Пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова: ирландец пытался выпить виски с русским бойцом и сыпал ругательствами

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-21T02:08:58+03:00

Конор и Хабиб во время "дуэли взглядов" на пресс-конференции. Фото: REUTERS

Перед боем двух звезд UFC состоялась «огненная» пресс-конференция двух спортсменов

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Этого события ждали с замиранием сердца миллионы болельщиков двух самых раскрученных бойцов UFC по всему миру. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов впервые сошлись лицом к лицу перед боем за чемпионский пояс, который пройдет в рамках турнира UFC 229 через 2 недели в Лас-Вегасе 6 октября. Конор и Хабиб вышли поговорить как с журналистами, так и друг с другом в театре Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

КОНОР МАКГРЕГОР ПРИШЕЛ ВЫПИТЬ ВИСКИ

Оба спортсмена заставили их ждать очень долго — пресс-конференция началась с 40-минутным опозданием. Но когда же бойцы вышли к публике, то шоу началось. Хабиб — с чемпионским поясом, Конор — с двумя поясами и бутылкой виски собственного производство.

Конор Макгрегор попытался вывести из себя нашего бойца. Но ничего не вышло.Фото: REUTERS

- Где болельщик, где, черт возьми фанаты? Для кого мы все это делаем, а? - начал сотрясать воздух Конор Макгрегор. - Хабиб позволил себе неподобающие шутки, он начал войну и ее надобно закончить, решив все вопросы.

Широко улыбаясь, ирландский боец сразу же сделал предложение всем присутствующим выпить. Вскоре ему принесли стаканы, Конор разлил «огненный» напиток и поставил стакан на стол Хабибу: «Давай выпьем, ну давай, давай выпьем, Хабиб!» - подначивал россиянина. «Нет, я не пью. Никогда не пью!» - совершенно спокойно ответил Нурмагомедов.

В итоге Конор выпил виски вместе с ведущим пресс-конференции — главой UFC Дэной Уайтом. Попутно поздравив Хабиба с днем рождения — 20 сентября нашему бойцу исполнилось 30 лет.

НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ НА БОЙ ОТ ХАБИБА

Говоря о предстоящем бое, Хабиб Нурмагомедов заявил кратко, бросив в лицо ирландцу: "Я верну тебя в бокс!". А ирландец в свою очередь просто заявил, что 6 октября будет не бой, а - война.

Пресс-конференция Конора и Хабиба вышла очень "огненной".Фото: REUTERS

Но в целом Хабиб совершенно спокоен и уверен:

- Я думаю что заставлю его устать. Он устает, когда сдаётся. Когда пошёл в бокс, тоже там сдался.

- А ты сдался в автобусе! - едва не хохоча, сказал Конор.

- Ты сдавался 3 или 4 раза

- А ты сдался в автобусе - повторил еще раз, будто ирландский лепрекон, Макгрегор.

А вот прогнозов россиянин на бой решил не давать, сказав кратко: "Никаких прогнозов". А Конор не смог сдержаться:

- Его башка будет прыгать по октагону. Я оторву ему голову 6 октября. Я буду готов к пяти раундам. Я прошёл через все. Этот чувак просто стеклянный. Я его разобью.

«ВОТ ПОСМОТРИМ, ЧТО БУДЕТ ОДИН НА ОДИН»

Спорили много бойцы и про главный эпизод их противостояния - весной Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.

- Я написал тебе в твиттере, - говорит Хабиб.

- Да ты ерунду написал. Что ты там писал!?

- Пусть господь сохранит твою душу и пожалеет...

Конор Макгрегор - виски, два чемпионских пояса, шикарный костюм и бородатая улыбка.Фото: REUTERS

- Да какое сообщение?

- Я написал «Куда мне прийти?», а ты пришёл с 14-ю людьми

- Тебя тогда окружало 40 человек

А вот Хабиб потом просто подвел итог этой части баттла: "Когда он прибежал на нас и взял с собой 40 человек, он просто показал свою слабость. Если бы он был один... Вот 6-го октября будем один на один".

И вот после того, как пресс-конференция завершилась, оба бойца вышли на финальный эпизод предматчевого «разогрева» - битву взглядов. Чтобы совсем уже обезопаситься от инцидентов, UFC позвали настоящих полицейских Нью-Йорка. Конор, подойдя очень-очень близко к Хабибу, стал обзывать его крысой и кричать кучу мата в адрес Хабиба. А Нурмагомедов был непробиваемо спокоен, смотря на ирландца, уже успевшего выпить во время пресс-конференции виски и продолжавшего красоваться перед камерами.