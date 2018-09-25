У Виталия Милонова родился шестой ребенок

СЕГОДНЯ 14:14 2018-09-25T16:23:50+03:00

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Пока все жалуются на дождливую погоду и осеннюю хандру, в семье депутата Государственной Думы Виталия Милонова праздник. Он стал отцом в шестой раз. Шестого по счету ребенка родители назвали Пелагеей. По словам депутата, девочка замечательная, а роды прошли хорошо.

- Замечательный ребенок! Сравняла мне счет: теперь у меня три парня и три девочки. Все очень хорошо, я безумно рад, - поделился депутат с «Комсомолкой».

У Виталия Милонова родился шестой ребенокФото: Личный архив

Напомним, Виталий Милонов женат на Еве Либуркиной. До сегодняшнего дня в семье было 5 детей: старшая дочь Марфа, Николай, Петр, дочь Дуня, сын Илья.

От всей редакции «Комсомольской правды» поздравляем Виталия Милонова с большим праздником!