Валерия Гай Германика - русским рэперам: Все отказались нас консультировать, так что не надо теперь крякать!

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-24T16:16:13+03:00

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Все, кто помнит Валерию Гай Германику по проектам «Школа», «Да и да», «Все умрут, а я останусь» и «Краткий курс счастливой жизни», могут радоваться - режиссер снова в деле. Правда, сейчас она совсем другая: глубоко воцерковленный, хоть и татуированный, человек, ведущий программы «Вера в большом городе» («Спас»), и мама 10-летней дочки Октавии. В эфир Германика возвращается с сериалом «Бонус» (ТНТ Премьер), о котором пришла рассказать на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Человек всю жизнь переживает драму»

- Валерия, как богемный режиссер вдруг решила говорить с людьми о вере?

- Да я не богемный, я тяжелоартхаусный. Это разные вещи. Как я оказалась на телеканале «Спас»? Это было моей мечтой. Я хотела вести программу, потому что во мне проснулся миссионерский пыл. Вообще для православного христианина все, что он делает, это проповедь. Ты переходишь грань.

- Но необходимость прийти к вере появилась у вас вдруг к 27 годам. Как это случилось?

- Так и случилось. Мне кажется, когда я пришла в церковь, то часть меня осталась там, позади, умерла. Я даже и не помню, каким я человеком была до этого. Не могу назвать событие или момент, после которого я решила - иду в церковь! Это было необходимо. Человек всю жизнь переживает драму, одну бесконечную драму. Как и режиссер снимает фильм - это всегда один и тот же фильм про себя. Если он не переживает драму, значит, он сумасшедший.

Александ Сударев дебютировал на экранах в образе Бонуса, а Лана Райдер сыграла возлюбленную рэпера - Соню.Фото: кадр из фильма

- В эфир выходит сериал «Бонус», который вы снимали пять лет. Почему так долго?

- Досняла его буквально в августе. Не хватило денег. Я бы даже сказала, «энергетических денег». Раньше я снимала фильмы сама, и никто надо мной не стоял. В случае с «Бонусом» я пришла в проект, который уже был запущен продюсерами. Над ним начинали работать Петр Тодоровский и Петр Буслов, которые не могли провести кастинг три года. Меня позвали, я сделала кастинг за две недели. У меня был ряд мыслей и идей для проекта - музыкальных номеров в сценарии изначально не было. Я придумала, что герои будут танцевать, читать рэп. Захотелось движухи. Всегда стремлюсь сделать из работы праздник, чтобы было весело. В итоге оказалось, что мои идеи больше, чем бюджет. И вот мы оттягивали, оттягивали, но, слава богу, все доделали.

- А почему рэп? Вы ведь, наверное, выросли на рок-музыке.

- Рэп - это сейчас тот же рок-н-ролл, просто название другое. Сейчас все рэперы стали рок-н-ролльщиками. Вы не заметили? Они даже альбомы выпускают не рэперские. Я не фанат этого стиля, но в курсе явления, изучала направления и могу даже слушать рэп, мне это интересно. Люблю эту поэтику и люблю форму, в которой это преподносится. И мне нравятся темная сторона рэпа, исполнители, которые уходят в готику. А такие сладкие, классные мне не очень нравятся.

- Тем не менее один из наиболее «сладких», рэпер Дуня (Александр Пархоменко), написал музыку к «Бонусу». И главный герой, есть ощущение, такой же. Ни разу не уличный пацан.

- Я привлекала всех известных на тот момент рэперов к работе. Оксимирон сказал, что у него тур, другие рэперы просто в нас не поверили (среди них Гарри Топор). Если им что-то сейчас не понравится, знаете что? Они в этом не участвовали, а могли бы участвовать! Так что не надо крякать. Вызвался нам помочь один рэпер, какой-никакой, он и помог. А что касается главного героя, вы просто не знаете, о чем говорите. В этой истории много чего заложено. Это не слащавая мелодрама. «Бонус» начинается как карнавал, но заканчивается в моем стиле. Я не снимаю хеппи-эндов.

- Вы говорили, а потом и подтверждали на деле, что нарциссизм и самовлюбленность у вас развиты на отлично. Это мешает вам жить?

- Иногда это даже помогает. Потому что, когда человек очень ранимый, его самооценку задеть очень легко. Поцарапать художника можно мгновенно. Он будет делать вид, что он сильный лев, а на самом деле он - лев из страны Оз, который трус. Поэтому иногда это помогает. Мне даже священник в какой-то тяжелый момент сказал: «Лера, включи хотя бы на чуть-чуть свою самооценку, гордыню». Чтобы заработал инстинкт самосохранения. Потому что если начать душить тебя, царапать или протыкать ножом, то будешь чувствовать боль, и у тебя будет работать инстинкт самосохранения, ты не умрешь. А если его нет, тебя просто проткнут, и ты не будешь чувствовать боли, но ты закончишься на этом моменте. Умрешь.

- После съемок своей первой докудрамы «Девочки» в 2005 году вы признавались, что тема суицида для вас не так уж далека, однажды вы полоснули по венам. Помните тот момент, вас действительно посещали мысли о суициде?

- Конечно, посещали. Это нормально, я считаю. Сейчас они меня не посещают. И слава богу.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

В основе сюжета «Бонуса» - фабула «Ромео и Джульетты», помещенная в современную городскую среду под рэп-читку. Молодой пацан Ваня (Александр Сударев) из глубокой провинции заразился рэпом и стал его писать. Однажды друг привозит Бонуса в Москву, где тот знакомится с Соней (Лана Райдер) - дочкой крупного бизнесмена, который против того, чтобы молодые люди были вместе.