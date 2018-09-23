Ярмарка сельхозтщеславия или фермеры здесь не ходят

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-23T15:57:24+03:00

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Слово фермер на крестьянской ярмарке считается чуть ли не ругательством. Потому что фермер – это тот же бездуховный аграрий-капиталист. Только маленький. Фермер ради прибыли и урожая готов давать коровам вместо сена комбикорм, поля опрыскивать химией, использовать удобрения.

СУЛУГУНИ ЗА 5000 РУБ.

К Стерлигову же приезжают сплошь крестьяне. Пестицидами они не пользуются, из всех удобрений признают лишь навоз. Одним словом, выращивают продукты по технологиям того времени, когда средняя продолжительность жизни едва превышала 30 лет.

Слово фермер на крестьянской ярмарке считается чуть ли не ругательствомФото: Олег АДАМОВИЧ

Отличительные признаки настоящего крестьянина: толстовская борода-лопата, пронзительный взгляд и просто конский ценник за товар.

- Почем у вас сыр? - спрашиваю мужичка с благообразной седой бородой и в бандане. Вокруг прилавка толчется народ.

- Этот сулугуни стоит 5 тысяч рублей за кило. Этот русский сыр – по 4 тысячи. Этот копченый – всего 2,5 тысячи, - ответил крестьянин. – Все сделано из самых натуральных компонентов. Я с семьей живу в глухом краю Кировской области, почти в тайге. Коровки пасутся на тех же лугах, где ходят медведи. Никакой химии в моем сыре нет.

Ярмарка сельхозтщеславияФото: Олег АДАМОВИЧ

Я с ужасом смотрю на сулугуни за пять тысяч рублей кило. Вкус у него самый обычный. То есть, экстремальная экологичность автоматически не делает продукт кулинарным шедевром. Зато цена раза в два выше, чем у какого-нибудь супер-пармезана, который в полнолуние делали девственницы в глухой итальянской провинции. А еще кило сулугуни стоит как треть месячной зарплаты в Кировской области.

Вспомнился адыгейский сыр, который я купил в прошлом году на сырной выставке на ВДНХ. Сыр привезли из богом забытой горной деревни в Адыгее, где его сделала потомственная семья сыроделов по технологиям 200-летней давности. Там килограмм стоил 800 рублей. Я хотел съесть тот сыр вместе со своим языком – было очень вкусно. Хотя вряд ли адыгейские аграрии могут похвастаться пастбищами с медведями.

КРЕДИТ НА ПОСИДЕЛКУ С ПИВОМ

Иду дальше. Крестьянская ярмарка не особо большая – почти все торговые места находятся под деревянным навесом. Крупным, но все же одним. Я бы сказал, на мероприятии было около 70 торговых точек.

Здесь же продавался знаменитый натуральных хлеб из дровяной печи. За маленький батон просили 490 руб., за средний – 550 руб., большой – 1500 руб. Народ раскупал хлеб, что называется, с руками.

Деревянные вывески «Содомитам вход воспрещен» тоже были. Маленькая – за тысячу, большая – за пять.

Увидев в холодильнике бутылку пива за 800 руб. я понял, что вряд ли потяну здоровый рацион на зарплату спецкора «КП». Эдак, на посиделку с друзьями в пятницу придется брать кредит.

Крестьянская ярмарка не особо большаяФото: Олег АДАМОВИЧ

О ЦЕЛЕБНОЙ СИЛЕ КАПУСТЫ

Вокруг навеса с основным торгом расположены площадки для мастер-классов. Около конюшни показывали приемы джигитовки. Само представление я пропустил, но Герман Стерлигов мне рассказал: один парень разрубил шашкой капусту так, что верхняя часть не упала. Это круто. По словам Стерлигова, видевшие это гости-армяне восхитились. Наверно, армяне хорошо разбираются в джигитовке.

Зато я попал на мастер-класс о лечении травами и минералами.

- Диабет можно вылечить картошкой, - вещал толпе женщин в сарафанах худенький мужик в полосатой рубашке и с окладистой рыжей бородой. – Надо делать картофельный отвар. Только не из крупной картошки, а из мелкой. Обычная магазинная не подойдет – я потом свою экологичную картошку дам.

Когда начался рассказ о чудесной силе укрепляющего отвара из капусты, я ушел.

- Как вы находите всех этих крестьян? – вопрос Герману Стерлигову.

- Они сами пишут. Мы бесплатно проверяем их хозяйство на чистоту от химии и экологичность. Желающих уже больше, чем мест на ярмарке. В этом году многим пришлось отказать. А вообще, если мы не отключим везде электричество, то даже здоровая еда нам не поможет. Вода уходит вглубь земли, пчелы дохнут – надо отказаться от электроэнергии.

Если планы Стерлигова когда-нибудь исполнятся, то крестьянам с его ярмарки особо перестраиваться не придется - уже готовы.

На торжище действует строгий дресс-кодФото: Олег АДАМОВИЧ

КТО ЭТО ПОКУПАЕТ?

На торжище действует строгий дресс-код. Мужчинам запрещены серьги, шорты. Женщинам обязательны юбки в пол. Борода к необходимым атрибутам не относится, но густая растительность на лице была у половины посетителей.

И хоть вид завсегдатаев ярмарок Стерлигова посконный и сермяжный, но машины у посетителей вполне себе ничего. Хороших Mercedes, BMW и прочих внедорожников я насчитал не мало. У кого еще найдутся деньги покупать хлеб по 800 руб.? Хотя надо заметить, что истинно народные машинки типа Logan тоже были. Наверно, публика победнее приехала послушать про целебную силу капусты.

КСТАТИ

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