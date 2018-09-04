Что находят в морской капусте

4 Сент. 01:00 2018-09-21T17:47:20+03:00

Пришел невод с травою морскою. За ней и забрасывали.

Японскую ламинарию не только консервируют, но и делают из нее шоколад и варенье

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Диетологи в один голос говорят: морская капуста в России недооценена. Ведь в продукте кроется секрет японского долголетия - мало калорий и огромное количество витаминов и микроэлементов.

Морская капуста, или японская ламинария (таково ее научное название), относится к классу бурых водорослей. Растет в основном в Охотском море, у Восточного побережья Камчатки, у берегов Сахалина и в Приморье. Самая крупная из промысловых водорослей. Слоевища японской ламинарии обычно в длину от 2 до 4 метров. Но встречаются заросли растений-гигантов - до 15 метров. Ламинария обычно растет на 10-метровой глубине в каменистом грунте. Живет два года, причем перволетки очень отличаются от двухлеток. В производстве принято использовать двухлетнюю водоросль.

Морская капуста - не только продукт, широко распространенный в рационе азиатских стран, но и сырье для производства оздоровительных продуктов и пищевых добавок. Ее консервируют, перерабатывают и в порошок, и в желе. В России из нее делают пресервы, варят варенье и добавляют в шоколад.

Обычно капусту начинают перерабатывать в консервы в сентябре - октябре. После сбора урожая начинается процесс заморозки. По словам руководителя цеха береговой переработки группы компаний «Доброфлот» Сергея Говорухина, свежую ламинарию промывают в морской воде, очищают и убирают поврежденные слоевища. Потом шинкуют на полоски и на противнях отправляют на заморозку сухим способом при температуре -28 градусов. Из подготовленного сырья делают консервы.

- В прошлом году наша лаборатория к Восточному экономическому форуму восстановила рецептуру варенья из морской капусты, - рассказала заведующая лабораторией плавбазы «Всеволод Сибирцев» Елена Шевченко. - Необычно получилось. В этом году вновь порадуем гостей ВЭФ.

Покупая консервы из морской капусты, внимательно читайте состав - в них должны быть только ламинария, сахар или соль (как натуральный консервант). Никаких химических добавлений. В зависимости от рецептуры салатов в пресервах также могут быть грибы, овощи (лук, морковь, чеснок), морепродукты (мидии, кальмар, рыба), соусы (масло, соевый, томатный или майонезный), натуральные специи.

Подводный женьшень

Врачи Древнего Китая и Японии называли ламинарию морским женьшенем - знали, что растение помогает уставшему или больному вернуть силы. По словам диетолога, спортивного нутрициолога Марины Удалых, ламинария выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и токсины, способствует поднятию иммунитета, благотворно влияет на пищеварение, снижает уровень холестерина, нормализует работу нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Неудивительно, что японцы в десять раз реже, чем жители западных стран, болеют атеросклерозом. Кроме того, японские ученые обнаружили, что морская капуста способна тормозить рост онкологических образований.

- Но есть и противопоказания, - говорит Марина Удалых, - ее с осторожностью следует употреблять людям, склонным к аллергии. Например, если есть непереносимость йода. В целом для восполнения суточной дозы йода достаточно употреблять ежедневно примерно 30 - 40 граммов морской капусты или одну чайную ложку порошка из ламинарии. Его можно найти в аптеках. Рекомендую включить ее в рацион худеющих. Во-первых, она низкокалорийная, во-вторых - разбухает в желудке, давая чувство полного насыщения.

Она еще и лекарство

Морская капуста позитивно влияет на разные органы и системы.

Помогает функционировать щитовидной железе, предупреждает развитие гипотиреоза и эндемического зоба, железо предупреждает развитие анемии, натрий с калием стабилизируют кислотно-щелочной баланс, а также поддерживают водный баланс в организме.

Стерины уменьшают концентрацию холестерина в крови, а также разжижают ее, препятствуя образованию тромбов.

Альгинаты, попадая в желудочно-кишечный тракт, втягивают в себя токсины, радионуклиды и большинство патогенных бактерий.

Клетчатка помогает нормально работать органам пищеварения.

Полисахариды позитивно влияют на обменные процессы.

Жирные кислоты предотвращают развитие атеросклероза сосудов.

Катерина МАРТИНОВИЧ

К сожалению, один из самых доступных и полезных продуктов в России не нашел широкого применения в домашней кулинарии. Ламинария у нас считается продуктом на любителя. Команда проекта «Наша рыба» предлагает по-новому посмотреть на морскую капусту и убедиться в том, что при минимуме затрат и усилий из нее можно приготовить если не кулинарный шедевр, то уж точно очень вкусное и полезное блюдо.

Салат «Посейдон Дальневосточный»

Ингредиенты: банка консервированной ламинарии, три вареных яйца, 150 г крабовых палочек, 40 г репчатого лука, столовая ложка соуса.

Как готовить: яйца и крабовые палочки (краба) порубите кубиками, добавьте мелко нарезанный лук. Добавьте консервированную морскую капусту. Все смешайте и заправьте соусом. Столовую ложку 10% сметаны (можно заменить майонезом) смешайте с небольшим количеством соевого соуса и добавьте горчицы, черный перец по вкусу. Украсить зеленью.

Щи «Морские»

Ингредиенты: 500 г курицы, 30 г сушеной морской капусты, морковь, луковица, сметана по вкусу, растительное масло.

Как готовить: сушеную капусту залить холодной водой в соотношении 1:8. Тщательно промыть, снова залить водой, дать закипеть и варить 20 минут. Отвар слить. Залить капусту теплой водой, снова довести до кипения, варить еще 20 минут и снова слить отвар. Повторить процесс еще раз. При такой подготовке улучшается не только внешний вид капусты, но и ее вкус, удаляется излишек йода. Мясо нарежьте кусочками, обжарьте в масле. В жире, который выделится при жарке мяса, спассеруйте нарезанную морскую капусту, лук и морковь. Дальше варите щи как обычно. Подав на стол, положите в тарелку ложку сметаны. Если с сушеной ламинарией возиться не хочется, то можно взять консервированную.