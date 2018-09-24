Куда и зачем будут летать наши космонавты после того, как МКС утопят

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-24T12:06:36+03:00

Что на самом деле означает заявление о том, что Россия отказалась участвовать в лунном проекте США

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Итак, опять кто-то что-то недопонял, не услышал, намеренно передернул – и родилась новая сенсация: Россия отказалась участвовать в лунном проекте США. Мол, мы крутые, хлопнули дверью перед носом NASA!

На самом деле, нынешний глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин говорил несколько о другом. О том, что Роскосмос не хочет быть подрядчиком, исполнителем некоторых элементов будущей окололунной станции. Мол, выполнил работу – получил деньги и до свидания. Роскосмос готов быть равнозначным партнером – примерно так, как сейчас с Международной космической станцией.

И это справедливо. Вместе построили МКС, вместе будем строить базу на подлете к спутнику Земли.

Кто-то начал объяснять, что, мол, американцы требуют, чтобы мы свою часть станции создавали под стандарты NASA. А нам зачем это надо?! Мы только на перевод отечественных стандартов под американские миллионы рублей (долларов? – мне трудно сказать, что имел в виду автор) – выбросим.

Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ

И опять все перевернул с ног на голову.

В сентябре прошлого года на Международном астронавтическом конгрессе в австралийской Аделаиде представители Роскосмоса и NASA подписали совместное заявление о сотрудничестве. Я был на этом конгрессе и разговаривал с теми, кто подписал документ, сразу же после переговоров – так что информация из первых рук.

Так вот, в Аделаиде договорились о совместном создании окололунной платформы Deep Space Gateway и – внимание! – унификации стандартов новой станции. С тем, чтобы со временем и другие космические державы их использовали. Космос, а особенно пилотируемый, это не место соперничества, а место совместной работы – слишком дорого, слишком опасно.

Так выглядел график российской космической программы два года назад. (РС - российский сегмент, ПТК - перспективный транспортный корабль - он же «Федерация»)Фото: пресс-служба Роскосмоса

«Союз»-«Аполлон»

Разговорам об унификации космических стандартов уже почти 45 лет. Заговорили о них первыми американцы после аварии «Аполлона-13». Напомню тем, кто фильм не смотрел: в апреле 1970-го очередной американский экипаж отправился к Луне. На третьи сутки полета взорвался бак с кислородом и вышли из строя две из трех батарей. Астронавты замерзли, в отсеке росло содержание углекислого газа. Живыми на Землю они вернулись чудом.

Тогда и начались разговоры о том, что в случае аварии хорошо бы, чтобы советские корабли могли эвакуировать американцев, а корабли NASA подстраховывали наши экипажи. В 1975 году – в разгар холодной войны, когда отношения между СССР и США были не менее напряженными, чем сейчас, ученым и инженерам удалось организовать даже по нынешним временам грандиозный проект. 17 июля наш «Союз-19» состыковался с «Аполлоном». Валерий Кубасов, Алексей Леонов, Том Стаффорд, Вэнс Бранд и Дик Слейтон пожали друг другу руки.

Для стыковки разных кораблей и разработали новый стандарт стыковочных узлов – так называемый андрогинный – когда три раскрытых лепестка одного узла соединяются с тремя другими. Модификации такой системы использовались потом для стыковки американских шаттлов со станцией «Мир» и для стыковки российских модулей МКС между собой.

То есть международный стандарт стыковок космической техники по сути уже есть. И китайцы, между прочим, используют систему очень похожую на ту, что задействована на МКС.

В этом есть, конечно же, гуманная логика – если нужна будет помощь людям, оказавшимся в беде на орбите – спасать их должен лететь тот корабль, который готов. И не важно какой стране он принадлежит.

Да, есть много несогласованных вопросов – скажем, по тому же напряжению в бортовой сети. Но и эти вопросы при желании решаются. Тем более, что тогда же в Аделаиде договорились (цитирую по документам): «с учетом серьезного отечественного опыта по разработке стыковочных узлов, будущие элементы станции будут созданы на основе российских разработок, также, как и стандарты систем жизнеобеспечения».

Одни или в компании?

Есть, правда, вопрос погуще: а она нам вообще нужна, эта окололунная станция? Да еще и коммунальная?

Давайте рассуждать. МКС будет летать до 2024 года (ну может еще на пару лет продлят ее полет). Дальше что? У американцев к этому времени уж точно будут два новых пилотируемых корабля. И также сверхтяжелая ракета, которой можно будет выводить на орбиту крупные модули.

Так что, в следующем десятилетии они начнут строить окололунную станцию. Или станцию в точке Лагранжа – грубо говоря, в точке, где притяжение Земли и Луны одинаковы и объект можно просто «подвесить». Об этом с астронавтом Майклом Финком мы говорили еще лет восемь назад.

Первый сегмент - Power Propulsion Module - американцы хотят запустить в 2022 году. Еще два - в 2023-м. А в 2024-2025 годах появятся, быть может, жилые модули.

С нами или без нас - у NASA другого пути нет: остановить пилотируемые программы, это значит растерять дорогой опыт. Они уже один раз так поступили – свернули в 70-х программу орбитальной станции Skylab. А потом наверстывать пришлось с нашей помощью, когда в начале 90-х они стали партнерами по работам на нашем «Мире».

Ну а мы? Сможем потянуть масштабный проект сами?

Пока мы еще достраиваем новый пилотируемый корабль «Федерация», так и не решив на какую ракету его посадим. Обещают, что к 2024-му вовсю будет летать «Ангара» (по крайней мере в Роскосмосе на это надеются и приступают к строительству стартового комплекса для нее на Восточном). Я слышал разные мнения серьезных специалистов – одни утверждали, что пилотируемый корабль на «Ангаре» пускать нельзя. Другие – что можно.

Начинается создание новой ракеты «Союз-5». Но когда она полетит? Мы помним, что «Ангару» рожали двадцать лет – до того момента, когда она впервые ушла в небо со старта в Плесецке. А теперь ее по сути рожают заново (модернизируют).

Значит, остаются проверенные «Союзы». И остается отряд космонавтов, в который, кстати, набрали новых членов, пообещав, что им достанется Луна.

Три модуля как три карты...

И есть в более-менее понятном состоянии три модуля, которые готовились для расширения российского сегмента МКС. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» почему-то «ненадлежащим образом» хранился в Центре имени Хруничева. В нем оказалась забита топливная система. Сейчас в РКК «Энергия» его приводят в порядок и обещают в 2019-м запустить (первоначально полететь он должен был в 2011 году). Есть в еще узловой модуль и научно-энергетическая модуль (НЭМ). Узловой давно ждет своего часа. НЭМ проходит испытания.

Но, как я понимаю, солнечные батареи для него не готовы. И вообще есть идея использовать как источник энергии не их, а новейшие разработки Росатома. А это значит, что модуль еще достроить надо и испытывать-испытывать-испытывать...

Логично, что к концу эксплуатации МКС НЭМ и узловой модуль запускать нет смысла – потом дороже будет отстыковывать их от станции и перетаскивать на новую орбиту. И тогда, выходит, к 2024 году у нас остается шанс собрать на орбите свою станцию... из двух модулей. И бороздить на ней околоземное пространство? Это после 140-тонного «Мира», после 400-тонной МКС?

Что мы будем на нет делать? Какие исследования проводить? Многие важные эксперименты, в том числе о том, насколько организм человека может приспособиться к долгой жизни в невесомости (нужны в первую очередь для полетов на Марс) проведены. На МКС, напомню, работает уже 56-я долговременная экспедиция. А до этого были исследования на «Мире» и целой серии «Салютов».

Хорошо, запустим НЭМ с узловым модулем к Луне - а на чем к этой станции мы будем доставлять космонавтов? Доработать «Союзы» с тем, чтобы они летали к Луне, стоит немалых денег. Вряд ли помогут тут наработки лунных кораблей времен Сергея Павловича Королева. Да и какой смысл вкладывать немалые деньги в масштабную модернизацию «Союзов», когда с прицелом на Луну строится «Федерация»?

Срочно строить что-то еще под собственную лунную станцию мы не можем. Федеральная космическая программа (распланирована до 2025 года), во-первых, не предполагает создания других объектов для пилотируемых полетов. А во-вторых, ее финансирование и без того сокращено, и не факт, что все задумки, включенные в программу, удастся осуществить в срок.

В общем, нужно быть объективным: в одиночку сейчас лунный проект мы не потянем. А создавать небольшую станцию на околоземной орбите нет смысла. Так что, думаю, деловым, прагматичным отношениям Роскосмоса и NASA не помешает даже поиск того «умельца», который просверлил отверстие в «Союзе МС-09». Эти переговоры запланированы на октябрь на Байконуре.

У человечества, по большому счету, нет выбора: следующим шагом, который необходим, чтобы прогресс в пилотируемой космонавтике продолжался, должно стать создание первого космопорта – точки сборки лунной базы. Ну а то, каким в этом проекте будет статус России, - это предмет упорных переговоров. В кооперации лунный проект сделать проще, думаю, это понимают и американские специалисты, и наши. Тем более, судя по проектам «Союз»-«Аполлон», «Мир»-«Шаттл» и МКС, работать в космосе вместе мы можем.