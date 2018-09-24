Его матчи разбирает жена, а в родной Хорватии ненавидят болельщики. Лука Модрич - что мы знаем о лучшем футболисте мира

24 Сент. 23:40 2018-09-24T23:56:43+03:00

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Лука Модрич вошел в историю мирового футбола. Именно этот хорватский полузащитник прервал десятилетие, во время которого лучшим игроком планеты становился Лео Месси или же Криштиану Роналду. Эпоха двух игроков завершена. И на смену двум иконам пришел небольшого роста, всего 172 см, хорватский полузащитник Модрич. Его сборная Хорватии летом не смогла стать чемпионом мира по футболу, но это было неважно - Модрич сыграл круче, чем кто-либо из состава сборной Франции, взявшей в "Лужниках" Кубок мира.

24 сентября 2018 года. Лука Модрич в Лондоне получает награду лучшему футболисту мира.Фото: REUTERS

ДЕДУШКУ МОДРИЧА РАССТРЕЛЯЛИ В 90-Е ГОДЫ

Детство будущей звезды мирового футбола было омрачено войной на Балканах в 90-е годы. Отец Стипе ушел служить в армию, а дед Лука, в честь которого был назван футболист, ушел в партизаны. Но в 1991 году его партизанский отряд поймали и дедушка Луки Модрича был расстрелян. Семья в спешке покинула родной город Задар, где они жили в районе с емким названием "Модричи". После того, как семья Модричей собрала в спешке вещи и покинула жилье, их дом был сожжен.

Январь 2010 года. Лука Модрич в составе лондонского клуба "Тоттенхэм".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь. Но не хочу и забывать об этом, - признался однажды Модрич. Война наложила свой отпечаток на жизнь футболиста.

В мае 2018 года Модрич блокировал удары Салаха в Киеве в финале Лиги Чемпионов. В сентябре они "зарубятся" за звание лучшего футболиста мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модрич дальше рос в небольшом городе Обровац. Их домом на ближайшие пять лет стала гостиница "Коловаре". Условия были невыносимые - стекла в здании были выбиты, на город обрушивались бомбы. Два года семья жила без электричества и водопровода, с трудом находя средства на еду.

Лука Модрич, оседлав Марио Манджукича, празднует выход сборной Хорватии на ЧМ-2014. Балканцы побили Исландию в плей-офф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однажды отец Луки Модрича проявил смекалку и сделал ему футбольные щитки из дерева. А потом ему подарили настоящие щитки, на которых был изображен бразилец Роналду. И в них Лука играл до своего 16-летия, когда дебютировал в основном составе клуба "Динамо" (Загреб). Спустя годы он вспоминал:

- Я гордился, потому что Роналдо был моим кумиром. Он был настоящим Роналдо! - заочно подкалывая Криштиану Роналду, с которым играл шесть лет с 2012 по 2018 годы.

Модрич играл шесть лет в "Реале" вместе с Криштиану Роналду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖЕНА — ЛИЧНЫЙ АГЕНТ

Надежный тыл Луки Модрича — его жена Ваня. Она - не модель или же дизайнер. Ваня Боснич - личный футбольный агент своего супруга. Благодаря ее умению вести переговоры футболист оказался в мадридском «Реале». А когда же Модричу было еще 19, то Ваня тогда работала на скромной должности в загребском клубе «Динамо».

Лука Модрич перед игрой чемпионата Испании "Реал" - "Леганес" демонстрирует свои награды: лучшему футболисту ЧМ-2018 и лучшему футболисту Европы сезона 2017/2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехчасовая беседа в кафе "Равнины" в городе Загреб стала судьбоносной для Луки и Вани. Они стали встречаться, она последовала за ним, уйдя вскоре из загребского "Динамо" и в 2010 году пара сыграла свадьбу. Свидетелем на ней был игрок московского "Локомотива" Ведран Чорлука. Модричи воспитывают трех детей - Ивана, Эмму и Софью.

Лука Модрич вместе со своей женой Ваней после победы в финале Лиги Чемпионов 2017.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После матчей Ваня - лучший аналитик для своего мужа. Когда Лука приезжает домой по окончании игр, то супруги включают запись последней встречи с участием главы семейства и жена анализирует каждое движение мужа и дает ему оценку. При этом Ваня Модрич достаточно скрытна и скромна. Ее нет в социальных сетях и все ее снимки можно увидеть только в личном Инстаграме Луки Модрича.

Жена сопровождает мужа во всех важных поездках, лично наблюдая за его игрой на стадионе.

Январь 2017 года. Лука Модрич - пока что еще просто участник символической сборной мира ФИФА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 22 ГОДА МОДРИЧА НЕ ПУСТИЛИ В БАР

За год до легендарной победы сборной Хорватии в Лондоне над Англией (3:2), благодаря которой россияне попали на чемпионат Европы 2008 года, с Модричем в стане сборной Хорватии произошел курьезный случай.

Июнь 2008 года. Лука Модрич вместе с друзьями по сборной Хорватии - главным тренером Славеном Биличем и Нико Ковачем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он только недавно дебютировал в национальной сборной и в ноябре 2006 года хорваты приехали в Израиль на очередной матч отбора Евро-2008. Итог той игры - тяжелая победа 4:3 над Израилем. После матча Лука Модрич вместе с другими футболистами был приглашен на ужин футболистом Джованни Росо, который уже долго играл в чемпионате Израиля. Когда же они после хороших посиделок пошли в бар за вином и прочим алкоголем, то Модрича не пустили внутрь.

Лука Модрич вместе с фанатами празднует серебро ЧМ-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Охрана одного из баров Тель-Авива сказала, что алкоголь детям до 16 лет и Луке запрещен вход внутрь. Модрич стал жертвой своего "детского" лица - а тогда футболисту было уже 22 года.

ЗА ЧТО МОДРИЧА НЕНАВИДЯТ В ХОРВАТИИ

Но не все гладко в карьере Луки Модрича. На родной земле он - люто ненавидим фанатами сборной Хорватии. В 2015 году он, капитан команды, оказался вовлечен в уголовное дело. Выяснилось, что на его переходе из загребского "Динамо" в лондонский "Тоттенхэм" за 21 миллион евро "нагрелись" немало людей. По документам, как выяснилось, на счета динамовцев упали только 10,5 миллионов евро. Остальная же сумма лично поступила на счета Модрича, и снята лично им под контролем братьев президента "Динамо" - Здравко Мамича. 1,9 миллиона евро с тех денег лично получил Модрич, утверждали прокуроры.

Лука Модрич вместе с детьми в Сочи после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда начались разбирательства, то Лука пролил свет на эту ситуацию и дал показания против Мамича. Это фактически означало годы тюрьмы для бывшего президента родного клуба Модрича. И тогда на Луку стали давить. В новых показаниях стали находить несоответствия. И Модрич даже оговорился, сказав, что не помнит дату своего дебюта за сборную Хорватии. Для миллионов болельщиков хорватской сборной это стало настоящим плевком в душу. На отеле, где Модрич остановился в дни дачи показаний в суде, стали появляться оскорбительные для Луки надписи.

Маленького Луку Модрича много кто узнает на улице. 2013 год. Модрич и бывший игрок сборной Бельгии Бранко Струпар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зоран Мамич успел сбежать в Боснию, которая хорватам не выдает преступников. В 2017 году его даже пытались убить. Но после той истории Модрича люто ненавидят фанаты сборной Хорватии. Несколько сотен болельщиков этим летом были в России в футболках сборной с надписью на спинах: «Я не помню». Эту фразу Модрич говорил в суде, пытаясь оправдывать махинации Мамича.