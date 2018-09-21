Пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова: ирландец пытался выпить виски с русским бойцом и сыпал ругательствами
Этого события ждали с замиранием сердца миллионы болельщиков двух самых раскрученных бойцов UFC по всему миру. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов впервые сошлись лицом к лицу перед боем за чемпионский пояс, который пройдет в рамках турнира UFC 229 через 2 недели в Лас-Вегасе 6 октября. Конор и Хабиб вышли поговорить как с журналистами, так и друг с другом в театре Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
КОНОР МАКГРЕГОР ПРИШЕЛ ВЫПИТЬ ВИСКИ
Оба спортсмена заставили их ждать очень долго — пресс-конференция началась с 40-минутным опозданием. Но когда же бойцы вышли к публике, то шоу началось. Хабиб — с чемпионским поясом, Конор — с двумя поясами и бутылкой виски собственного производство.
Конор Макгрегор попытался вывести из себя нашего бойца. Но ничего не вышло.Фото: REUTERS
- Где болельщик, где, черт возьми фанаты? Для кого мы все это делаем, а? - начал сотрясать воздух Конор Макгрегор. - Хабиб позволил себе неподобающие шутки, он начал войну и ее надобно закончить, решив все вопросы.
Широко улыбаясь, ирландский боец сразу же сделал предложение всем присутствующим выпить. Вскоре ему принесли стаканы, Конор разлил «огненный» напиток и поставил стакан на стол Хабибу: «Давай выпьем, ну давай, давай выпьем, Хабиб!» - подначивал россиянина. «Нет, я не пью. Никогда не пью!» - совершенно спокойно ответил Нурмагомедов.
В итоге Конор выпил виски вместе с ведущим пресс-конференции — главой UFC Дэной Уайтом. Попутно поздравив Хабиба с днем рождения — 20 сентября нашему бойцу исполнилось 30 лет.
НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ НА БОЙ ОТ ХАБИБА
Говоря о предстоящем бое, Хабиб Нурмагомедов заявил кратко, бросив в лицо ирландцу: "Я верну тебя в бокс!". А ирландец в свою очередь просто заявил, что 6 октября будет не бой, а - война.
Пресс-конференция Конора и Хабиба вышла очень "огненной".Фото: REUTERS
Но в целом Хабиб совершенно спокоен и уверен:
- Я думаю что заставлю его устать. Он устает, когда сдаётся. Когда пошёл в бокс, тоже там сдался.
- А ты сдался в автобусе! - едва не хохоча, сказал Конор.
- Ты сдавался 3 или 4 раза
- А ты сдался в автобусе - повторил еще раз, будто ирландский лепрекон, Макгрегор.
А вот прогнозов россиянин на бой решил не давать, сказав кратко: "Никаких прогнозов". А Конор не смог сдержаться:
- Его башка будет прыгать по октагону. Я оторву ему голову 6 октября. Я буду готов к пяти раундам. Я прошёл через все. Этот чувак просто стеклянный. Я его разобью.
«ВОТ ПОСМОТРИМ, ЧТО БУДЕТ ОДИН НА ОДИН»
Спорили много бойцы и про главный эпизод их противостояния - весной Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.
- Я написал тебе в твиттере, - говорит Хабиб.
- Да ты ерунду написал. Что ты там писал!?
- Пусть господь сохранит твою душу и пожалеет...
Конор Макгрегор - виски, два чемпионских пояса, шикарный костюм и бородатая улыбка.Фото: REUTERS
- Да какое сообщение?
- Я написал «Куда мне прийти?», а ты пришёл с 14-ю людьми
- Тебя тогда окружало 40 человек
А вот Хабиб потом просто подвел итог этой части баттла: "Когда он прибежал на нас и взял с собой 40 человек, он просто показал свою слабость. Если бы он был один... Вот 6-го октября будем один на один".
И вот после того, как пресс-конференция завершилась, оба бойца вышли на финальный эпизод предматчевого «разогрева» - битву взглядов. Чтобы совсем уже обезопаситься от инцидентов, UFC позвали настоящих полицейских Нью-Йорка. Конор, подойдя очень-очень близко к Хабибу, стал обзывать его крысой и кричать кучу мата в адрес Хабиба. А Нурмагомедов был непробиваемо спокоен, смотря на ирландца, уже успевшего выпить во время пресс-конференции виски и продолжавшего красоваться перед камерами.