возможных трудностях в ближайшую шестилетку. Запад санкции усиливает, с международными ценами на нефть ситуация непонятная, да и курсы валют лихорадит. Так что уровень жизни россиян повышаться будет… но для этого придётся приложить усилия.

— Мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Следует учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также и возможное усиление торговых войн, протекционизма и санкционного давления (Запада на Россию — прим. Ред.), — отметил премьер. И призвал «взвешенно подойти» к экономической политике на ближайшее время.

— Следующий 2019 год станет адаптационным периодом к тем решениям, которые сейчас принимает правительство, — сказал Медведев в заключение.

— На внешний арене всё действительно непросто. Но США начали торговую войну не только с Россией, но и с ЕС, и Китаем, что уже не позволяет им чрезмерно давить на нас. Эти санкции вообще могут сделают США изгоем и объединить против них весь мир. Так что ситуация сложная, но штатная, — полагает политолог Алексей Мухин.

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