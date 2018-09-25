2018-09-25T16:23:50+03:00
Общество

У Виталия Милонова родился шестой ребенок

Депутат поделился с «Комсомолкой» подробностями рождения дочери
Роман ГОЛОВАНОВ
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Виталий Милонов поделился с «Комсомолкой» подробностями рождения дочериВиталий Милонов поделился с «Комсомолкой» подробностями рождения дочериФото: Олег ЗОЛОТО
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Пока все жалуются на дождливую погоду и осеннюю хандру, в семье депутата Государственной Думы Виталия Милонова праздник. Он стал отцом в шестой раз. Шестого по счету ребенка родители назвали Пелагеей. По словам депутата, девочка замечательная, а роды прошли хорошо.

- Замечательный ребенок! Сравняла мне счет: теперь у меня три парня и три девочки. Все очень хорошо, я безумно рад, - поделился депутат с «Комсомолкой».

У Виталия Милонова родился шестой ребенок Фото: Личный архив

У Виталия Милонова родился шестой ребенокФото: Личный архив

Напомним, Виталий Милонов женат на Еве Либуркиной. До сегодняшнего дня в семье было 5 детей: старшая дочь Марфа, Николай, Петр, дочь Дуня, сын Илья.

От всей редакции «Комсомольской правды» поздравляем Виталия Милонова с большим праздником!

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