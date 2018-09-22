Митинги КПРФ против пенсионной реформы на Дальнем Востоке и в Сибири провалились

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-22T12:10:03+03:00

Например, в Новокузнецке коммунисты ждали до 1 тысячи человек, а пришли всего 90

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Акции КПРФ против пенсионной реформы собрали катастрофически мало сторонников даже на Дальнем Востоке, в Сибире и Забайкалье, где у коммунистов, как считалось, традиционно сильные позиции. Напомним, подобные митинги ранее уже проводились во многих городах страны 2 сентября. Уже тогда эксперты отмечали, что в большинстве городов, в том числе крупных, на акции приходило в 2-3 раза меньше людей, чем было заявлено организаторами. На 22 сентября было назначена очередная волна митингов. Сегодняшний день показывает, что число людей, собранных КПРФ для протеста против пенсионной реформы, упало еще в несколько раз.

Митинги КПРФ против пенсионной реформы провалились

Во Владивостоке (население - 604 тысячи человек) на организованный коммунистами митинг пришли всего 250 участников. Хабаровске (618 тыс. жителей) – 150. В Комсомольске-на-Амуре (248 тысяч жителей) – 100. В Петропавловске-Камчатском (181 тыс. жителей) и Анадыре (население - 15 тысяч) - по 30.

Митинги КПРФ против пенсионной реформы провалились

Такая же ситуация по городам Сибири. Например, в «полумиллионнике» Новокузнецке представители КПРФ при согласовании площадки указали число предполагаемых участников до 1 тысячи человек. А пришло в десять с лишним раз меньше - всего 90. Собственно, 2 сентября по данным местных СМИ на митинге присутствовало не более 300 человек.

Митинги КПРФ против пенсионной реформы провалились

Очевидно, что популярность акций против пенсионной реформы пошла на спад. Эксперты связывают это с исчерпывающими объяснениями ситуации со стороны Президента России Владимира Путина.

Митинги КПРФ против пенсионной реформы провалились

Похожая картинка, например, в городе Анжеро-Судженск (здесь живут более 70 тысяч человек) той же Кемеровской области. И 2 и 22 сентября коммунисты заявляли численность участников акции в 150 человек. Три недели назад пришло около 50 участников. Сегодня - уже лишь 25.

Митинги КПРФ против пенсионной реформы провалились

В Забайкалье акции КПРФ также провалились. 350-тысячная Чита на митинг не пошла. Спикеры вещали со сцены перед аудиторией всего в 120 человек.

Напомним, в Госдуме рассматривается законопроект о поэтапном повышении в России пенсионного возраста. Планируется, что начиная с 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться. В итоге он составит 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 60 лет для женщин (к 2034-му). Это связано с серьезным увеличением средней продолжительности жизни в стране.