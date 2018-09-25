Cталин соратникам: «Пока вы там придумываете небылицы, я тяну лямку как цепная собака»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-25T01:55:43+03:00

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Это, пожалуй, самая противоречивая личность в российской истории, которая по-прежнему вызывает споры. И сейчас даже больше, чем раньше. Потому что советское государство раскололось - и молоть про него стало можно все что угодно. Любое застолье оживится как от резкого окрика, стоит только сказать: «Сталин был преступником...». Или наоборот «...великим государственным деятелем». Его фамилия - гарант шумной дискуссии.

Видимо, поэтому москвичи и приходят на выставку, посвященную Иосифу Виссарионовичу. Она открылась в Российском государственном архиве социально-политической истории (Большая Дмитровка, 15 - станция метро «Тверская»). Большинство представленных документов широкой публике не показывали. Письма, пометки на книгах, листовки, прокламации, приказы, телеграммы, газетные заметки... Несмотря на скромные размеры выставочного зала, изучать экспозицию можно часами. И к тому же совершенно бесплатно (с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья).

Образцы печатей и факсимиле И.В.Сталина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОСИЛ ИЗБАВИТЬ ОТ СВЯТОГО ПИСАНИЯ

Лично я благодарен Сталину за его разборчивый почерк. Его письма можно читать свободно, особенно ранние. В отличие, например, от Льва Толстого, чьи каракули могла разобрать только его супруга Софья Андреевна.

- Все эти документы собирались еще с 30-х годов, - рассказала мне куратор выставки Наталья Кириллова. - В то время решили издать собрание сочинений Сталина и начали искать материал. Постепенно образовался личный фонд генсека, пополнявшийся много лет.

Я подхожу к одному из стендов и читаю письмо 15-летнего Иосифа. В нем он просит ректора духовной семинарии, в которой учился, освободить его от переэкзаменовки по Святому Писанию. И, как опытный ученик, давит на жалость («я так давно страдаю грудной болезнью, а она во время экзаменов усилилась»). Получилось ли у будущего генсека откосить, неизвестно.

Прошение И.В.Джугашвили ректору Тифлисской семинарии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В другом письме юный, но смелый Сосо просит принять его на полный казенный счет. У матери ослабли глаза, из-за чего она не может заниматься ручным трудом и - соответственно - заплатить за учебу (40 рублей).

«ГИМН ОТЛИЧНЫ Й, НО ПЕРЕДЕЛАЙТЕ»

Известно, что Сталин с детства баловался стихами. Воспевал на грузинском языке природу, да так поэтично, что диву даешься.

«Роза бутон раскрыла, - писал 17-летний Иосиф, - Обняла фиалку. Проснулся и ландыш, склонил под ветром головку. Жаворонок в облаках высоких пел звонко-звонко...».

Ну и так далее.

Правку в гимн СССР Сталин внес красным карандашом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также известно, что Сталин был отличным редактором. В том смысле, что любая его правка всегда была решающей.

- У нас хранится огромное дело по созданию гимна СССР в 1943 году, - сообщила Наталья Кириллова . - Документы нам передал поэт Сергей Михалков. Там же огромное количество дневниковых записей Эль-Регистана, соавтора текста. Он рассказывал о том, как в ночь на 27 октября ему позвонил Сталин и сказал, что текст хороший, но надо написать еще один куплет про Красную Армию, потому что идет война. У нас есть этот листок с его правками. Но третьего куплета там пока нет (про армию нашу, которую растили в сраженьях).

Пиьсмо А.А.Ахматовой И.В.Сталину с просьбой об освобождениииз-под ареста сына - Л.Н.Гумилева. 24 апреля 1950.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Своей маме великий деятель писал куцые, короткие записки. Что -то типа «Здравствуй. Не обижайся. Я слишком занят. Часто писать не могу. Живи тысячу лет. Иосиф».

В то время как товарищам по партии слал чуть ли не художественные произведения (и то, и то можно почитать на выставке). Вот небольшой отрывок из письма Бухарину и Зиновьеву (1922 год):

«Счастливые вы, однако, люди. Имеете возможность измышлять на досуге всякие небылицы. Обсуждать их и тому подобное. А я тяну лямку как цепная собака, изнывая. Причем я же оказываюсь виноватым. Можно извести хоть кого... С жиру беситесь, друзья мои».

Портреты вождя, подаренные художниками из разных стран.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общем, есть что почитать. И на что посмотреть. Днем в понедельник среди посетителей была даже молодежь. Я подумал, что из -за дождя. Но нет. Небо в те минуты было ясным.

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