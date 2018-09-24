2018-09-24T16:14:04+03:00
Звезды

Константин Хабенский станет отцом в третий раз

Жена актера 37-летняя Ольга Литвинова скоро должна родить
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В 2016-м году после трех лет брака Ольга родила Хабенскому дочку СашуВ 2016-м году после трех лет брака Ольга родила Хабенскому дочку СашуФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В МХИ им. Чехова, где служат оба актера, новость о прибавлении в их семье подтвердили, мол, Ольга настолько в интересном положении, что скрыть этот факт под просторной одеждой невозможно. Хотя она пока продолжает играть спектакли. Да и чего скрывать? Дети — это счастье, особенно, когда есть возможности. 46-летний Хабенский — очень успешный актер. Отец Ольги — известный кинопродюсер Александр Литвинов. Ребенок должен появиться на свет в конце ноября — в декабре.

В 2016-м году после трех лет брака Ольга родила Хабенскому дочку Сашу.

У актера есть 11-летний сын Иван от первой супруги Анастасии, с которой он был очень счастлив. Они дышали друг другом, смотрели в одном направлении, но в течение семи лет у них не было детей. Через год после рождения долгожданного сына Анастасия Хабенская умерла от опухоли мозга. Константин боролся за ее жизнь до последнего, оплачивал лечение в американской клинике, а после ее смерти долго жил холостяком.

Застать их вместе на публике почти невозможно Фото: Евгения ГУСЕВА

Застать их вместе на публике почти невозможноФото: Евгения ГУСЕВА

Только через пять лет после ухода первой жены, в 2013 году он женился на своей коллеге по МХТ им.Чехова Ольги Литвиновой. То ли из-за пережитой потери, то ли характер у Хабенского скрытный, но свои семейные радости он особенно не афиширует. Даже на традиционных сборах труппы Ольга и Константин обычно садятся в разных концах зрительного зала. Застать их вместе на публике почти невозможно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Michael Kors может купить модный дом Versace за $2 млрд
Трейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррель
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде