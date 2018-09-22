Наталья Андрейченко рассказала, как в 18 лет стала жертвой группового изнасилования

22 Сент. 22:55 2018-09-23T00:22:32+03:00

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Наталья Андрейченко стала героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион»: звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» поведала ведущей Лере Кудрявцевой о самых интимных моментах своей жизни, о которых не рассказывала до сих пор. Актриса призналась, что в 18 лет она пережила страшную трагедию – групповое изнасилование.

Юная Наталья возвращалась на такси домой в подмосковный Долгопрудный после репетиции во ВГИКе, где она училась. Едва Андрейченко села в машину, как сразу почувствовала что-то неладное, но выходить из салона не стала. В какой-то момент водитель свернул в противоположную от ее дома сторону, сказав – мол, так выйдет короче. Таксист завез Наталью в лес и попытался ее изнасиловать.

- Это было очень быстро, очень резко. У него были такие отточенные движения, что мне показалось, что он делал это не в первый раз, - говорит актриса.

Но Андрейченко смогла дать отпор: ей удалось отвлечь насильника, разбив ногой лобовое стекло, она вырвалась и выбежала в лес. Таксист бросился за ней. В этот момент Наталья увидела двух молодых людей, которых она попросила о помощи. Парни прогнали водителя и согласились проводить ее до дома. Но вместо того, чтобы помочь беззащитной девушке, сами напали на нее. Пройдя несколько шагов, негодяи начали избивать свою жертву, повалили на землю и изнасиловали.

- Я почувствовала удар по голове. Боль была чудовищная. Я открывала глаза, закрывала, и в этот момент все началось, - рассказала артистка. - Я теряла сознание, приходила в себя. Это было долго и очень-очень больно. Они все время били меня по лицу... В какой-то момент я перестала все видеть и понимать - отек закрыл глаза. Я почувствовала, что они ушли, и начала ползти. Я ползла и ползла, пробираясь наощупь. Помню какое-то крыльцо, я заползла внутрь, почувствовала чьи-то руки. Это были руки очень старого человека, он совал мне стакан с водкой и все повторял: "Успокойся, девочка". Я отвела стакан от себя и попросила позвонить в милицию.

Актрису отвезли в больницу. К утру в клинику приехал отец Андрейченко, которому, по словам звезды, врачи сказали: "Мы не знаем, есть ли глаза у вашей дочери" - настолько сильно ее лицо распухло от побоев. Преступников быстро нашли, ими оказались жители Долгопрудного Владимир Акулов и Андрей Разанцев. Выяснилось, что Разанцев жил с Натальей на соседней улице, учился с ней в одной школе.

- Суд был очень страшный, я помню только фразу Владимира Акулова, когда им вынесли приговор — 18 лет строгого режима. Он встал со скамьи подсудимых и кричал громко, глядя мне в глаза: «Я мстить буду», - взволнованно рассказала Андрейченко.

Наталья Андрейченко рассказала о самых интимных тайнах, о которых не говорила никому до сих пор. Фото: кадр видео.

Разанцев после тюрьмы так и не смог вернуться к нормальной жизни. Мужчина дважды сидел, нигде не работал, жил у родителей. Несколько лет назад он умер, его квартира перешла по наследству к племяннице, которая до сих пор не хочет вспоминать про дядю-уголовника.

- Умер, и все проблемы ушли вместе с ним, - говорит женщина.

Второй насильник Владимир Акулов раскаялся и сумел наладить свою жизнь. В студии программы появилась его вдова Ирина. Женщина рассказала, что Акулов вышел из тюрьмы досрочно за хорошее поведение, отсидев 10 лет. Встретил Ирину, женился, у них появились дети - близнецы, сын и дочь. Своей жене он честно признался в случае с Андрейченко.

- Он сам мне рассказал, когда он первый раз снял рубашку, и я увидела, что он весь в наколках. Естественно, я задала ему вопрос. Он рассказал, что сидел 10 лет за изнасилование Натальи Андрейченко, - вспоминает Ирина. - Сначала было дико. Сначала не поверила, потом он уже подробности рассказал. Такое в принципе не придумаешь... Он рассказал, что они пошли с другом на кладбище за елкой. Встретили девушку, убегающую от таксиста. "Рыцари" помогли девушке, а потом воспользовались этой ситуацией. Не знаю — глупый, молодой, повелся на поводу у друга.

По словам вдовы, Владимир сожалел о содеянном всю свою жизнь. Но, чтобы он не забывал о случившемся и не свернул вновь на кривую дорожку, женщина... повесила в доме портрет Андрейченко.

- Портрет Натальи Андрейченко на дверь в туалете повесила, чтобы шел и вспоминал, - говорит Ирина.

Наталья Андрейченко в фильме "Военно-полевой роман". Фото: кадр фильма.

По словам женщины, Владимир был ей хорошим мужем, пока не начал пить. Несколько лет назад у Акулова обнаружили рак в четвертой стадии, он умер через несколько месяцев после того, как ему поставили диагноз.

- Наташа, сейчас вы простили их? - спросила актрису Лера Кудрявцева.

- Вы знаете, я не просто простила, я никогда не возвращаюсь к этой истории. Я забыла эту историю давно, - говорит Андрейченко. - Я почему вообще решила рассказать ее? Я просто хотела сказать всем: "Милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Нет ничего такого, что нельзя простить, и при этом остаться человеком достойным, красивым, счастливым". Я ставлю себя примером. Всегда можно продолжать нести свет, радость, добро людям.

О том, что ее изнасиловали в 18 лет, Наталья не рассказывала никому, даже своим мужьям. Андрейченко дважды выходила замуж: первым мужем актрисы стал композитор Максим Дунаевский, в этом браке у нее появился сын Дмитрий. Молодой человек сейчас живет в Швейцарии, работает финансистом. Во второй раз Андрейченко вышла замуж за известного голливудского актера и продюсера Максимилиана Шелла, от которого родила дочь Анастасию. Сейчас 62-летняя актриса свободна и готова к новым отношениям. С Шеллом Наталья развелась в 2005 году. Актриса призналась, что с тех пор у нее было несколько романов. Один из них – с бывшим парнем ее дочери Насти. Отношения между Андрейченко и молодым человеком завязались, когда он уже расстался с дочкой актрисы.

- Да. Отношения были. С тем человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом еще во всем и обвинила. Я сказала ей: «Настенька, ты его все время выгоняешь. Что ты от меня теперь хочешь?», – рассказала актриса в интервью Лере Кудрявцевой.

Наталья с дочерью Анастасией. Фото: Facebook.

Андрейченко уверяет, что мечтала видеть молодого человека своим зятем: он был не только богат, но и хорошо воспитан.

- Парень был удивительный, образованный, состоятельный, очень красивый, - вспоминает звезда экрана. - По наследству получил огромную ферму, где он делал вино. Он хотел жениться на Насте. Я была бы так рада, если бы это произошло! Так потрясающе за ней ухаживал! И вдруг дочь в одну секунду влюбляется в обычного реквизитора, беременна от него.

Сейчас 27-летняя Анастасия живет в поместье Максимилиана Шелла в Лос-Анджелесе вместе с третьей женой покойного артиста - оперной певицей немецко-хорватского происхождения Ивой Миханович. Настя не замужем, воспитывает девятилетнюю дочь Лею, которую она родила в 18 лет. Дочь Андрейченко и Шелла получила актерское образование, но не захотела идти по стопам родителей.

Наталья несколько лет прожила в Мексике, однако недавно вернулась в Лос-Анджелес. Она снимает квартиру в Беверли Хиллз напротив своего бывшего дома, который она продала из-за слишком больших расходов на содержание. Актриса увлечена духовными практиками, занимается йогой и соблюдает строгую диету (несколько лет назад врачи диагностировали у нее гастрит и посоветовали воздерживаться от всего острого, жирного, соленого и жареного). Андрейченко давно не ест мяса, отказалась от кофе, сахара и соли. К своему возрасту актриса относится с юмором и верит, что она обязательно встретит мужчину своей мечты и выйдет замуж в третий раз.

- Когда мне исполнилось 35 лет, я думала, что моя жизнь закончилась. Наступила старость. Потом, когда стукнуло 40, я поняла, что лучше уже не будет, поэтому надо радоваться тому, что есть. А когда мне стукнуло 60, моя мама сказала: «Наташенька, я тебя умоляю, шестьдесят — это всего лишь десерт жизни, - говорит актриса.

К слову, маме Андрейченко уже исполнилось 88 лет и, по словам Натальи, в этом преклонном возрасте она чувствует себя бодрой и здоровой.