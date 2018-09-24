2018-09-24T16:34:50+03:00
Наука

Взгляните на оптическую иллюзию - узнаете, насколько вы молоды душой

Первое, что видит наблюдатель, и выдает его истинный возраст [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Молодая или старая? Присмотритесь!Молодая или старая? Присмотритесь!
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Знаменитая оптическая иллюзия под названием «Моя жена и моя теща» британского карикатуриста Уильяма Эли Хилла вновь привлекла внимание психологов. Они провели исследования, которое продемонстрировало: восприятие картинки зависит от возраста наблюдателя.

Изображение на картинке, ставшей невероятно популярной еще в 1915 году, двойное. Но далеко не все способны различить сразу два «сюжета» - то есть, быстро разглядеть и «тещу» и «жену». Большинство видят что-нибудь одно. Например, «тещу». На картинке она предстает в виде старухи с крючковатым носом и ввалившимся ртом. «Жену» - молодую женщину с маленьким вздернутым носиком, отвернувшуюся в сторону, находят уже потом. И далеко не все. Некоторые лишь после того, как им рассказывают, что имеется и второй «сюжет».

Иллюзия, опубликованная в журнале Puck в 1915 году.

Иллюзия, опубликованная в журнале Puck в 1915 году.

В то же время полно людей, которым первой «является» молодая женщина, а старуха, наоборот, угадывается с большим трудом.

Для тех, кто так и не разглядел второй "сюжет": теща на картинке слева выделена черным.

Для тех, кто так и не разглядел второй "сюжет": теща на картинке слева выделена черным.

Почему люди видят разное? От чего зависит их восприятие? Эти вопросы задали себе австралийски ученые — Майкл Николс (Michael Nicholl) и Оуэн Черчес (Owen Churches) из Университета Флиндерса (School of Psychology, Flinders University, Adelaide) и их коллега Тобиас Летчер (Tobias Loetscher) из Университета Южной Австралии (University of South Australia). Подробно они ответили в журнале Scientific Reports.

Психологи протестировали 666 человек в возрасте от 18 до 70 лет — тех, которым картинка «Моя жена и моя теща» никогда прежде не попадалась на глаза. Ни в каком виде. Испытуемые, глядя таким образом на картинку в первый раз, сообщали, сколько, по их мнению, лет изображенной на ней даме. В итоге обнаружилась занятная закономерность: наблюдатели младше 30 лет, как правило, видели «жену». А люди постарше - «тещу». При этом, чем моложе был испытуемый, тем меньше лет он давал «жене» - то есть, молодой женщине.

Выходит, что возраст влияет на восприятие. В чем убеждает двойная картинка.

Обобщая результаты, ученые делают вывод: молодежь смотрит на жизнь с оптимизмом от этого и склонна видеть окружающую действительность, что называется, в радужном свете. Пожилые — в мрачных тонах.

График, свидетельствующий о выборе 30-летних и тех, кто моложе: большинство видят "жену".

График, свидетельствующий о выборе 30-летних и тех, кто моложе: большинство видят "жену".

График из отчета австралийцев: так оценивали возраст женщины испытуемые.

График из отчета австралийцев: так оценивали возраст женщины испытуемые.

Однако, как показали эксперименты, и среди людей старшего возраста попадались такие, которые первой видели молодую женщину. Значит они сами молоды душой, - полагают ученые. И не исключают, что биологический возраст «оптимистов» гораздо меньше паспортного.

Кстати, до исследования австралийцев, с помощью картинки «Моя жена и моя теща» психологи оценивали, насколько гибок в психологическом смысле тот или иной человек. Считалось: чем меньше времени уходит на то, чтобы увидеть второе изображение, тем покладистее человек, тем лучше он приспособлен к реакции на меняющуюся действительность. «Тугодумов», соответственно, причисляли к упрямцам.

Взгляните на оптическую иллюзию - узнаете насколько вы молоды душой.

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