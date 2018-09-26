2018-09-26T01:30:46+03:00
Общество

Герои рядом с нами: Как конкурс для железнодорожников превратился в проект, охватывающий всю страну

«Герои нашего времени» - так громко, по-лермонтовски называется конкурс, в центре которого удивительные люди. Днем они работают на предприятиях, а после тяжелых смен находят время и силы на добрые дела
Ольга БОРСКАЯ
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«Герои нашего времени» из корпоративного конкурса для железнодорожников превратился в проект, охватывающий всю страну Фото tobehero.ru«Герои нашего времени» из корпоративного конкурса для железнодорожников превратился в проект, охватывающий всю страну Фото tobehero.ru
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Среди участников конкурса - волонтеры, которые каждый день помогают одиноким пенсионерам, сдают кровь или ищут пропавших детей. Есть и истории тех, кто не растерялся в трудную минуту: спас людей на пожаре, вытащил машину, провалившуюся под лед. Об этих героях и о самом конкурсе «Комсомольской правде» рассказала Дарья Топильская, директор Департамента коммуникаций и информационной политики «ЛокоТех» и исполнительный директор Центра социальных проектов «Быть человеком».

- С чего проект начинался?

- Проект появился в 2015 году как корпоративная премия. У нас 60 тысяч работников - население небольшого города, и 70 процентов наших сотрудников - это рабочий класс. Мы хотели показать, что видим в них не только слесарей, токарей и фрезеровщиков, а участливых людей с активной жизненной позицией. На примере героев нашего конкурса мы стараемся популяризировать рабочие профессии.

- То есть вы решали корпоративные задачи, а вышли на иные, более глубокие смыслы?

- Все верно. Вначале мы запустили этот проект, а теперь он ведет нас за руку. Он уже вышел за рамки одной компании. Если в 2015 году у нас было всего 12 победителей, то в 2017 году конкурс стал всероссийским: он охватил 65 регионов страны, в нем приняли участие сотрудники разных компаний.

- Какая у них мотивация?

- Нужно понимать, что это за люди - герои нашего проекта. Они не хотят изменить, перевернуть мир - с большой буквы. Они просто делают что могут и тем самым меняют среду вокруг себя.

Например, слесарь Александр Самылов 25 лет подряд на пустыре высаживал деревья, ухаживал за ними. И сейчас там огромный сосновый лес, который в народе называется «Самыловский лес». Александр долгое время категорически отказывался от внимания прессы, от поездки в Москву за наградой. Он просто делал то, что ему нравится. И в итоге мотивацией для участия в конкурсе для него стало то, что внимание общества поможет сохранить, спасти этот лес.

Слесарь Александр Самылов - один из победителей премии "Герои нашего времени" Фото tobehero.ru

Слесарь Александр Самылов - один из победителей премии "Герои нашего времени" Фото tobehero.ru

- Это же действительно все было в советское время. Но потом почему-то исчезло…

- Из жизни - нет. Эти поступки исчезли из информационного поля, но на деле они есть. В 2017 году мы запустили конкурс «Герои пера» - мы поощряем СМИ, которые рассказывают о таких людях.

Мы понимаем, что этот конкурс - как выросший ребенок, который начал жить своей жизнью. Он уже не принадлежит «ЛокоТех». Поэтому мы создали некоммерческую организацию Центр социальных проектов «Быть человеком».

- Вам не кажется, что, проводя этот конкурс, вы в каком-то смысле делаете работу государства?

- Я бы не сказала так. В последнее время мы слышим, что на рабочих профессиях снова делается акцент, что поддерживается профтехобразование. Мы же со своей инициативой просто идем в общем русле.

КСТАТИ

Услышать каждого

Продлен срок подачи заявок на конкурс «Герои нашего времени» в 2018 году до 1 октября. Любая российская компания может выдвинуть своих сотрудников на участие в отборе.

После приема заявок стартует народное голосование, по итогам которого будет сформирован шорт-лист. Из него победителей выберет авторитетное жюри, в которое войдут представители власти, бизнеса, искусства и общественные деятели. Церемония награждения пройдет в конце года в Москве.

Заявки ждут по электронной почте org@tobehero.ru

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