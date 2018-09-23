Мир будущего: богачи обретут бессмертие, а остальные превратятся в бесполезную массу

СЕГОДНЯ 01:07 2018-09-23T01:18:55+03:00

Автор считает, что люди будут кем-то вроде древнегреческих богов - почти всемогущи, но с человеческими страстями. Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

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Юваля Харари называют новым иерусалимским пророком. Прославился профессор уже первой книгой «Sapiens: Краткая история человечества», переведенной почти на полсотни языков. Как родившийся из простой амебы Sapiens (человек разумный) вычеркнул из цивилизации неандертальцев и прочих своих двоюродных –троюродных человекообразных братьев, стал царем природы, единоличным властелином планеты.

Новый его труд «Homo Deus: Краткая история будущего» также стал международным бестселлером, назван книгой десятилетия. На русском языке вышел недавно в издательстве «Синдбад», сразу вошел в лидеры продаж.

«Homo Deus» в переводе с латыни – человек-бог…

РОКОВАЯ ТРОИЦА

Тысячи лет перед человечеством стояли три главных проблемы, пишет Хараре: голод, мор и война. Поколение за поколением люди молились всем мыслимым богам, святым и ангелам, изобретали всевозможные орудия, учреждения и социальные системы, но продолжали миллионами умирать от нехватки пищи, эпидемий и насилия.

Мне тут же вспомнилась главная христианская молитва «Отче наш», называемая Господней. Ее, согласно Евангелию, дал Иисус Христос своим ученикам более двух тысяч лет назад. Там есть слова «Хлеб наш насущный даждь нам днес (дай сегодня).» Эту молитву с просьбой о хлебе насущном добропорядочные христиане поныне каждое утро возносят Богу…

Мало кто задумывается, но в последние несколько десятилетий голод, мор и войну удалось обуздать, заявляет иерусалимский профессор.

Первая моя реакция– НЕ ВЕРЮ! В Сирии, Афганистане, Донбассе каждый день гибнут люди, в несчастной Африке дети умирают от голода…

Книга «Homo Deus: Краткая история будущего»

Полностью, конечно, эти напасти не побеждены, соглашается профессор, но из непостижимых явлений природы их удалось превратить в вызовы, поддающиеся контролю. Больше не существует голода по естественным причинам. Сегодня почти в любом уголке планеты, даже если человек потерял работу и все свое имущество, он вряд ли умрет от недоедания. В мировом масштабе глобальная торговая сеть превращает засухи и наводнения в бизнес-возможности, быстро и дешево преодолевает продовольственный кризис. Даже когда войны, землетрясения и цунами разоряют целые страны, общими усилиями обычно удается предотвратить наступление голода. А если в Судане или Сомали люди умирают от него, то только потому, что некие политики хотят этого.

Бедствия из-за роковой троицы случаются все реже и реже. Впервые в истории обжорство убивает больше людей, чем голод, от старости умирают чаще, чем от инфекционных болезней, а количество самоубийств превышает число смертей от рук военных, террористов и преступников, вместе взятых. В начале ХХ1 века среднестатический житель Земли скорее погибнет от переедания в «Макдональдсе», чем от сквозняка, Эболы или теракта. (См. ДОСЬЕ «КП» - Сахар опаснее пороха)

Поразмыслив, я вынужден был согласиться с профессором-пророком. Массовый голод в России представить сейчас действительно невозможно. А ведь в моей липецкой деревне еще помнят, как лет 80-90 назад односельчане ели лебеду, умирали от истощения. Только не надо говорить, что голод тогда сознательно устраивали большевики. В царской России он регулярно буйствовал. Локальные военные столкновения как в Донбассе, Сирии будут вспыхивать и дальше, увы. Но глобальных конфликтов с десятками миллионов жертв типа Первой, Второй мировой, к счастью, нет уже более семи десятков лет. И не предвидится. Ядерное оружие – прекрасный сдерживающий фактор. А сами войны между державами все больше превращаются в гибридные, информационные, кибернетические, экономические… Здесь гигантские армии с пушками, пулеметами не нужны. Самый наглядный пример – эпидемии, некогда выкашивавшие до трети, половины городов, государств. Современная медицина с вакцинами действительно их обуздала, смертельную оспу вообще ликвидировала. Вспомним, как уже в ХХ1 веке нас стращали атипичной пневмонией, коровьим бешенством, свиным и птичьим гриппом, Эболой, предвещая миллионы жертв. Паника оказалась напрасной.

ВЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ ПОСТУЧИТСЯ В ДВЕРИ

Что же нас ждет, если голод, мор и войны отходят на задний план?

«Следующими целями человечества будут бессмертие, счастье и божественность, - обрадовал Юваль Харари. – Встав выше звериной борьбы за выживание, мы постараемся превратить Homo Sapiens в Homo Deus».

В переводе на русский, обычных людей в богов.

Все великие религии обещают смертным рай лишь на том свете. А новый пророк заявляет: «Мы вправе создать рай здесь, на земле. И жить в нем вечно…»

Громкие продолжительные аплодисменты! Кто ж против этого будет возражать?

Озадачил, правда, загадочный «Homo Deus», в которого превратимся мы или наши потомки. Но, оказывается, Харари имеет в виду не серебребородого дедушку на облаке, а бессмертных древнегреческих богов в земном обличье с человеческими же чувствами, желаниями и фантастическими способностями. Зевс, например, любил женщин, Дионис – вино, Артемида – охоту… Каждый выберет свое и станет вечно наслаждаться!

«Стремясь к блаженству и бессмертию, люди фактически пытаются путем усовершенствования превратить себя в богов, - объясняет Харари. - Не только потому, что блаженство и бессмертие - состояние, присущее небожителям. Невозможно победить старость и страдание, не обретя божественной власти над собственным биологическим субстратом. Если мы когда-нибудь сумеем изъять из нашего организма смерть и боль, то затем, очевидно, сможем перенастраивать этот организм как нам заблагорассудится, и тысячей способов управлять нашими органами, эмоциями и разумом. Можно будет приобрести мощь Геракла, чувственность Афродиты, мудрость Афины или, если нашла такая блажь, безумие Диониса. До сих пор человечество развивалось, совершенствуя внешние устройства. В будущем его развитию послужит усовершенствование человеческого тела и разума или прямое сращение с орудиями и инструментами. Апгрейд людей в богов может идти одним из трех путей: биоинженерия, киборг-инженерия и инженерия неорганических существ.»

Короче, улучшим свое биологическое тело с помощью генной инженерии, нанороботов и прочих методов, либо пересадим мозг в искусственное тело, постепенно сольемся с роботами, компьютерами, искусственным интеллектом. И будет нам жизнь вечная. Правда, у бессмертных появятся свои проблемы. Например, супружеские. Сексуальные способности благодаря медицине всегда будут на высоте, как у Зевса. Но веками оставаться с одним официальным супругом, это даже католики не выдержат, признается Харари. Вот и Зевс постоянно ходил на сторону от ревнивой жены Геры. Для маскировки соблазнял дам в облике быка, жеребца, орла, лебедя, змея, а к Данае в подземелье и вовсе проник в виде золотого дождя. И та родила героя Персея. Впрочем, свои личные проблемы каждый будет решать по-своему. Главное – бессмертие, вечное счастье и блаженство.

ЭЛИТНАЯ МЕДИЦИНА

Читаю дальше и… как обухом по голове. Я-то представлял, что всех землян ожидает в будущем земной рай бессмертия, эдакий коммунизм, где каждому воздастся по потребностям, желаниям.

Не тут-то было! Есть огромная опасность влететь в самую жуткую стадию капитализма. Как советские люди в 90-е попали из развитого социализма в дикий капитализм. Теперь эта перспектива маячит перед всем населением Земли. Научные открытия и технический прогресс могут разделить человечество на гигантскую бесполезную массу и крошечную элиту усовершенствованных сверхлюдей. Все дело в деньгах!

Харари напоминает историю Анджелины Джоли, которая заплатила три тысячи долларов за тест, выявивший у актрисы ген предрасположенности к раку груди. Плюс стоимость самой операции по удалению груди, последующей пластики и лечения. Это в мире, где миллиард людей зарабатывает меньше доллара в день и еще полтора миллиарда – между одним и двумя долларами. Даже если эти люди будут всю жизнь трудиться до седьмого пота, они никогда не смогут заплатить $3 тысячи за ДНК-тест, пишет профессор. В начале 2017 года восемь самых богатых людей планеты владели суммарным состоянием, равным всем средствам и сбережениям самой бедной половины населения Земли – 3.6 миллиарда человек. Причем, состояние самых богатых стремительно растет. А беднейшая часть человечества продолжает нищать.

Такая же ситуация, напомню, и в капиталистической России. Лидеры списка «Форбс» богатеют, а остальные едва сводят концы с концами.

Впрочем, дело не только в растущем экономическом неравенстве. Несмотря на все успехи медицины, нет никакой гарантии, что в 2070 году здравоохранение для бедных будет лучше, чем сегодня, предупреждает Харари. У государства и элиты может пропасть заинтересованность в заботе о здоровье бедных. В прошлом веке медицина помогала массам, потому что армии нуждались в миллионах здоровых солдат, а экономики – в миллионах рабочих. Поскольку солдаты и рабочие постепенно уступят место роботам, сетевым алгоритмам, по крайней мере, некоторые из элит могут решить, что поднимать или просто поддерживать стандартный уровень здоровья бесполезных бедняков незачем. Куда разумнее сосредоточиться на усовершенствовании горстки сверхлюдей. Медицина из массовой станет элитной, персонифицированной. Не больных лечить, а здоровых улучшать. Наделять их бессмертием, железным здоровьем, молодостью, превосходной памятью, суперумом, выдающимися сексспособностями… Лишь очень богатые смогут оплачивать такие процедуры.

Есть еще один важный фактор, пишет профессор Харари. В скором времени Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения. Компьютерные алгоритмы станут принимать за нас большинство решений, фактически управлять человечеством. Неподвластна интернет-системе будет лишь малочисленная элита усовершенствованных людей с неслыханными способностями и беспрецедентным креативным потенциалом. Те самые люди-боги. Именно они будут принимать важнейшие для мира решения. И никакие сетевые алгоритмы, искусственный интеллект не смогут их расшифровать, заменить. Однако подавляющее большинство людей не будут усовершенствованы. И превратятся в низшую касту, подчиненную компьютерным алгоритмам и новым сверхлюдям. Эти «бессмертные» будут обращаться с миллиардами обычных граждан не лучше, чем европейцы Х1Х века с африканцами. Или так же, как мы сегодня обращаемся с животными, родственниками по классу млекопитающих.

Вот такой мрачный прогноз выдает новый иерусалимский пророк. Недаром лауреат Нобелевской премии по экономике психолог Даниель Канеман назвал «Homo Deus» книгой, которая шокирует, но заставляет думать так, как вы никогда ещё прежде не думали.

Юваль Ной ХарариФото: ru.wikipedia.org

НЕ ВСЕ ТАК СТРАШНО

Среди ученых и мыслителей, которые уже сегодня стремятся победить смерть и подарить человечеству вечную молодость, сам профессор Харари особенно выделяет геронтолога Обри ди Грея и изобретателя – универсала Рэя Курцвейла. Они уверяют, что уже к 2050 году каждый обладатель здорового тела получит отличный шанс дотянуть до бессмертия, регулярно проходя в клиниках курсы обновления, омоложения своего организма.

Имена, действительно, культовые для тех, кто интересуется темой бессмертия.

В 2009 –м «Комсомолка» опубликовала мое интервью «Ученый Обри ди Грей: Продержитесь еще 25 лет - и сможете жить до 1000!» https://www.kp.ru/daily/24263.3/459102/

Самый знаменитый биогеронтолог планеты приезжал тогда в Москву по приглашению Фонда Михаила Батина «Наука за продление жизни». Михаил организовал мне встречу с гуру. Обри подробно рассказал о своей программе SENS – как инженерными методами вскоре будут восстанавливать организм до любой степени омоложения и поддерживать его в таком состоянии в течение любого времени. Если только кандидату в бессмертные кирпич на голову не упадет. Я задал английскому гостю вопрос в лоб о стоимости услуг SENS для пациентов. «Во сколько обойдется обществу создание и внедрение инженерных технологий, сказать пока трудно, - ответил Обри. - Огромные деньги потребуются! А для пациентов, надеюсь, это будет бесплатно. Ведь государству дешевле ввести бесплатные процедуры, чем бороться с проблемами, вызываемыми старением: содержание стариков с возрастными болезнями, медперсонал, лекарства да просто пенсии...»

70-летний Рэй Курцвейл не просто главный футуролог планеты, чьи прогнозы часто сбываются. Но еще изобретатель, технический директор Google. Знаменитая компания помимо прочего активно занимается искусственным интеллектом, антивозрастными технологиями, «проблемой смерти». Я с интересом прочитал бестселлер Курцвейла «Transcend. Девять шагов на пути к вечной жизни», где мэтр описывает и свой личный опыт подготовки к земной вечности. Рэй не сомневается, бессмертие будет достигнуто в 21 веке. Его оптимизм основан на том, что технологии стремительно развиваются с каждым годом и, что важно в нашем случае, постоянно дешевеют.

«Рецепт бессмертия будет готов к 2045 году», - заявил «Комсомолке» российский миллионер Дмитрий Ицков. Себя он называет скромным продюсером бессмертия. Дмитрий создал для борьбы со смертью общественное движение «Россия 2045», подключил к работе многих российских и западных ученых, включая гуру Курцвейла. Ицков идет другим путем, нежели Обри ди Грей. Надеется переместить человеческий мозг или его цифровую копию в прочное искусственное тело, которому любой кирпич не страшен. Люди-киборги. Он даже привозил из Англии в нашу редакцию «начинающего киборга» Найджела Экланда. Потеряв руку в результате несчастного случая, британец одним из первых в мире получил бионический протез. Нейджел управляет им… силой мысли. Сам готовит, завязывает шнурки, водит автомобиль, печатает на компьютере. Свои возможности он продемонстрировал на пресс-конференции в «Комсомолке». Чтобы рука безотказно работала весь день, ночью Найджел включает ее на подзарядку, как обычный телефон.

Ицкову я задал тот же вопрос, что и ди Грею. Цена! Супер-тело, если его сделают, наверняка будет доступно лишь олигархам.

- Переселение сознания в кибертела будет сходно с заменой СИМ-карты в мобильном телефоне, - успокоил Ицков. - Первый звонок по опытному образцу мобильника сделал в 1973 году изобретатель Мартин Купер. Трубка весила 1,15 кг, заряда аккумулятора хватало на 20 минут разговора. В 1983 году Motorolа на его основе выпустила первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон. Вес- 794 грамма, высота - 33 см. Цена - $3995. Тогда мобильники действительно были атрибутом богатых. Сегодня в России мобильниками пользуются все, от малышей до деревенских старушек. Модели рассчитаны на любой кошелек. То же самое произойдет и с кибертелами.

МНЕНИЕ ГЕРОНТОЛОГА

ВСЕХ ДЕНЕГ БОГАЧЕЙ НЕ ХВАТИТ

- Старение - во многом результат несовершенства устройства нашего тела. известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха Алексей Москалев, автор бестселлеров «Секреты вечной молодости» и «120 лет только начало». - Природа предусмотрела лишь некоторый гарантийный период нашего существования, достаточный для успешной передачи генов в следующее поколение. Поскольку изменчивая окружающая среда, чреватая голодом, болезнями и несчастными случаями, не давала индивидуумам возможность бесконечно оставлять потомство, этот гарантированный период репродукции довольно короткий. Люди, вероятно, не станут бессмертными. Но в будущем нас ждут доработанные технологии, существующие уже сейчас: редактирование генома, сбалансированное синтетическое питание, регуляции микрофлоры, применение геропротекторов, замена органов, регенерация из стволовых клеток, которые позволят радикально продлить жизнь людей.

Мысль Харари о бессмертии для избранных не нова, вспомним, например, фантастический сериал «Модифицированный углерод». Она интуитивно понятна и подкрепляется отсутствием эмпатии и нарциссизмом некоторых сверхбогатых людей. Вот только всех денег богачей не хватит, чтобы решить столь комплексную проблему, как старение. Она гораздо сложнее, чем приручение атома или прорыв в космос, которые требовали объединять усилия целых наций.

Билл Гейтс: Куда страшнее отсутствие цели у человечества

Создатель Microsoft 16 лет был первым богачом планеты по версии Форбс.Имеет около ста миллиардов. Более $ 30 млрд потратил на благотворительность, борьбу с инфекционными болезнями. Гейтс взял бестселлер Харари в отпуск и ни разу не пожалел об этом, признался миллиардер на своем сайте.

«Что наполняет нашу жизнь смыслом? И что случится, если однажды этот смысл исчезнет? Что мы тогда будем делать? Эти тяжелые вопросы не дают мне покоя с тех самых пор, как я закончил читать «Homo Deus», провокационную книгу Юваля Ноя Харари.

Я согласен не со всем, что он пишет, но у него очень умный взгляд на то, что ждет человечество.

Провокационность идей Харари заключается в том, что абсолютное счастье, бессмертие и богоподобность не обязательно станут благом для человеческой расы. Элиты за счет биотехнологий и генетической инженерии будут улучшать себя и свою жизнь и создадут богоподобный вид Homo Deus; появится искусственный интеллект, который «знает нас лучше, чем мы знаем себя»; богоподобные элиты и суперумные роботы в конце концов решат, что существование остального человечества не имеет смысла.

Создатель Microsoft Билл ГейтсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Харари проделывает отличную работу, показывая, как мы можем дойти до жизни такой. Но я смотрю на перспективы человечества более оптимистично. Будущее Харари еще не предопределено.

Харари утверждает, что прогресс человечества в его стремлении к блаженству, бессмертию и божественности обречен быть неравномерным. Некоторые люди с большим отрывом уйдут вперед, основная масса останется далеко позади. Я согласен, что от инноваций сразу выигрывают не все. Рынок в первую очередь ориентируется на людей с деньгами и пренебрегает нуждами тех, у кого их нет. Но мы можем уменьшить пропасть между ними и сократить время, которое уходит на распространение инноваций. Например, раньше спасающие жизнь вакцины, разработанные для богатых, выходили на широкий рынок лишь спустя десятилетия. Теперь, благодаря фармацевтическим компаниям, фондам и правительству, это происходит меньше, чем за год. Мы должны еще сильнее сократить этот срок. Но основная моя мысль в том, что неравенство не является неизбежным.

К тому же, на мой взгляд, сценарий «вся власть роботам» - далеко не самый интересный из возможных. Да, искусственный интеллект будет становиться все более изощренным, и мы должны убедиться, что он будет служить человечеству, а не наоборот. Но это инженерная проблема из области задач управления. И об этом мало что можно сказать, поскольку сама технология еще не разработана.

Меня больше заинтересовало то, что можно назвать проблемой цели. Допустим, мы удержим контроль над миром. Что станет с нами тогда? Какую цель поставят перед собой люди? Какие задачи мы будем решать?

В этой версии будущего наша основная проблема – не атака роботов, а отсутствие цели.

Я раздумывал над этим вопросом в контексте собственной жизни. Передо мной цели ставит моя семья. Для нее я стараюсь быть хорошим мужем, отцом и другом. Как и всякий родитель, я хочу, чтобы мои дети жили счастливой, здоровой и полноценной жизнью. Но что случится, если такая жизнь будет по умолчанию гарантирована каждому ребенку на Земле? Как это повлияет на роль родителей?»

КТО ЕСТЬ КТО

Юваль Ной Харари, 42 года. Родился в Израиле, закончил Еврейский университет в Иерусалиме, учился в Оксфордском колледже Иисуса, где защитил докторскую диссертацию и вернулся на родину. Преподает всемирную историю в родном университете. Активист защиты прав животных, разумеется, чистый веган, не употребляющий животной пиши, практикует медитацию, открытый гей, официально сочетавшийся браком с партнером Итцыком. Короче, весь в либеральном тренде. Однако в бестселлере предупреждает, что новая цифровая реальность может убить господствующий ныне на земле либерализм. На смену ему придет датаизм. Религия Больших Данных. Грозящая списать людей в вечность следом за мамонтами. И задним числом выяснится, что человечество было просто пеной в бурлящем космическом потоке данных. Только что выпустил новую книгу-предупреждение «21 урок XXI века».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

САХАР ОПАСНЕЕ ПОРОХА

В 2010 г ожирение и сопутствующие болезни унесли жизни около 3 миллионов человек, пишет Харари. Голод и плохое питание - 1 миллион. А на счету террористов в том году было 7697 жертв. В 2012 г в мире умерло 56 миллионов человек. Из них 620 тысяч – в результате насилия (120 тысяч – жертвы войны, 500 тысяч погибли от рук преступников). В тот же год 800 тысяч покончили с собой, 1.5 миллиона умерли от диабета. В 2014 г более 2.1 миллиарда землян имели лишний вес, недоедали – 800 млн. К 2030 г половина населения планеты будет весить больше нормы.

В 18 веке королева Франции Мария-Антуанетта якобы посоветовала голодающим питаться пирожными, если у них закончился хлеб. Сегодня бедняки буквально следуют ее совету. В то время, как богатые обитатели Беверли-Хиллз едят салат-латук, киноа, тофу на пару, обитатели трущоб и гетто наполняют желудки бисквитами, чипсами, гамбургерами, пиццей…