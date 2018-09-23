2018-09-23T12:20:26+03:00
Политика

На выборах главы Владимирской области проголосовали оба кандидата

Сипягин опустил бюллетень в школе, Орлова — в ДК имени Маяковского
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Действующий губернатор Светлана ОрловаДействующий губернатор Светлана ОрловаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Сегодня в 09:20 на избиручастке в школе номер 11 первым из двух кандидатов на выборах губернатора Владимирской области проголосовал Владимир Сипягин — кандидат от партии ЛДПР.

— Пришел сюда, потому что здесь прописана моя 82-летняя мама, — объяснил мужчина, пришедший на участок со своими четырьмя детьми.

Его соперница на выборах, действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия»), поставила галочку чуть позже — в 11 дня в ДК имени Маяковского в западной части города, в ста шагах от собственной резиденции.

— Голосуйте сердцем, за будущее ваших внуков. Настроены на чистую победу, чтобы не было никаких нарушений, — сказала 63-летний политик.

Владимир Сипягин — кандидат от партии ЛДПР Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Сипягин — кандидат от партии ЛДПРФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Сипягин — кандидат от партии ЛДПР Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Сипягин — кандидат от партии ЛДПРФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, 23 сентября на Владимирщине проходит второй тур губернаторских выборов. Предыдущий раунд в единый день голосования 9 сентября стал весьма неожиданным — процент голосов за действующего губернатора Светлану Орлову уменьшился почти вдвое по сравнению с её собственным результатом пятилетний давности — до 36%. Её нынешний оппонент, депутат местного заксобрания Владимир Сипягин, также выдвигавшийся и в 2013 голу, — напротив, нарастил результат с 4 до 31% две недели назад.

Сам избирательной процесс проходит не без неожиданностей — так, на уже упомянутыц участок в школе номер 11 (УИК 352) не допустили члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса от одной из малых партий — потому, дескать, что эта политическая сила на выборах и в местном заксобрании не представлена. По данным источников КП, такая ситуация происходит на многих участках всей области; впрочем, закон в данном случае всё же на стороне облизбиркома.

В ТЕМУ

Как будет проходить второй тур выборов губернатора Владимирской области

После того, как на выборах губернатора Владимирской области 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать больше 50 процентов голосов, стало ясно, что всех нас ждет вторая часть избирательного марафона (подробности).

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