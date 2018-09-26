Мария Порошина – о пятой беременности: «Я не чувствую радости»

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-26T01:23:34+03:00

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Мария Порошина на последних месяцах беременности рассказала, какой она видит свою дальнейшую жизнь после развода. 44-летняя актриса ждет пятого ребенка и совсем скоро уйдет в декретный отпуск. По словам окружения, у артистки будет мальчик – он появится на свет в декабре, а уже в феврале Мария планирует вернуться к работе. В откровенном интервью звезда сериала «Челночницы» призналась, что давно уже не жила с мужем, актером Ильей Древновым. Свою беременность актриса скрывала до последнего, чтобы избежать пересудов и не делать личную жизнь достоянием общественности.

- Свою беременность не хотела афишировать раньше времени, тем более в такой непростой ситуации, всегда вызывающей ненужные домыслы и кривотолки. Но информация просочилась в интернет. На съемки «Челночниц» приходили журналисты. Они случайно узнали о моем «интересном положении» и, не подозревая, что мы с Ильей расстались, и достаточно давно, приписали отцовство ему, — рассказала Порошина в интервью «Каравану историй».

С Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: Серафима, Аграфена и Глафира. Еще одну дочь, Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Официальный развод Порошиной и Древнова состоялся месяц назад. Экс-супруги стараются сохранять дружеские отношения ради детей.

С Ильей Древновым актриса прожила в браке 17 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Разводясь, некоторые супруги начинают мстить друг другу, делить имущество и даже детей. Это ужасно! – считает артистка. - Надеюсь, у нас до такого никогда не дойдет. При расставании нужно думать не о себе и своих обидах, а прежде всего о детях, проявить максимальную выдержку, остыть и отпустить ситуацию. Тогда, возможно, все наладится. Я желаю Илье только добра.

Сейчас все мысли актрисы заняты будущим ребенком. Кто его отец, Порошина не раскрывает. В своем Инстаграме актриса упомянула, что ее избранник находится не в России, поэтому сейчас она живет на две страны: "Я жду сына от любимого человека. В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым всё просто и желанно".

Мария не скрывает, что хотела бы снова выйти замуж и связать судьбу с отцом своего будущего малыша:

- Ребенок для меня сейчас самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта, - рассказала актриса в интервью. - Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно.