Константин Хабенский станет отцом в третий раз

СЕГОДНЯ 15:56 2018-09-24T16:14:04+03:00

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В МХИ им. Чехова, где служат оба актера, новость о прибавлении в их семье подтвердили, мол, Ольга настолько в интересном положении, что скрыть этот факт под просторной одеждой невозможно. Хотя она пока продолжает играть спектакли. Да и чего скрывать? Дети — это счастье, особенно, когда есть возможности. 46-летний Хабенский — очень успешный актер. Отец Ольги — известный кинопродюсер Александр Литвинов. Ребенок должен появиться на свет в конце ноября — в декабре.

В 2016-м году после трех лет брака Ольга родила Хабенскому дочку Сашу.

У актера есть 11-летний сын Иван от первой супруги Анастасии, с которой он был очень счастлив. Они дышали друг другом, смотрели в одном направлении, но в течение семи лет у них не было детей. Через год после рождения долгожданного сына Анастасия Хабенская умерла от опухоли мозга. Константин боролся за ее жизнь до последнего, оплачивал лечение в американской клинике, а после ее смерти долго жил холостяком.

Застать их вместе на публике почти невозможноФото: Евгения ГУСЕВА

Только через пять лет после ухода первой жены, в 2013 году он женился на своей коллеге по МХТ им.Чехова Ольги Литвиновой. То ли из-за пережитой потери, то ли характер у Хабенского скрытный, но свои семейные радости он особенно не афиширует. Даже на традиционных сборах труппы Ольга и Константин обычно садятся в разных концах зрительного зала. Застать их вместе на публике почти невозможно.