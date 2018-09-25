Словесная битва Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора: это кто сказал?
Проверьте себя, сможете ли вы узнать бойцов по их фразам
Бойцы наговорили друг другу много резкостей.Фото: REUTERS
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6 октября состоится самый ожидаемый бой ММА - ирландец Конор Макгрегор встретится с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. Перед поединком они наговорили много резкостей. Узнай бойца по его фразе.
1«На этой неделе меня просили выйти против пяти разных соперников. Я сказал: «Приведите мне хоть Кинг-Конга, и если он покажет вес, я готов драться с ним».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
2«Америка никогда не будет моим домом... Я горжусь свой родиной и, не смотря ни на что, я считаю, что у нас все лучшее».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
3«Бойцы в UFC не задумываются о том, что они делают, говорят, их основная цель – это зарабатывание денег».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
4«Мне нравится есть хорошую еду, мне нравится носить красивую одежду, нравится водить хорошую машину. Я хочу, чтобы у моей семьи все это было... Вот что заставляет меня трудиться в зале»
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
5«Когда ты входишь в комнату, ты должен быть вежливым ко всем. Но у вас всегда должен быть план, чтобы убить каждого из них».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
6«Хочу научить его скромности: не просто размазать, а испортить лицо. Конечно, вместе с лицом я хотел бы сломать его психологически».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
7«Да, деньги важны для жизни, но у меня есть деньги. Однако я никогда не рассматривал ММА как источник заработка. ММА — это то, что у меня в крови… Деньги я могу заработать другим способом».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
8«Я обожаю Путина, он крутой».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
9«Злу нельзя давать волю. Если его творят рядом с тобой, следует вмешаться. Порой зло можно остановить только силой».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
10«Кто-то мне сказал, что на меня в инстаграмме подписался Криштиану Роналду. Я думал, что шутят. Потом зашел и смотрю — подписался. Я написал ему, он ответил...»
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
11«"Нужно уметь проигрывать" - к этой мысли следует постепенно приучать своих врагов».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
12«Победители сосредоточены на победе. Проигравшие сосредоточены на победителях».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
13«Я стараюсь быть хорошим человеком, но понимаю, как это трудно. Никто не идеален, все совершают ошибки, но я стремлюсь быть хорошим примером».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
14«Есть только одна невозможная вещь – это побить человека, который не сдается».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Конору Макгрегору.
15«Меня не интересуют какие-то особенные имена, меня интересуют противник, который приблизят меня к титулу».
Правильный ответ:Фраза принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень плохо! Вы пропускаете слишком много - и новостей и ударов! Вы уверены, что единоборства - это ваше? Но все равно посмотрите бой Конор - Хабиб 6 октября на сайте kp.ru.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Так себе! Кажется, вы предпочитаете драться на деле, а не на словах. Зря - хорошо разозлить соперника, это тоже победа. А кто будет лучше в клетке - Конор или Хабиб - смотрите 6 октября на сайте kp.ru.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо! Вы разобрались, кто тут больше говорит, а кто больше делает! Теперь не забудьте посмотреть бой Конор - Хабиб 6 октября на сайте kp.ru.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Превосходно! Вы настоящий чемпион! Хотя бы на словах вас не победит ни Конор ни Хабиб! А кто из низ лучше смотрите 6 октября на сайте kp.ru.
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