Комик и его дружки-анархисты спасли столицу Исландии от краха

СЕГОДНЯ 01:06 2018-09-26T00:56:39+03:00

Пост мэра Рейкьявика четыре года занимал ведущий юмористического шоу на местном ТВ, случайно попавший во власть. Жители в нем души не чаяли

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В КОМПАНИИ С ПИКАССО И СТИВОМ ДЖОБСОМ

В юные годы исландец Йон Кристинссон учился в школе для умственно отсталых, мальчугану пророчили унылое будущее. Но когда в 2009 году (в разгар финансового кризиса) 42-летний Йон Гнарр, к тому времени сменивший отцовскую фамилию и ставший известным местным комиком, решил пойти в мэры Рейкьявика, его подняли на смех. Потому что остальные политики считали его если не полным идиотом, то шутом и фигляром.

Гнарр же доказал себе и миру, что его недооценивали. Образование он получил самостоятельно, и мэром тоже стал. Очень хорошим мэром.

Жизнь Йона с детства не баловала. Лишь с годами выяснилось, что причиной неуспехов парня в учебе была дислексия - нарушенное восприятие порядка букв в текстах при сохранении общей способности к обучению. Это серьезное препятствие на пути к знаниям, но людей способных и упорных оно не остановит. Тому примером - страдавшие тем же недугом художник Пабло Пикассо, создатель ИКЕА Ингвар Кампрад, основатель компании Apple Стив Джобс.

Йон перепробовал много профессий - санитара в психбольнице, таксиста, гитариста в группе «Сопливые носы» и в итоге стал стендап-комиком под сценическим псевдонимом Панк. Попал на ТВ, снялся в кино и вскоре оказался самым любимым актером в Исландии. Богемная среда приняла его как своего. Собственно, идея выдвинуться в мэры, по признанию самого Гнарра, пришла к нему во время группового секса на актерской вечеринке…

С АНЕКДОТОМ К ПОБЕДЕ

До мирового кризиса 2008 года на небольшом северном острове с населением в 340 тысяч человек (примерно столько же живет в Смоленске) были упразднены банковские ограничения, что привело к буму в финансовой отрасли. Но после того как в США грохнулись крупнейшие ипотечные компании, кризисное цунами обрушилось на другие государства. Банковские пузыри лопались по всему миру, но в Исландии - с особым треском: разорились все банки, исландская крона обесценилась вдвое, пенсионные накопления сгорели. Страна погрузилась в депрессию.

Глядя на все это безобразие, Гнарр со товарищи выступил в привычном амплуа - принялся шутить. Узнав, что в столице скоро будут выбирать мэра, он сделал юмористическую телепередачу про политиков. На базе актерского состава и была создана шуточная «Лучшая партия», выдвинувшая Йона Панка кандидатом в мэры. Предвыборная программа тоже искрила юмором: кандидат, например, обещал высадить на приморской набережной пальмы, построить Диснейленд в аэропорту Рейкьявика, а также списать все долги. Но специальным пунктом оставил за собой право не сдержать ни одного из предвыборных обещаний.

Поначалу ничто не предвещало победы. На теледебатах Гнарр травил анекдоты и отвечал на сложные вопросы простым «не знаю». Именно эта честность и привлекла исландцев, разочаровавшихся в традиционных партиях, которые привели страну к экономическому краху.

Когда опросы социологов показали, что шансы «Лучшей» день ото дня растут, политические противники взялись за шутника Гнарра уже всерьез. Во время дебатов над ним откровенно издевались, в лицо называя его дураком. На что Йон Панк смиренно отвечал, что ему горько, что о нем так думают люди, которых сам он уважает. Такое отношение к оппонентам дало партии еще немало голосов.

А вот еще Йон Гнарр (так он выглядит без приколов) очаровал жителей Рейкьявика, пообещав списать им все долги и высадить пальмы на набережной. Фото: AFP/EAST NEWS

ТЕХНОКРАТ В ОБЕЗЬЯНЬЕЙ МАСКЕ

Когда «Лучшая партия» 29 мая 2010 года по итогам выборов в городской совет получила право назначать мэра, шок пережили все - от традиционных политиков до соратников Гнарра. Верный себе комик поставил одно условие: он создаст коалицию только с теми, кто смотрел его любимый американский сериал «Прослушка». Просмотр всех пяти сезонов осилили лишь социал-демократы. Их опыт городского управления Кнарру позже очень пригодился.

Этот цирк - ненадолго, поначалу считали скептики. Редкий мэр Рейкьявика в те годы досиживал на посту полный срок. Гнарр пробыл градоначальником 4 года - от звонка до звонка. Экономическая ситуация в Исландии в тот период заметно улучшилась, в чем есть и заслуга мэра-комика. Вся деловая жизнь страны сосредоточена в радиусе 30 км от центра столицы, здесь живут две трети населения. «Лучшие» вместе с социал-демократами решали коммунальные проблемы и оздоровляли городские финансы с шутками-прибаутками, но вполне успешно. Весь мир облетела фотография Гнарра и его пресс-секретаря в масках обезьян, сидевших за столом и решавших, что делать с городской энергетической компанией, долги которой утягивали на дно городской бюджет. Смешной Йон на полном серьезе принимал непопулярные экономические решения, не опасаясь, что это аукнется ему на следующих выборах. «Каких следующих выборах?» - говорил он.

Юморной градоначальник проявил себя настоящим технократом: когда его знаний не хватало (то есть почти всегда), он привлекал спецов. Это тоже сработало. По словам Гнарра, в управлении городом вообще должно быть поменьше политики и побольше профессионализма. Ему не раз ставили в вину, что роль мэра ужалась до представительских функций. «Лучше так, чем самоуверенно превращать город в руины», - парировал Йон.

ПРОСТО ЛУЧШИЙ!

Когда политическая элита острова уже почти смирилась с мыслью, что следующим президентом островного государства станет «тот еще клоун», Йон Гнарр снова всех удивил. В 2014 году он отказался идти на второй срок, распустил «Лучшую партию» и покинул политическую сцену, променяв ее на сцену в телестудии. С тех пор он написал пару книг.

«Лучшей» больше нет, но дело ее живет. Соратник Гнарра социал-демократ Дагур Эггертссон уже второй срок руководит Рейкьявиком в коалиции с «Пиратской партией» (ее члены считаются информационными анархистами, не признают права интеллектуальной собственности, выступая за свободный обмен данными) и левыми. Традиционные консервативные партии, некогда доведшие страну и столицу до ручки, горожане по-прежнему во власть не пускают. Все, кто когда-то критиковал мэра-шута, теперь отзываются о бывшем градоначальнике только хорошо. «Еще бы, я для них теперь неопасен. Можно и похвалить», - отшучивается в ответ снова ставший просто комиком Йон Панк.

А КАК У НАС?

Юморист и рок-музыкант

В России подобная практика, когда люди творческие и несистемные берут или хотя бы пытаются взять власть в городах и целых регионах, тоже бывает. В начале двухтысячных губернатором Алтайского края был избран пародист Михаил Евдокимов. Даже Москва, как и Рейкьявик, могла бы отличиться. В 2013 году на пост главы российской столицы претендовал лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (он же Паук). Его избирательная программа местами была даже покруче, чем у победившего в Рейкьявике комика. Кстати, в 2007 году Паук становился мэром... маленького подмосковного городка Запрудня. Но потом отказался от поста. Слишком незначительной показалась тогда музыканту эта должность.