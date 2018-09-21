Как при помощи социальной инженерии во всем мире воспитывают русофобию и заставляют немцев и французов каяться перед мигрантами-захватчиками
Об этом интереснейшем явлении доктор экономических наук Михаил Делягин говорит с историком, директором Института системно-стратегического анализа Андреем Фурсовым
Сегодня не совсем про деньги. Скорее, про то, как специальными методами меняется сознание народов
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Как при помощи социальной инженерии во всем мире воспитывают русофобию и заставляют немцев и французов каяться перед мигрантами-захватчиками
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