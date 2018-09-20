Большая помощь для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-20T19:42:38+03:00

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К Дальнему Востоку в последние годы приковано внимание всей страны. Там на огромной территории, по сути, проводится уникальный экономический эксперимент. Все самые инновационные практики, особые экономические режимы, налоговые льготы и прочие инструменты по развитию бизнеса сосредоточены в 9 регионах нашей страны. Но если вы думаете, что развивать Дальний Восток можно только с помощью крупных корпораций и внушительных инфраструктурных проектов – это не так. Основа рыночной экономики – малый и средний бизнес. Да, именно он в развитых странах создает наибольшее количество новых рабочих мест, отчислений в бюджет и атмосферу конкуренции.

Налоговые льготы и минимум бюрократии – это, конечно, для бизнеса хорошо. Дальневосточные предприниматели свои неожиданные бонусы оценили – их активность выросла. В среднем, за год количество компаний малого и среднего бизнеса здесь увеличивается на 5-7%. Но чтобы развиваться - нужны деньги. А кредиты в России до сих пор слишком дорогие, да и банки неохотно выдают займы небольшим компаниям. Вот как это описывают сами бизнесмены:

- Мы работаем на территории Сахалинской области с 2016 года, занимаемся благоустройством дворовых территорий, ремонтом частных дорог. На дальнейшее развитие нужны были деньги, – рассказывает Павел Иванов, гендиректор компании «Импульс». - Обзвонили много банков, но все выдают кредитные средства с учетом залога. А мы компания молодая - у нас таких возможностей нет.

Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России реализует Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). С ее помощью у бизнеса есть уникальная возможность получить кредит по ставке до 2 раз ниже средней по стране. В 2017 году он пришел на Дальний Восток, и в рамках III Восточного экономического форума заключил соглашения об открытии своих офисов здесь. Через 3 месяца, уже к началу декабря, в каждом регионе ДФО были открыты удаленные офисы банка, в некоторых — даже несколько.

- Когда мы обратились в МСП Банк, через месяц они приняли решение выдать нам кредит, - продолжает Иванов. - Нам как бизнесу важна низкая процентная ставка и возможность отсрочки платежа основного долга. Теперь на заемные средства будем приобретать дополнительное оборудование, привлекать новые квалифицированные кадры.

СТАВКА В 2 РАЗА МЕНЬШЕ СРЕДНЕЙ

Главное преимущество МСП Банка – более низкая ставка по сравнению с другими бизнес-кредитами. Финансирование можно получить на сумму до 1 млрд рублей по ставке 8,9% годовых. Но поскольку банк аккредитован во всех программах господдержки, то окончательный процент может быть снижен до 6,5%. А для сельхозпредприятий и вовсе от 1 до 5%. Для примера, средняя ставка по бизнес-кредитам в России – 12-14% годовых.

- Я основал компанию пассажирских перевозок в 2005 году в Петропавловске-Камчатском. В начале у нас было всего 2 автобуса, которые люди штурмом брали. Сейчас их уже 70 штук, - рассказывает Павел Сайдачаков, соучередитель «Джемини авто». - Специалисты МСП банка приезжали к нам с семинаром. Когда я узнал о ставке в 6,5%, я, конечно, очень заинтересовался. По сегодняшним меркам, это очень привлекательный процент, такого нигде нет. Признаюсь, получить кредит было не так просто. Нужно было собрать много документов – проверка была серьезной. Но оно того стоило. Тем более, нам сказали, что при следующем обращении уже так строго проверять не будут.

Деньги дальневосточные предприниматели берут на разные цели. Кто-то – на пополнение оборотных средств своего предприятия. А финансовая основа – условие успешного развития любой организации. Кто-то – на инвестиционные цели.

- Бизнес на Чукотке тяжело дается, - признается бизнесмен Павел Макатров. - Мы работаем с 2016 года, выращиваем в теплицах всевозможную зелень, огурцы. Стараемся сделать так, чтобы жизнь на Чукотке стала в разы проще со своими овощами. Потому что это труднодоступный регион. В МСП банке мы взяли кредит под 6,5% годовых на строительство второй очереди теплицы, но уже более технологичной. Пятого поколения - с автоматическим поливом, проветриванием. Очень приятно, что банк поддержал наш проект.

ПЕРВЫЙ «СПОРТИВНЫЙ» КРЕДИТ

На прошлом Восточном форуме банк только договаривался об открытии офисов, теперь задача – расширить линейку кредитных продуктов. На IV Восточном форуме банк представил линейку кредитов для субъектов МСП в сфере спорта.

Воспользоваться ими смогут как бизнесмены, которые хотят открыть небольшое предприятие, например, фитнесс-студию или бассейн, так и те, кто создает крупные объекты спортивной инфраструктуры. А еще есть кредит для тех, кто производит спортивную продукцию или спортинвентарь. МСП банк поддерживает малый бизнес, который хочет стать поставщиком для госкомпаний и крупных корпораций и участвует в закупочной деятельности. Процентная ставка по «спортивным» кредитам тоже начинается от 6,5%. Доступные суммы для займаварьируются в зависимости от целей.

Первым проектом, получившим новый кредит, стало строительство плавательного комплекса для реабилитации детей-инвалидов в городе Биробиджан.

- Идея возникла очень давно, потому что у нас более 7 лет работает фитнес-центр в

Биробиджане, - говорит предприниматель Наталья Филимонова. - Конечно, для небольшого города очень актуально было появление бассейна – и коммерческого, и реабилитационного. Так как пять лет мы уже занимаемся реабилитацией детей-инвалидов. Именно на эту идею

мы искали финансирование. И нашли по очень привлекательной ставке – 6,5% годовых. Совместно с МСП Банком сделали финансовую модель, нарисовали проект здания. Думаю, через год мы должны перерезать красную ленточку и открыть бассейн.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов пояснил, что банк дает деньги на развитие не только социальных проектов. Но появление их на Дальнем Востоке не может не радовать.

- Здесь произошло пересечение. Для нас Дальний Восток является приоритетным регионом. Мы утвердили специальные кредитные продукты в области спорта, потому что спорт является для нас приоритетным сегментом нашего применения. А здесь – еще и социальное предпринимательство, - пояснил Голованов в интервью «КП». - Как самостоятельное направление социальное предпринимательство нас тоже интересует достаточно давно. Мы знаем, что сейчас разрабатывается специальный закон о социальном предпринимательстве. Пока точного описания, что входит в это понятие, законодатели не дали. Но проект Натальи Филимоновой – явно не для равнодушных людей. Здесь звезды сошлись, что называется.

- Проект этот важен для нас, он социально значимый, его реализация поможет восстанавливать здоровье наших детей, - прокомментировал губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь. - Мы активно занимались привлечением МСП Банка на территорию области, так как именно здесь предлагаются очень хорошие условия для малого и среднего предпринимательства. И мы знаем, что приоритетом банка является Дальний Восток.