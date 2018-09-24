Минобороны показало, как израильский самолет подставил российский

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-24T21:19:38+03:00

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На вечернем брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков представил новые доказательства вины израильской авиации в трагедии 17 сентября, когда был сбит самолет-разведчик Ил-20. На этот раз были продемонстрированы данные индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которая фиксировала движение не только авиации Израиля, но и полет ракеты, выпущенной сирийским подразделением ПВО.

- Эти данные позволяют буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200.

Судя по предоставленным доказательствам, в момент катастрофы в районе гибели нашего самолета находились четыре истребителя F-16. Трое - на удалении от Ил-20 и один - выше него, на высоте 9-10 километров. Грубо говоря, если смотреть с земли, они были на одной линии. Израильский летчик не мог не знать, что находится над российским самолетом. Траектория полета ракеты изначально была направлена как раз на тот истребитель, что находился выше него.

Головка наведения перезахватила цель и направилась к нашему Ил-20. Фото: mil.ru

В 22:02, приближаясь к F-16, головка самонаведения перезахватила цель с большей отражающей поверхностью и меньшей скоростью и резко изменила направление полета.

В 22 часа 02 минуты 45 секунд она попала в Ил-20, находившийся на том же азимуте. Однако, вопреки заявлениям израильских военных, их самолеты в момент крушения не находились в воздушном пространстве Израиля. Они по-прежнему кружили в том же районе.

Попадание ракеты. Обломки. Фото: mil.ru

- Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них - в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета, все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400, - сказал Конашенков. - Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными.

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