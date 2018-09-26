NASA предъявило новое доказательство того, что Титан похож на Землю

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-26T19:53:45+03:00

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На Титане — спутнике планеты Сатурн - случаются пыльные бури. Прямо, как на Земле. Ну, или на Марсе. Буйство титанической стихии обнаружили исследователи из NASA, которые присмотрелись к снимкам, полученным с борта автоматической межпланетной станции «Кассини» (Cassini).

На инфракрасных фото, сделанных в 2009 году, были заметны странные светлые пятна. Поначалу их приняли за метановые облака, которые и в самом деле время от времени появляются в небе Титана. Более того, проливаются дождем — из жидкого метана. Но недавний более тщательный анализ показал: не облака это вовсе, а бури. Пыльные бури. Сильный ветер поднимал их с поверхности, конкретно — с местных дюн. Пыль — мелкие органические частицы.

Как поясняют исследователи, облака располагались бы высоко. Пятна же простирались ниже 10 километров.

Снимки Титана, на которых удалось разглядеть пятна пыльных бурь.

Статья с подробным рассказом о новой особенности, которая роднит Титан с Землей, опубликована в журнале Nature Geoscience. Ее авторы французские и американские планетологи и геологи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Титане — почти как на Земле, только холоднее

В прошлом году американцы разбили Cassini о Сатурн. Но прежде станция, пролетая рядом с Титаном, передала множество снимков, на которых исследователи разглядели почти земные пейзажи. Например, в районе Северного полюса нашлась система крупных озер, соединенных каналами. Гладь некоторых протянулась на сто с лишним километров. Местность очень напоминает Карелию, Финляндию или Канаду.

Рядом с Южным полюсом Титана станция сфотографировала озеро, названное Онтарио. Планетологи из университета Нанта углядели в нем сходство с земным соленым озером Этоша Пэн, расположенным в Намибии. Они не просто похожи внешне. Оба одинаковым образом то наполняются за счет осадков, то пересыхают, испаряясь.

Местная Карелия: озера на Титане.

Имеется на Титане и копия земного Нила. Только чуть короче. Местный Нил впадает в море Кракена, которое больше Каспийского, но меньше Средиземного.

- По поверхности Титана, как и по земной, постоянно что-то течет, - объясняют в NASA. - Но течет отнюдь не вода. Ведь спутник Сатурна «сдвинут по температуре» - сдвинут на 100, а местами и на 200 градусов в минус относительно нашего мира. Поэтому моря, озера и реки этого «царства снежной королевы» наполняет жидкие углеводороды - смесь метана, этана, пропана и бутана.

Река на Титане, похожая на Нил.

Ученые неоднократно подчеркивали: внешнее сходство Титана с Землей потрясающее. Ведь помимо континентов, морей, рек и озер на спутнике Сатурна есть атмосфера, облака, туман. Там меняется погода. И круговорот жидкости сходен с земным. На Титане обнаружены молекулы, напоминающие аминокислоты, из которых построены белки земных организмов. Но есть ли на Титане жизнь?

Биологи отвечают уклончиво: нам пока не известны существа, способные к метаболизму при температуре в минус 180 градусов по Цельсию.

СПРАВКА "КП"

Других таких нет

Титан - самый крупный спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе. Больше него только Ганимед - спутник Юпитера.

Атмосфера Титана видна в земные телескопы.

Диаметр Титана — 5152 километра. Он на половину больше Луны и почти в два раза ее тяжелее. Титан больше Меркурия — полноценной планеты Солнечной системы.

Титан - единственный спутник в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу и жидкость на поверхности.