Остатки ВМСУ пытаются перейти в Азовское море

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-23T15:38:09+03:00

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Украина атакуэ!!! Целых два корабля ВМСУ, похоже, последнее, что осталось на плаву из крупнотоннажных кораблей, огибают сейчас Крым в попытке пройти в акваторию Азовского моря. Штабной корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» были обнаружены в российской исключительной экономической зоне в Черном море у побережья полуострова и с момента обнаружения они сопровождаются кораблями пограничной службы ФСБ России. На Украине уже начали праздновать великую перемогу над российским Черноморским флотом. Хотя в принципе праздновать нечего. Украинские суда, язык не поворачивается назвать их военными кораблями, находятся в исключительной экономической зоне России. Это даже не территориальные воды, а полоса шириной 200 морских миль. Причем, в Черном море, а в Азове, так вообще, могут идти, где хотят, и корабли, и суда обеих стран этого внутреннего моря.

- Патовая ситуация у русских: согласно договору 2003 года Азовское море – внутреннее море двух государств. Гражданские и военные суда под «своими» флагами могут беспрепятственно проходить пролив и идти в свои порты, - пишет журналист Игорь Тышкевич. По его мнению, Украина в любом случае остается в выигрыше: и если Россия пропустит корабли через Керченский пролив, и если задержит и перехватит их. В первом случае Россия, по его мнению, покажет свою слабость, во втором – нарушит договор о свободе передвижения во внутреннем Азовском море. Аналогичные крики об успехе ВМСУ и крупной победе над Россией слышатся и от украинских политиков и активистов-националистов.

Удивительна логика по-украински. Десятки и сотни сухогрузов и танкеров прошли уже под Крымским мостом через Керченский пролив, и ни в одном из этих случаев Россия ни на йоту не нарушила ни одной нормы морского права или международных договоров. В отличие, кстати говоря, от Украины, чьи силовики действуют на Азовском море как настоящие пираты, которым место на рее.

Дойдут украинские кораблики до пролива и в общей очереди пройдут в Азовскую акваторию. Не дойдут, так их спасут российские моряки. Наверняка где-нибудь у побережья спасатели уже дежурят в полной готовности. Поскольку украинский флот, идущий в Азов, уж очень специфичен.

Начнем с штабного корабля управления «Донбасс». На самом деле это бывшая плавмастерская, сошедшая со стапелей Шецинской судоверфи Польши в 1969 году. Судно не самой счастливой судьбы, «Донбасс» раньше назывался «ПМ-9», свое первое название «Краснодон» получил после раздела ЧФ СССР, войдя в ВМСУ. А потом его снова переименовали.

Целых два корабля ВМСУ, похоже, последнее, что осталось на плаву из крупнотоннажных кораблей, огибают сейчас Крым. Фото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ России

В 2004-м «Донбасс» сильно горел, стоя у причала в Севастополе. Случилось это перед новым годом, когда экипаж начал праздновать его заранее, 28 декабря. Тушили пожар более 5 часов. Деньги на ремонт Минобороны Украины выделило лишь шесть лет спустя, в 2010-м, около 4 миллионов гривен. Корабль стал спасательным.

В 2014-м на «Донбассе» был поднят российский флаг, но командование ЧФ РФ спустя всего месяц, уже в апреле того же года вернуло корабль украинской стороне. «Донбасс» перебазировали в Одессу.

Утром в воскресенье 4 сентября 2016-го, накануне празднования дня Западной военно-морской базы ВМСУ, на «Донбассе» опять возник пожар. Ранним утром в 4 часа 40 минут загорелась корабельная сауна, в которой отдыхала, как говорят, часть экипажа с гостьями с берега. Следует отметить, что значительная часть офицеров ВМСУ, ранее служивших в Крыму, не имеют в Одессе своего жилья на берегу, и используют в качестве места жительства каюты на кораблях, где есть такая возможность. Воскресным утром на «Донбассе» горели рубка, надстройка, каюты экипажа и бытовые помещения. Горение распространилось на две палубы и составило больше 100 квадратных метров. Тушили пожар свыше 3-х часов больше 20-ти расчетов.

Кстати, в перерыве между двумя пожарами «Донбасс» чуть было не устроил кораблекрушение в ноябре 2007-го, когда шторм сорвал его с причала в Севастополе, и он болтался в Севастопольской бухте, угрожая столкновением другим кораблям. Тогда, кстати, «Донбасс» спас именно морской буксир «Корец», который сопровождает его в нынешнем походе. «Корец» подставил тогда свой правый борт под удар «Донбасса», болтавшегося без главного двигателя и дизель-генератора в эпицентре шторма без хода, без света и без связи. «Корец» тоже тогда пострадал и 4 года ждал ремонта.

«Донбасс» должны были списать, но накануне отправили для провокации в Азовскую акваторию с, совершенно очевидно, «последней миссией». Его состояние настолько плачевно, что при максимальной скорости по документам в 12 узлов, он в реальности может давать не больше 3-х узлов хода.

Теперь, наверное, всем понятно, для чего с ним в паре идет морской буксир? Чтобы отбуксировать «Донбасс», если он потеряет ход, или в качестве спасательного судна.

Из новостей последнего часа: обе грозные, наскоро вооруженные крупнокалиберными пулеметами лоханки подошли к Крымскому мосту и запросили обычное разрешение на проход по Керченскому проливу. Навстречу этим двум старым тихоходам («Донбассу» в следующем году исполнится 50 лет, а «Корец» на 4 года моложе) из Бердянска вышли два бронекатера проекта «Гюрза М», которые накануне перебросили с Черного моря посуху. Обратно в Бердянск, или где там Украина собирается строить на Азове новую военно-морскую базу им придется ползти со скоростью в 3 узла, поскольку она определяется самым тихоходным судном, а такая скорость очень некомфортна для легких бронекатеров. Так что возможны всякого рода ЧП.

Только бы никто из них не утонул! А то ведь и в этом обвинят Россию, а не собственную дурость.

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