Шутки не для всех: особенности юмора в разных странах

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-24T22:12:19+03:00

Некоторые шутки не имеют границ – над ними смеются люди по всему миру и во все времена. Однако зачастую чувство юмора обладает национальным характером, понятным далеко не всем

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Япония

На первый взгляд может показаться, что у японцев совсем нет чувства юмора. Ни в повседневной жизни, ни, тем более, в деловой обстановке от жителей Страны восходящего солнца не услышать остроумных замечаний и дружеских подшучиваний. Впрочем, дело не в том, что смех чужд японцам – они его просто обожают. Настолько, что возвели умение шутить в ранг искусства, которое носит название ракуго. Это своего рода театр одного актера, рассказывающего забавные истории – жизненные и в то же время поучительные, вызывающие сочувствие. Главное в таких зарисовках – подтекст, именно он вызывает смех у местной публики, а иностранцев порой может поставить в тупик.

Наравне с тонким, пропитанным философией юмором ракуго японские зрители ценят и полную его противоположность – телеигры, участники которых постоянно оказываются в неловких, порой травмирующих ситуациях. Их популярность связана прежде всего с тем, что японцам нравится принимать участие в различных безумствах – и наблюдать за ними, – но только в том случае, если комическая составляющая происходящего «прописана» заранее. Навязывать кому-то шутки не принято, поэтому если японец все же решится рассказать забавную историю или анекдот, он обязательно вас предупредит об этом.

Китай

Китайский юмор часто вызывает недоумение европейцев, поскольку нередко в основе шутки лежат культурные образы и отсылки к историческим событиям. Дело в том, что в Поднебесной не принято высмеивать что-то или кого-то напрямую – вместо этого в ход идут безобидные намеки, каламбуры и метафоры. Сарказм и сатиру китайцы не понимают и не принимают, а шутки на определенные темы вызывают у них скорее расстройство или сопереживание, чем смех. Не стоит, например, затрагивать вопросы личных отношений и политики. Представители старшего поколения, чиновники, руководители и члены правительства также никогда не предстают в Китае в комическом свете. Зато в последнее время, с увеличением количества богачей в стране, все большую актуальность приобретают остроты на тему денег и жадности.

Каламбуры и метафоры - непременные атрибуты китайских шуток.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия

Немцев, как и японцев, нередко обвиняют в излишней серьезности, однако с действительностью этот стереотип связан мало. В Германии на самом деле довольно много «юмористических» табу, но и тем для шуток ничуть не меньше. Главный повод для смеха – характерные особенности жителей различных регионов страны: чопорность выходцев Пруссии, беспечный нрав баварцев, изворотливость берлинцев, бережливость швабов. После падения Берлинской стены популярными героями анекдотов стали также уроженцы Восточной и Западной Германии – «осси» и «весси». Немцы действительно с удовольствием шутят над собой и друг над другом, а если вы вдруг не поняли, что послужило поводом для веселья, они с радостью в деталях объяснят, где именно кроется юмор.

Тем не менее откровенных издевок немцы не приемлют. Особенно это касается оскорбительных комментариев в адрес иностранцев, а также на тему религии, внешнего вида, вкусов и интересов собеседника. В рабочих вопросах жители Германии также придерживаются строгости и не позволяют себе шутить в присутствии начальника.

Италия

О том, что итальянцы обладают прекрасным чувством юмора, знают многие, но о их вкладе в развитие современных комических жанров догадываются далеко не все. Тем временем именно в Италии были заложены основы stand-up комедии – идея импровизационных выступлений была позаимствована из театров типа «комедия дель арте», или «комедия масок». Со временем уличные постановки потеряли популярность, но любовь народа к легкому, простому юмору осталась.

Сегодня итальянцы готовы шутить над чем угодно за исключением семьи. Чаще всего их юмор направлен на самих себя, политиков и соседей из других регионов. Кроме того, в Италии всегда что-то идет не по плану, система функционирует не так, как должна, а это еще один отличный повод для смеха.

Франция

Многие особенности чувства юмора французов обусловлены их непоколебимым патриотизмом, который наиболее ярко проявляется в общении с иностранцами. С одной стороны, они действуют по принципу «лучшая защита – это нападение» и спешат поскорее «атаковать» собеседника, не опасаясь при этом перегнуть палку. С другой стороны, даже безобидные шутки в адрес Франции воспринимаются ее жителями в штыки. Впрочем, при общении с согражданами французы также нередко проявляют некоторую жестокость и высмеивают все, что кажется им странным в поведении или внешнем виде оппонента.

В то же время французы любят шутки «ниже пояса» и абстрактный юмор, который со стороны может показаться просто глупым. Сюрреалистичные истории, бессмысленные высказывания, абсурдные теории – к такому разговору оказывается готов далеко не каждый.

США

С помощью шуток американцы не стремятся продемонстрировать свой статус или разоблачить человеческие пороки, их основная цель – вызвать смех. Они не боятся преувеличений, излишней эмоциональности и грубых форм – в ход идут любые приемы, которые могут привлечь публику.

По содержанию юмор в США во многом такой же, как в других странах, но некоторые национальные черты ему все же присущи. Во-первых, это высмеивание концепции «американской мечты», а во-вторых, необъяснимая любовь к шуткам про адвокатов. В чем причина столь скептического отношения к юристам, сказать сложно, но анекдотов с их участием придумано великое множество. Не обходится и без многочисленных мультикультурных острот, в частности в адрес «простаков»-канадцев. К запретным темам относятся расовые и гендерные различия, выбор вероисповедания и распределение социальных ролей.

Остроумие жителей туманного Альбиона не вызывает сомнения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания

К британскому юмору отношение в мире весьма неоднозначное: одни считают его слишком циничным, другие искренне восхищаются его изяществом. Так или иначе, мало кто ставит под сомнение остроумие жителей туманного Альбиона, а они в свою очередь старательно оттачивают искусство иронии. Начинают британцы с себя, ведь, по их мнению, одно из лучших качеств человека – умение посмеяться над собой. Затем они переключаются и на окружающих, причем поводом для шутки может послужить буквально что угодно – запретных тем практически не существуют. Вероятно, именно с этим связана репутация британского юмора как мрачного и местами даже жестокого. К тому же, произносятся шутки настолько серьезно и зачастую безэмоционально, что понять, серьезно говорит человек или нет, бывает непросто.

Несмотря на огромное количество схожих черт в разных странах Великобритании юмор несколько отличается. Например, англичане часто высмеивают своих ближайших соседей – шотландцев и жителей Северной Ирландии, потешаясь над их простоватостью. Подобные шутки порой воспринимаются довольно остро и могут послужить причиной серьезных конфликтов.

Подробнее о том, что именно обижает жителей Британских островов, рассказывает ведущий программы «Эл Мюррей: Почему все ненавидят англичан?» на телеканале HISTORY с 20 октября по субботам в 22:00.