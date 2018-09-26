2018-09-26T19:53:45+03:00
Наука

NASA предъявило новое доказательство того, что Титан похож на Землю

На спутнике Сатурна творится нечто «земное»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Титан стал третьим объектом в Солнечной системе, на котором случаются пыльные бури.Титан стал третьим объектом в Солнечной системе, на котором случаются пыльные бури.
Изменить размер текста:

На Титане — спутнике планеты Сатурн - случаются пыльные бури. Прямо, как на Земле. Ну, или на Марсе. Буйство титанической стихии обнаружили исследователи из NASA, которые присмотрелись к снимкам, полученным с борта автоматической межпланетной станции «Кассини» (Cassini).

На инфракрасных фото, сделанных в 2009 году, были заметны странные светлые пятна. Поначалу их приняли за метановые облака, которые и в самом деле время от времени появляются в небе Титана. Более того, проливаются дождем — из жидкого метана. Но недавний более тщательный анализ показал: не облака это вовсе, а бури. Пыльные бури. Сильный ветер поднимал их с поверхности, конкретно — с местных дюн. Пыль — мелкие органические частицы.

Как поясняют исследователи, облака располагались бы высоко. Пятна же простирались ниже 10 километров.

Снимки Титана, на которых удалось разглядеть пятна пыльных бурь.

Снимки Титана, на которых удалось разглядеть пятна пыльных бурь.

Статья с подробным рассказом о новой особенности, которая роднит Титан с Землей, опубликована в журнале Nature Geoscience. Ее авторы французские и американские планетологи и геологи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Титане — почти как на Земле, только холоднее

В прошлом году американцы разбили Cassini о Сатурн. Но прежде станция, пролетая рядом с Титаном, передала множество снимков, на которых исследователи разглядели почти земные пейзажи. Например, в районе Северного полюса нашлась система крупных озер, соединенных каналами. Гладь некоторых протянулась на сто с лишним километров. Местность очень напоминает Карелию, Финляндию или Канаду.

Рядом с Южным полюсом Титана станция сфотографировала озеро, названное Онтарио. Планетологи из университета Нанта углядели в нем сходство с земным соленым озером Этоша Пэн, расположенным в Намибии. Они не просто похожи внешне. Оба одинаковым образом то наполняются за счет осадков, то пересыхают, испаряясь.

Местная Карелия: озера на Титане.

Местная Карелия: озера на Титане.

Имеется на Титане и копия земного Нила. Только чуть короче. Местный Нил впадает в море Кракена, которое больше Каспийского, но меньше Средиземного.

- По поверхности Титана, как и по земной, постоянно что-то течет, - объясняют в NASA. - Но течет отнюдь не вода. Ведь спутник Сатурна «сдвинут по температуре» - сдвинут на 100, а местами и на 200 градусов в минус относительно нашего мира. Поэтому моря, озера и реки этого «царства снежной королевы» наполняет жидкие углеводороды - смесь метана, этана, пропана и бутана.

Река на Титане, похожая на Нил.

Река на Титане, похожая на Нил.

Ученые неоднократно подчеркивали: внешнее сходство Титана с Землей потрясающее. Ведь помимо континентов, морей, рек и озер на спутнике Сатурна есть атмосфера, облака, туман. Там меняется погода. И круговорот жидкости сходен с земным. На Титане обнаружены молекулы, напоминающие аминокислоты, из которых построены белки земных организмов. Но есть ли на Титане жизнь?

Биологи отвечают уклончиво: нам пока не известны существа, способные к метаболизму при температуре в минус 180 градусов по Цельсию.

СПРАВКА "КП"

Других таких нет

Титан - самый крупный спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе. Больше него только Ганимед - спутник Юпитера.

Атмосфера Титана видна в земные телескопы.

Атмосфера Титана видна в земные телескопы.

Диаметр Титана — 5152 километра. Он на половину больше Луны и почти в два раза ее тяжелее. Титан больше Меркурия — полноценной планеты Солнечной системы.

Титан - единственный спутник в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу и жидкость на поверхности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лавров: Россия предостерегает Запад от новых ударов по Сирии
Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США
Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за приостановку наступления в Сирии
Путин предложил Олегу Кожемяко возглавить Приморье
Путин назначил Казбека Кокова исполняющим обязанности Кабардино-Балкарии
В результате крушения легкомоторного самолета в Тюрингии погибли два человека
Полмиллиона подъемных будут выплачивать молодым врачам на Вологодчине
Украина разработает проект базы на Луне
Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным
Матвиенко: Задержание сотрудника аппарата Совфеда в Норвегии — провокация
Госдума приняла во втором чтении законопроект о выходном дне для диспансеризации
На въезде в столицу Ингушетии пресекли несанкционированную акцию
Путин предложил Сергею Морозову должность врио губеранатора Астраханской области
Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу миротворцев в Донбассе
Все три сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах
Медведев прибыл в Финляндию с рабочим визитом
Британцы обнаружили арктического кита-белуху в Темзе
Особняк из «Крестного отца» выставлен на продажу
В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и Китаю
Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
Инфразвуковые волны со времен войны изменили ионосферу
Козак поручил доработать проект преференций «Русским машинам» Олега Дерипаски
За минувшее лето число туристов в Алтайском крае выросло на 10%