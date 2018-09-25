2018-09-25T18:16:59+03:00
Звезды

Джим Керри шокировал поклонников, впервые снявшись в сексуальной сцене с онкобольной

Эпизод появится в сериале «Шучу»
Ольга АНТОНОВА
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Удивление поклонников Джима Керри вызвало скорее то, что их кумир впервые согласился сняться в сексуальном эпизодеУдивление поклонников Джима Керри вызвало скорее то, что их кумир впервые согласился сняться в сексуальном эпизодеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казалось бы, ну кого в наше время шокирует участие актеров в постельной сцене фильма? Никого. Удивление поклонников Джима Керри вызвало скорее то, что их кумир впервые согласился сняться в сексуальном эпизоде, а ведь он играет в кино более 25 лет. Фанаты тут же высказали предположение, что это все не зря, и таким красивым жестом, звезда «Маски» решил завершить свою карьеру в кино. И вот это уже большая печаль.

Сексуальная сцена с Керри появилась в очередном эпизоде сериала «Шучу» Мишеля Гондри. В ней герой Джима Керри, ведущий детской передачи мистер Пиклз, занимается любовью с онкобольной — героиней актрисы Джинджер Гонзаги.

Сексуальная сцена с Керри появилась в очередном эпизоде сериала «Шучу»

Сексуальная сцена с Керри появилась в очередном эпизоде сериала «Шучу»

Напомним, что последняя избранница актера, 28-летняя Катриона Уайт, покончила с собой. После этого Керри впал в глубокую депрессию, так как многие обвинили его в смерти девушки. Мол, он расстался с ней и она не смогла перенести этого разочарования. По всей видимости, Джим до сих пор переживает из-за случившегося. Даже внешне звезда очень сильно изменился, осунулся и постарел.

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