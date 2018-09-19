Почему мы не смогли защитить наш Ил-20

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-19T15:34:24+03:00

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В связи с гибелью нашего самолета-разведчика Ил-20 и его экипажа появился очень темпераметный текст бывшего летчика и депутата Госдумы Виктора Алксниса. В соцсетях он набросал набросал целую кучу острых вопросов в связи с трагедией над Средиземным морем. «КП» попросила офицера Главного штаба Воздушно-космических сил полковника Сергея Парамонова ответить на них.

ДАЙТЕ ПАРУ ТРИЛЛИОНОВ И БУДЕТ ВАМ КУПОЛ НАД СИРИЕЙ

- Вот Акснис пишет - цитирую: «Уже почти три года я публично задаю одни и те же вопросы: "Почему в Сирии до сих пор не создано сплошное радиолокационное поле?».

- Да мы только в прошлом году над Россией с большими потугами создали это самое сплошное радиолокационное поле! Это потребовало колоссальных затрат. Если у Аксниса есть парочка лишних триллионов рублей, мы создадим такое поле и в Сирии. Вот только сегодня в Сирии режим Башара Асада. А если после него прийдет лидер, который отвернется от России? Нам что тогда - все наше гигансткое хозяйство демонтировать и домой везти?

Момент падения сбитого российского Су-24 в небе над Сирией.Фото: REUTERS

ВСЕ ЧТО НУЖНО - МЫ ВИДИМ

- Еще один вопрос от Алксниса... «Где наши самолеты ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) типа А-50, а тем более А-100? Почему они не "висят" круглосуточно над ближневосточным регионом, как это делают США и Израиль? Почему наши "заклятые партнеры" имеют полную информацию о воздушной обстановке над регионом, а мы воюем там с закрытыми глазами?

- Алкснис просто не в курсе дела. У нас в Сирии достаточно средств ДРЛО, которые несут службу в круглосуточном режиме. Тот же Ил-20 остывать не успевал, работая над Сирией. Все что нужно мы там видим. Причем, в режиме он-лайн. И даже в Москве. Виктор Имантович, видимо, позабыл, что у нас кроме всего есть и космическая разведка...

ПРО ТУРЕЦКИЙ «УДАР В СПИНУ»

- И вот опять Виктор Имантович свирепствует: «Почему наши бомбардировщики, транспортники и самолеты-разведчики не прикрываются нашими истребителями?". Ведь в результате несем потери. Помните сбитый в ноябре 2015 года турецким F-16 наш Су-24? Ведь одна из главных причин этого в том, что никто не предупредил экипаж об атаке его турецким истребителем из-за отсутствия контроля воздушного пространства в этом районе и наш бомбардировщик не прикрывался истребителями».

- Докладываю. Тут Алснис прав. Что было - то было. Но он, видимо, не знает еще одной принципиально важной вещи. В тот период у нас с турками был «джентльменский довговор» не атаковать другу друга. Но нашлись в турецком генштабе люди, которые наплевали на договор. Вот и ударили в спину.

НАСТУПИЛИ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

- Алкснис продолжает наседать: «А гибель Ил-20 и его экипажа? Минобороны рассказывает нам сказки, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?»

- Изральские F-16 действительно «прятались» за нашим Ил-20. Это не сказка. Есть документы объективного контроля и у нас, и у сирийцев. А вот «почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями» - в это сейчас руководство Минобороны и разбирается... Вопрос резонный. С одной стороны, мы явно наступили на те же грабли. А с другой - Ил-20 работал в районе досягаемости нашей базы в Хмеймим и для его защиты достаточно было современных С-400, которые там размещены. Но в том-то и дело, что на него никто не нападал. Это трагическое совпадение, помноженное на провокацию израильтян. Думаю, выводы будут сделаны. Причем, в самое ближайшее время.

КОНТРОЛЬ НЕБА ЕСТЬ! ТУТ ПОЛКОВНИК НЕ ПРАВ

- Идем дальше. Еще одно «почему» от Алксниса: «Почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Почему это не было обнаружено, почему не дали команду экипажу Ил-20 немедленно уходить на запасной аэродром и не садиться на Хмеймиме?»

- Отвечаю. Тут Алкснис абсолютно неправ, говоря, что «не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем». Все осуществляется. Есть наши корабли, есть РЛС на берегу, есть самолеты разведки. Есть, повторюсь, косимческая разведка. Согласен, что «А-50 периодически появляются на Хмеймиме». Они несут дежурство челночным способом. Есть объективные причины, по которым А-50 не имеют возможности висеть в воздухе 24 часа в сутки.

У НАС ТЕХНОЛОГИИ ПРОШЛОГО ВЕКА? А ПЕНТАГОН НАМ ЗАВИДУЕТ!

- Ну и, наконец, - еще один «выстрел» Алксниса: «Почему сегодня наши "заклятые партнеры" имеют на вооружении оружие 21 века, а мы вынуждены с завистью смотреть на это и использовать методы обнаружения воздушных целей 40-50 годов прошлого века?».

- У наших «заклятых партнеров» слюна до пола дотягивается, когда они видят некоторые новейшие и уникальные типы российских вооружений. Иные генералы Пентагона уже публично скулят, что против такого русского оружия у амриканцев нет противоядия. И Алкснис об этом прекрасно знает. Это первое. И второе. За послдение годы наша армия сделала серьезный рывок в перевооружении. Да, где-то мы вырвались вперед, а где-то еще застряли на старых советских рубежах. И это тоже правда. Неправда лишь то, что у нас сегодня сплошь и рядом «методы обнаружения воздушных целей 40-50 годов прошлого века».

У нас есть такие методы и такие системы, которые даже самым передовым странам еще не снились. Неужели Алкснис не слышал о наших загоризонтных радиолокационных станциях "Контейнер", которые открывают совершенно новые возможности в обнаружении воздушных целей на сверхдальних расстояниях? В том же ряду уникакльных и новейших изедлий - мобильная трехкоординатная РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей «Истра-Е». Другое дело, что для насыщения армии всей этой техникой нужны время и большие деньги. Москва не сразу строилась.

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