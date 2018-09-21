Гибель Сергея Бодрова: герои не умирают, они встречаются с судьбой

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-21T11:27:55+03:00

Наш колумнист вспоминает, как 16 лет назад участвовала в поисках съемочной группы в Кармадонском ущелье

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16 лет назад…

Я тогда работала в "Комсомолке" и летала с Центроспасом, это такой специальный отряд быстрого реагирования МЧС. Мне позвонили рано утром и просто сказали: собирайся. "КП" была единственная, кого взяли.

В самолете рассказали, что сошёл ледник. Шепотом говорили, что там была группа Сергея Бодрова. Шепотом, потому что герои не умирают, и говорить об этом не хотелось. Говорили, что звонил Сергей Шойгу (тогда министр МЧС) и говорил, что надо “особенно там постараться”. И все были уверены, что уж мы-то сейчас приедем и всех найдем, прошло всего несколько часов.

Через час после прилёта я стояла в трековых ботинках на грязной плотно сбитой массе снега посредине зеленых заливных лугов. По лицам спасателей было понятно, что и они не ожидали такого увидеть. И как-то очень тоскливо было где-то внутри. Да, потом была долгая поисково-спасательная операция. Но на самом деле уже в тот момент все было ясно. И очень больно. Но надежда оставалась, потому что поверить все равно не было никаких сил.

Местные объясняли, что внизу, глубоко под снегом – Кармадонское ущелье, гостиница, базы отдыха, жилые дома. Жизнь. А я стояла и не могла осознать это. Городской девочке, мне было сложно понять, как это кусок льда может нестись со скоростью 220 км в час и перемолоть в труху жилые дома, как цинично, но предельно точно объяснили мне.

Место схода лавины в Кармадонском ущелье, унесшей более сотни жизней.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не было секретом, что почти каждый час звонил Шойгу, которому звонил Константин Эрнст. Потом Эрнст звонил чуть ли не напрямую спасателям. Но телефонное право тут было бессильно. Руководство с места объяснялось с Москвой, там не верили. Они ж тоже городские, хоть и начальники.

Слабая надежда мелькнула, когда в боковом проходе нашли сторожа. Местный дед, он в доли секунды успел понять, что происходит, и спрятался, юркнул куда-то в строну, лавина прошла мимо.

Оставшиеся в живых ребята рассказывали одно и тоже: Сергей задержался с частью группы, хотел что-то посмотреть, чтобы доснять потом. Сказал, чтобы не ждали, они тоже сейчас, вот уже. Первая машина уехала, во вторую садились. Это давало призрачную надежду, что машина могла свернуть или оказаться в конце ледникового языка и была просто засыпанной снегом. Этой надеждой жили пару дней.

Днем, кажется, прилетел Бодров-старший, с мчсниками облетел ледник, пожал руки спасателям и сказал коротко, по-мужски: "Это все".

Октябрь 2002 года. Поисковая бригада на месте схода ледника Колка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С теми ребятами, кто уехал в первой машине, я потом пила в гостинице. Телефоны тогда были не у всех, а роуминг из Владикавказа стоил космических денег. Девчонки-гримерши звонили с моего телефона, а я подтверждала их мамам, что "да, да, все хорошо, нет, не в больнице".

Кроме московской части группы там погибло много местных – кто отдыхал на базах, кто приехал в гости, местные актеры. Их родственники приходили к нам в лагерь и было не понятно, кто кого поддерживает. Мы их или они нас.

- Деточка, - сказала мне какая-то женщина, - это же горы.

Прозвучало так, что это – Судьба.

На второй или третий день, уже не помню, местные принесли нам осетинские “два пирога” . Это значило одно - поминки.